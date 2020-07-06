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Зачем в России раскрутили моду изучать английский с пеленок?

23:52. 6 июля 2020 88 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Блестящее выступление психолога Ларисы Ивановны Винниковой. Тема более чем актуальна – о насилии Минобра над младшими школьниками России, приводящее к замедлению развития детей. Причём проблема носит всероссийский характер.

Причина – навязывание всем детям изучения английского языка, начиная с 1 класса. Психолог же популярно объяснила, почему такая схема ведёт к деградации (а замедление развития в данном случае вполне можно отнести к деградации!) мозга ребёнка.

В советских школах с углублённым изучением иностранного языка, кстати, приобщение к заграничной мове шло не с первого, а лишь со второго класса. Этот факт лишь подтверждает сказанное Ларисой Ивановной. Потому что по физиологическим основаниям изучать с первого класса иностранный язык в русскоговорящих семьях (имеются в виду не двуязычные) граничит с преступлением против детей.

Редок и стиль выступления психолога Винниковой: искренняя, буквально идущая от сердца речь. И совершенно не политкорректная!





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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5102543.html

Метки: будущее, великобритания англия, винникова, дети, мозг, образование, развитие, Россия, русский, советский, школа, язык

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