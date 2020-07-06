В ряде отраслей обсуждается создание органов наподобие ОПЕК+
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что в ряде отраслей обсуждается идея создания координирующих органов наподобие ОПЕК+. В частности, такой вариант рассматривается в газовой и алюминиевой отраслях, рассказал министр в ходе выступления в рамках международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Все больше дискуссий о том, чтобы начать практику как в нефтяной отрасли: объединение ведущих производителей в регулировании и в других отраслях, причем не только в топливно-энергетическом комплексе»,— сообщил господин Новак (цитата по ТАСС). Министр добавил, что этот вопрос «серьезно обсуждается».
Проблема регулирования рынка с помощью административных решений не самая простая и однозначная. Однако можно предположить, что картельные соглашения (что по сути прямо противоречит рыночной идеологии) - мера вынужденная. Она встает в полный рост перед странами, экономика которых перекошена и несбалансирована. Для аравийских монархий, Венесуэлы, Нигерии и иных производителей нефти и газа необходимость ОПЕК изначально была обусловлена зависимостью их экономик от монотовара. Играть в рынок они были не в состоянии: малейший серьёзный кризис грозил вообще похоронить их как экономических субъектов.
Россия, пока ее окончательно не разворовали, не нуждалась в том, чтобы участвовать в ОПЕК. Ей в наследство досталась сложная и сбалансированная советская экономика, хотя распад СССР во многом эти балансы дестабилизировал. Однако до поры до времени неучастие в деятельности ОПЕК было показателем относительной устойчивости нашей экономики, ее способности перераспределять риски.
Такая же ситуация и у США, и дело не только в приверженности американского руководства рыночным ценностям. Логика неучастия в работе ОПЕК носила вполне прагматичный характер: США выигрывали при любой рыночной конъюнктуре на энергетическом рынке. Низкие цены стимулировали производящую экономику США, высокие - добывающую. От финансовых и экономических властей США требовалось аккуратно балансировать общую ситуацию в экономике, маневрируя бюджетными ресурсами. Однако картельные сговоры и участие в них никакого смысла не имели - и в первую очередь по причине сложности и устойчивости американской экономики. И, конечно, по причине ее самодостаточности: США и СССР были двумя странами в мире, полностью способными обеспечивать себя практически любыми сырьевыми ресурсами.
Однако для России положение вещей стало меняться по мере того, как вошедшие во вкус олигархи постоянно увеличивали масштаб разворовывания и уничтожения сложной российской экономики. Объективно возникли предпосылки для координации, а затем и участия в работе ОПЕК, что в конечном итоге привело к созданию ОПЕК+ - по сути, те же плюс Россия. Которая деградировала до уровня участника ОПЕК и переместилась в низшую лигу. В этом смысле членство в ОПЕК и участие в его программах с обязывающими решениями - признак именно деградации, развала сложных межотраслевых балансов нашей экономики
Теперь Новак говорит о необходимости "газовой" и "алюминиевой" ОПЕК - то есть, все о том же картельном регулировании. По сути, речь идет о спасении того немногого, что еще как-то существует. Хотя, говоря откровенно, если посмотреть на итоги деятельности Газпрома, то даже газовый ОПЕК уже мало чем поможет - провалить всю газовую политику, принять такое количество катастрофических стратегических решений и потерять такое количество ресурсов на бессмысленные проекты - тут уже мало что может помочь. Если же учесть, что газовый ОПЕК - штука крайне сложная в практическом воплощении, и разговоры о его создании идут с начала нулевых, то сегодня его создание выглядит совершенно нереалистичным.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4399701
Ну Путин опять че нить по обещает, великое такое.
Пиндосы купят любой ОПЕК, нам нужен пакет. Есть сходные позиции алюминий нефть газ железо уголь электричество уран суть энергия продаем пакетом понизились цены на любую позицию повышаем другие не может мир одномоментно отказаться от пакета энергии какой даёт Россия. Дальше цветмет и редкозем опять пакет на любую упали поднимаем все, аналогично драги и алмазы, всё, и пусть они борются за взаимопомощь человека человеку, государства государству, а мы поборемся за прибыль.