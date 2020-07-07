Что такое культура и антикультура сегодня?

Источник: portal-kultura.ru @ Юлия ЧЕРНЯХОВСКАЯ, сотрудник Института Наследия им. Лихачева

Мы произносим слово «культура», особо не задумываясь, что же это такое. Между тем в наши дни так называют явления, прямо противоположные тому, что представляла собой культура в человеческой истории.

Культура по своей сути — это не некая сфера развлечений и даже не сфера воспитанности как таковой. Культура — это вся та вторая природа, которая создана человеком. И эта «вторая природа», окружая человека, образует систему воздействия на него, исполняет ряд определенных функций. Не потому, что кто-то поручил ей это делать, дал некое задание, а потому, что её воздействие на человека связано с основными сферами социальной организации общества.

Во-первых, она создает, явно или неявно, некие образцы поведения, которые человек принимает и которым следует.

Во-вторых, создавая эти образцы, она во многом определяет и характер реакции человека на внешнюю среду и, в зависимости от широты принятия этих образцов, объединяет людей данного общества.

В-третьих, создавая некие образцы желаемого и идеального, формирует цели людей: и в плане социального устройства, и в плане личных жизненных ориентиров.

В-четвертых, через эти же накопленные образцы и накопленный опыт культура определяет и создает возможности адаптации человека к внешним обстоятельствам: как в отношениях с другими людьми, так и в отношениях с внешними вызовами, касающимися всего общества.

При полном выполнении всех этих функций мы получаем то, что обычно считается классической культурой — потому она, собственно, и может считаться классической, что оказывается актуальна в разных обстоятельствах и на разных этапах истории. При этом понятие классической культуры тесно связано с понятием культуры традиционной. Первая в значительной степени проистекает из второй, однако имеет одно существенное отличие. Традиционная культура сохраняет поведенческие образцы, выработанные практикой прошлых поколений. Однако она не подразумевает обновления. Культура классическая не только сохраняет, но и вырабатывает новые латентные образцы, адаптированные под современную реальность.

Культуре необходимо обновление. Возможно, в такой же степени, как и сохранение. Однако на сегодняшний день мы наблюдаем значительный разрыв между этими двумя её основаниями. Если культура без обновления воплощается в стремлении лишь сохранять традиционную культуру, отрицая все новое, то культура без сохранения имеет два других распространенных на сегодня воплощения — массовую культуру и культуру элитарную.

То, что сегодня обычно называют современной массовой культурой, создает формы, напоминающие те, в которых все эти задачи решаются, но в таком виде, который имитирует решение, но не решает их: образцы создаются, но идеалы не переносятся. Массовая культура — ни в коем случае не синоним современной культуры вообще. Ее появление не зависит от времени, но её сущностная черта — имитационность и подражание классическим образцам. Она выхолащивает смыслы, заимствуя из прошлого только ходовые формы, максимально упрощенные сюжеты. В сущности своей массовая культура — явление коммерческое, потому что не преследует никаких целей, кроме продажи творчества как продукта.

Ее противоположность — элитарная культура — все чаще находит свое воплощение в виде так называемого современного искусства. «Современное» искусство вовсе не всегда современно в плане момента своего сотворения. Монополизируя марку «актуальности», как правило, оно не имеет никакого отношения к реальной жизни и по определению не актуально. Противопоставляя себя массовой культуре, оно отказывается от заимствования, демонстративно отвергает традиционные смыслы и формы. Как результат, искусство, которое именует себя «современным», не транслирует ни поведенческих образцов, ни идеалов. Оно несет в себе псевдоинформационный посыл, имитирует загадку, разгадки на которую быть не может.

Если массовую культуру можно было бы назвать «псевдокультурой», поскольку она по крайней мере пытается подражать идеалу, то современное искусство правомернее назвать «антикультурой», потому как цель так называемого современного или актуального искусства — создание культурных образцов, которые отрицают все четыре функции культуры.

На первый взгляд массовость и элитарность кажутся антиподами, на деле — обладают единством. Можно сказать, что если современная массовая культура — это стихийный и не осознанный вариант антикультуры, то современная элитарная культура — сознательное культивирование антикультуры. В известной степени это естественный результат развития «художественного класса» как все сильнее обособляющейся от общества социальной группы.

«Художественный класс» сегодня существует в состоянии своеобразной творческой шизофрении. Для него продолжает существовать естественная человеческая потребность в ощущении своего воздействия на мир. Но, с другой стороны, есть также крайне гипертрофированная в современных рыночных условиях потребность в материальных благах. И обе принимают особенные формы реализации: первая реализуется в создании «искусства для себя», объявляемого доступным к пониманию лишь избранными, вторая — в поставке на массовой рынок постоянно обновляемого продукта, не несущего устойчивых поведенческих образцов и прививающего обществу привычку обходиться без таких образцов.

Парадоксом является то, что профессиональный класс, по идее существующий для сохранения и воспроизведения культуры, переходит к профессиональному её разрушению и вместо нее — созданию и воспроизведению антикультуры. Это оправдывается тем, что культуре, как и всему обществу, свойственно развитие, — и все это является лишь созданием новых форм культуры, которые пока остаются кем-то непонятыми и непризнанными, так же, как когда-то не принимались импрессионисты и имажинисты.

Но те или иные формы в культуре нужны для реализации главных её функций: создания идеальных образцов, интеграции социума, создания целей его развития и механизмов взаимной адаптации, как и ответа на внешние вызовы. Поэтому вопрос на самом деле не в формах. Вопрос в том, что в них оформляется: создание идеальных образцов — или принципиальный отказ от этих образцов. Первое — есть формы культуры. Второе — формы антикультуры.

Автор — доцент, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник Института Наследия им. Д.С. Лихачева

Обложка: Фото: Joe deSousa

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Источник: https://nstarikov.ru/116708-116708