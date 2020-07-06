Зачем в России раскрутили моду изучать английский с пеленок?

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Блестящее выступление психолога Ларисы Ивановны Винниковой. Тема более чем актуальна – о насилии Минобра над младшими школьниками России, приводящее к замедлению развития детей. Причём проблема носит всероссийский характер.Причина – навязывание всем детям изучения английского языка, начиная с 1 класса. Психолог же популярно объяснила, почему такая схема ведёт к деградации (а замедление развития в данном случае вполне можно отнести к деградации!) мозга ребёнка.В советских школах с углублённым изучением иностранного языка, кстати, приобщение к заграничной мове шло не с первого, а лишь со второго класса. Этот факт лишь подтверждает сказанное Ларисой Ивановной. Потому что по физиологическим основаниям изучать с первого класса иностранный язык(имеются в виду не двуязычные) граничит с преступлением против детей.Редок и стиль выступления психолога Винниковой: искренняя, буквально идущая от сердца речь. И совершенно не политкорректная!

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5102543.html