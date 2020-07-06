Сводки от ополчения Новороссии 06 июля 2020

В ДНР сотрудники полиции задержали 29-летнего уроженца Донецка, обвиняемого в совершении ряда тяжких преступлений на территории молодого государства.

Задержанный Григорий Синченко совершил несколько диверсий на объектах Республики. Первый раз в поле зрения правоохранительных органов он попал ещё 4 года назад.

После первых совершённых преступлений он был задержан, а позже отправлен на Украину в рамках обмена пленными, но спустя некоторое время нелегально вернулся в Донецк и приступил к подготовке новых диверсий.

На этот раз своей целью злоумышленник выбрал объект транспортной инфраструктуры: зимой 2019 года подорвал опору железнодорожного моста в Пролетарском районе.

Затем Синченко взорвал несколько опор ЛЭП и станцию республиканского оператора сотовой связи «Феникс», готовил нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Как заявил сам Синченко, своими преступными действиями он хотел «преподать урок Республике».

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