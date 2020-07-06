Умер Эннио Морриконе
10:43. 6 июля 2020 144 просмотра 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Умер итальянский композитор Эннио Морриконе. Он написал массу отличных композиций для фильмов и сериалов, но более прочего мне из его творчества запомнился саундтрек к “Спруту”. До сих пор слушаю и не надоедает.
Мир праху.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6001386.html
RIP
https://www.youtube.com/watch?v=3tTXsPXvXUk
Обожаю эту трилогию!
А мне нравится музыка Нино Рота. Вот достаточно полное собрание.
https://www.youtube.com/watch?v=zoX6OjAL9z0
Светлая память