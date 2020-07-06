Сводки от ополчения Новороссии 06 июля 2020
- 13:40 В ДНР задержан террорист (ВИДЕО).
- 09:51 Армия ДНР наказала ВСУ за ночной обстрел Горловки (ФОТО).
- 09:30 Мы движемся к Приднестровью 2.0, — комбриг ДНР.
- 09:15 Огонь не прекращался всю ночь: сотни горловчан остались без света.
В ДНР задержан террорист (ВИДЕО)
В ДНР сотрудники полиции задержали 29-летнего уроженца Донецка, обвиняемого в совершении ряда тяжких преступлений на территории молодого государства.
Задержанный Григорий Синченко совершил несколько диверсий на объектах Республики. Первый раз в поле зрения правоохранительных органов он попал ещё 4 года назад.
После первых совершённых преступлений он был задержан, а позже отправлен на Украину в рамках обмена пленными, но спустя некоторое время нелегально вернулся в Донецк и приступил к подготовке новых диверсий.
На этот раз своей целью злоумышленник выбрал объект транспортной инфраструктуры: зимой 2019 года подорвал опору железнодорожного моста в Пролетарском районе.
Затем Синченко взорвал несколько опор ЛЭП и станцию республиканского оператора сотовой связи «Феникс», готовил нападения на сотрудников правоохранительных органов.
Как заявил сам Синченко, своими преступными действиями он хотел «преподать урок Республике».
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Армия ДНР наказала ВСУ за ночной обстрел Горловки (ФОТО)
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления официального представителя Народной милиции ДНР Дмитрия Астраханя.
В преддверии встречи контактной группы, с молчаливого согласия президента Украины Зеленского, украинские бандформирования целенаправленно идут на эскалацию конфликта.
Сегодня утром на горловском направлении боевики 35-й бригады Паласа применили запрещённую Минскими соглашениями крупнокалиберную артиллерию, выпустив по окраинам н. п. Горловка более пятидесяти 152-мм и 122-мм снарядов и более пятидесяти мин калибром 120 и 82 мм.
Обстрел пришелся на жилые кварталы, в то время как мирные жители спали у себя в домах. Начавшийся обстрел вынудил людей экстренно укрыться в подвалах.
В результате обстрела микрорайона «Комсомолец» в н. п. Горловка зафиксировано повреждение остекления здания насосной станции КП «Компания “Вода Донбасса”» и линии трубопровода, также обесточено семь трансформаторных подстанций в районе шахты «Комсомолец», более 600 абонентов в настоящее время остаются без электроснабжения и более 3 000 — без водоснабжения.
Данная вооруженная провокация не осталась безнаказанной.
Так, по нашим данным, в 503-м батальоне 35-й бригады потери составили трое военнослужащих: один погиб, двое ранены. Также уничтожен автомобиль «Урал», осуществлявший подвоз боеприпасов.
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Мы движемся к Приднестровью 2.0, — комбриг ДНР
Известный ополченец, экс-командир бригады «Восток» и донецкой «Альфы» Александр Ходаковский («Скиф») в личном блоге комментирует клинч, складывающийся вокруг Минских соглашений.
«Россия демонстрирует неуступчивость, упирая на незыблемость минского формата, Украина дрейфует в сторону выхода из переговоров, настаивая на обновлённой, выгодной ей формуле прекращения конфликта на Донбассе. Эксперты с обеих сторон сходятся во мнении, что ситуация завершится Приднестровьем 2.0.
Во всем этом упускается один момент: в Приднестровье 1.0 размещён российский военный контингент. Неважно, какой он численностью — важно, что он там не в виде добровольцев, а вполне официально.
Если под Приднестровьем 2.0 понимать, помимо всего прочего, размещение на нашей территории российских военных баз для защиты граждан России, проживающих на Донбассе, — то это реализация замысла, который мы с Бородаем пытались продвинуть ещё в четырнадцатом… правда, тогда под нами была ещё вся территория Донецкой области.
Я не знаю, что там содержится в секретных протоколах пресловутого плана «Б», которым Украина пугает нас и Россию на случай отказа идти у неё на поводу, но уверен, что в перспективе он предусматривает попытку силового решения ситуации.
Поэтому только наличие официальной России на наших территориях может служить гарантией от масштабного кровопролития и всех остальных очевидных последствий. Но при этом это автоматически лишает и нас возможности манёвра. Возможности, нужно заметить, и так невыразительной при текущем положении дел, но все же…»
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Огонь не прекращался всю ночь: сотни горловчан остались без света
Сегодня ночью в 2:45 украинские оккупанты начали массированный обстрел населенных пунктов на горловском направлении.
Огонь не прекращался всю ночь, противник применил артиллерийские орудия и минометы, выпущено 100 боеприпасов, из них 16 снарядов калибром 152 мм, 33 — калибром 122 мм, 17 мин калибром 120 мм и 34 мины из 82-мм миномета.
Об этом «Русской Весне» сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Обстреливали в том числе и жилые кварталы в то время, как мирные жители спали у себя в домах. Звук разрывающихся артиллерийских орудий вынудил людей провести ночь в подвалах.
В результате обстрела микрорайона «Комсомолец» в Горловке повреждено остекление здания насосной станции КП «Компания “Вода Донбасса”», обесточено семь трансформаторных подстанций в районе шахты «Комсомолец», в результате чего более 600 абонентов в настоящее время остаются без электроснабжения.
Информации о жертвах среди гражданского населения пока, к счастью, нет.
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