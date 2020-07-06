Умер Эннио Морриконе

Умер итальянский композитор Эннио Морриконе. Он написал массу отличных композиций для фильмов и сериалов, но более прочего мне из его творчества запомнился саундтрек к “Спруту”. До сих пор слушаю и не надоедает.Мир праху.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6001386.html