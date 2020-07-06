Scorpions – Humanity (Человечество)
12:47. 6 июля 2020 235 просмотров 17 коммент. Опубликовал: Русофил
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Человек становится тем, что он есть, благодаря делу, которое он делает своим.
Годный клип!!!
https://www.youtube.com/watch?v=eOAs9TbIIto
Потрясающий гимн умирающему Западу!
Иногда и Хохол может внести свою лепту. А я в нём почти уже отчаялся.
А ты что на Востоке типа спрятался?
Это гимн умирающему ТЕБЕ
И мне
ВСЕМ
“Музыка никакая, а слова правильные. Про нас, про капиталистов…” (c)
Такие мысли одолевали меня в конце прошлого века. Но сейчас уже несколько лет ощущение перемен к лучшему меня не покидает. Не только грядущих перемен, но и уже совершающихся. Клип и песня хороши, но смотрятся как что-то из прошлого.
Я тоже именно так ощутил перемены к лучшему…..
И тут случился короновирус…..
И ощущение смыло……
И песня и клип слишком хороши и романтичны….
В жизни всё гораздо хуже
На меня вообще ситуация с коронавирусом не повлияла никак. Масочки уже не носим. Никаких перемен не чую. Всё то же самое. Только внукам денежки переводят. Могли бы и пенсам подкинуть, у кого маленькая.
А что, Вас коронавирус сильно поломал? Он уже уходит. Стоит ли его обсуждать?
Грета и короновирус это ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
И никуда он не уходит а в Китае и Испании вторая волна.
И самолёты всё так-же не летают…..
Ведь не инфекция опасна она ФЕЙК а последствия.
Удар по экономике прикрытый “вирусом”.
А не преувеличен этот удар по экономике? У нас вечно всякие ужасы, но потом они проходят.
О экономике совсем перестали говорить.
Потому я считаю что всё гораздо хуже чем думаем.
Т.е катастрофа прикрытая ширмочкой вируса.
И сккуасия в Америке тоже из этой оперы.
И это только начало.
Америку уже давно предсказывали. А у нас всё будет зашибись!
Надеемся на лучшее!!
Готовимся как обычно ))
Вот это правильно!
https://pbs.twimg.com/media/DiTeJrwW4AAl5E4.jpg
Страна большая.
Приютим убогих ))
Нееет! Ну их.
Кто сказал вам такую глупость,это только начало.ВОЗ уже объявило о “второй волне”, чем там наши ” кретинные” мэры и прочие серы придумают даже интересно, передвижение гусиным шагом или татуировки на лбу, а че им весело как там стадо выкаблучивается.