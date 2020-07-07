Радио Аврора 07.07.2020

Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире информационное агентство Аврора. Сегодня с нами на прямой трансляции политический консультант Анатолий Александрович Вассерман.

Здравствуйте. Анатолий Александрович, есть уже первый вопрос. Есть ли смысл получать степень кандидата наук, особенно по экономике и психологии? Каково Ваше мнение?

Здравствуйте. Это зависит от ваших дальнейших планов. Если вы собираетесь всерьез заниматься исследованиями по этим темам, то для начала надо потренироваться и доказать и самому себе и окружающим, что вы действительно можете вести методически правильные исследования, подчеркну именно методически правильные. Дело же не в том, что вы что-то конкретное открываете, а в том, что вы при этом пользуетесь правильными способами работы, с многочисленными перекрестными проверками по разным источникам, с многочисленными сверками ваших результатов с практикой и так далее. Если же вы подобными, серьезными исследованиями заниматься не собираетесь, тогда, на мой взгляд, особого смысла в кандидатской, да и в докторской диссертации нет.

Кстати, должен заметить, что я в бытность мою программистом, в принципе мог защитить диссертацию. Отец, весьма крупный теплофизик, предложил мне тему находящуюся, так сказать, на стыке теплофизики с программированием. Тема была в принципе любопытная, но я решил, что для такой практической области работы, как программирование, где, скажем, в рамках тех классов программ, которыми я занимался, серьезные исследования не нужны, а нужны в основном навыки проверки программ по ходу их разработки. Соответственно и диссертация не требуется. Если же говорить о том, может ли степень повысить уважения к вам коллег или скажем клиентов, на которых вы работаете, тут всякое бывает, предсказать что-то трудно. Но во всяком случае, шутка советских ещё времён – Учёным можешь ты не быть, но кандидатом, быть обязан! Это на мой взгляд всё таки именно шутка.