В ряде отраслей обсуждается создание органов наподобие ОПЕК+

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что в ряде отраслей обсуждается идея создания координирующих органов наподобие ОПЕК+. В частности, такой вариант рассматривается в газовой и алюминиевой отраслях, рассказал министр в ходе выступления в рамках международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Все больше дискуссий о том, чтобы начать практику как в нефтяной отрасли: объединение ведущих производителей в регулировании и в других отраслях, причем не только в топливно-энергетическом комплексе»,— сообщил господин Новак (цитата по ТАСС). Министр добавил, что этот вопрос «серьезно обсуждается».

Проблема регулирования рынка с помощью административных решений не самая простая и однозначная. Однако можно предположить, что картельные соглашения (что по сути прямо противоречит рыночной идеологии) - мера вынужденная. Она встает в полный рост перед странами, экономика которых перекошена и несбалансирована. Для аравийских монархий, Венесуэлы, Нигерии и иных производителей нефти и газа необходимость ОПЕК изначально была обусловлена зависимостью их экономик от монотовара. Играть в рынок они были не в состоянии: малейший серьёзный кризис грозил вообще похоронить их как экономических субъектов.



Россия, пока ее окончательно не разворовали, не нуждалась в том, чтобы участвовать в ОПЕК. Ей в наследство досталась сложная и сбалансированная советская экономика, хотя распад СССР во многом эти балансы дестабилизировал. Однако до поры до времени неучастие в деятельности ОПЕК было показателем относительной устойчивости нашей экономики, ее способности перераспределять риски.



Такая же ситуация и у США, и дело не только в приверженности американского руководства рыночным ценностям. Логика неучастия в работе ОПЕК носила вполне прагматичный характер: США выигрывали при любой рыночной конъюнктуре на энергетическом рынке. Низкие цены стимулировали производящую экономику США, высокие - добывающую. От финансовых и экономических властей США требовалось аккуратно балансировать общую ситуацию в экономике, маневрируя бюджетными ресурсами. Однако картельные сговоры и участие в них никакого смысла не имели - и в первую очередь по причине сложности и устойчивости американской экономики. И, конечно, по причине ее самодостаточности: США и СССР были двумя странами в мире, полностью способными обеспечивать себя практически любыми сырьевыми ресурсами.



Однако для России положение вещей стало меняться по мере того, как вошедшие во вкус олигархи постоянно увеличивали масштаб разворовывания и уничтожения сложной российской экономики. Объективно возникли предпосылки для координации, а затем и участия в работе ОПЕК, что в конечном итоге привело к созданию ОПЕК+ - по сути, те же плюс Россия. Которая деградировала до уровня участника ОПЕК и переместилась в низшую лигу. В этом смысле членство в ОПЕК и участие в его программах с обязывающими решениями - признак именно деградации, развала сложных межотраслевых балансов нашей экономики



Теперь Новак говорит о необходимости "газовой" и "алюминиевой" ОПЕК - то есть, все о том же картельном регулировании. По сути, речь идет о спасении того немногого, что еще как-то существует. Хотя, говоря откровенно, если посмотреть на итоги деятельности Газпрома, то даже газовый ОПЕК уже мало чем поможет - провалить всю газовую политику, принять такое количество катастрофических стратегических решений и потерять такое количество ресурсов на бессмысленные проекты - тут уже мало что может помочь. Если же учесть, что газовый ОПЕК - штука крайне сложная в практическом воплощении, и разговоры о его создании идут с начала нулевых, то сегодня его создание выглядит совершенно нереалистичным.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4399701