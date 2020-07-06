Главная » Мировоззрение, Творчество

Умер Эннио Морриконе

10:43. 6 июля 2020 144 просмотра 3 коммент. Опубликовал:


Умер итальянский композитор Эннио Морриконе. Он написал массу отличных композиций для фильмов и сериалов, но более прочего мне из его творчества запомнился саундтрек к “Спруту”. До сих пор слушаю и не надоедает.



Мир праху.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6001386.html

Метки: морриконе, музыка

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Герои греческих мифов-реальные великие исторические личности.
... (Аарон) Даже когда Анхис умер, Эней специально спускается в царство мёртвых... и в 123 г. умер. Умер на горе Ор. По ... языке «ВЛАДЕЮЩИЙ КОПЬЁМ». И Эней тоже «засветился» с «ГРОМАДНЫМ...МОГИЛА. Как и Эней он таинственно пропадает. Эней считают своим основателем...
Восстание Магов и смерть Аса. Древний Урал.
... его жизни, и тот умер своей смертью при дворе Кира... ПСАММЕНИТА БЫЧЬЕЙ кровью и тот умер». Псамменит сын царя «Древнего ...садился на коня и вскоре умер от этой раны. Процарствовал ...Иисуса Навина (прототипы-Камбис и Эней). Если Иисус Навин прототип Камбиса...
Библейский Исход в мифах "Древней Греции"
... в пятку, от чего умереть трудно. А его двоюродный ...не сопоставит их, ведь герой умер молодым и точка, продолжения ..., Аякс, Парис, Персей и Эней- прародитель основателей Рима в современной... получило распространение имя Галина. Эней По гречески «Аи-неай ...
Сколько может прожить человек? На этот вопрос есть два ответа — научный и ненаучный
...Аллалгар — 36 000 лет Царь Эн-Менлуанны — 43 200 лет Царь... — царь Киша Ур-Забаба — умер подростком, в возрасте 400 лет...долгожитель Золтан Петраж в Венгрии (умер в 1724 г.). Шотландский рыбак...пережил 9 английских королей и умер после сытного обеда и ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 02 октября 2015
... в н.п. МААРЕТ-ЭН-НУУМАН Видео предоставлено пресс-службой...въезде в населенный пункт МААРЕТ-ЭН-НУУМАН. На видеосъемке зафиксировано попадание...террористов ИГИЛ в районе МААРЕТ-ЭН-НУУМАН. В левой части ... всей жизни — воевать и умереть за чистый ислам, а после...
Контроль мыслей с помощью СМИ
... Таймс Сервис», «Вашингтон Пост», «Си-Эн-Эн» и так далее.), или же..., в конце концов, взорваться или умереть в страшных мучениях. «Хороший» побеждает...» до новостных программ, от «Си-Эн-Эн» до «Клиники Шварцвальда» (немецкий сериал...

3 Комментария » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)