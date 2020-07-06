Путь к Амуру: экспедиция Ерофея Хабарова
5 июня исполнилось 370 лет, как Ерофей Хабаров вернулся в Якутск с отчётом о своей первой экспедиции на Амур. Какие испытания ждали Ерофея Хабарова на пути к Амуру в 1649-1650 годах, почему оказались пустыми пять городов, обнаруженных им, что он предложил даурскому князю и почему так важно было привезти карту окрестностей – читайте в нашем материале.
Открытие новых земель – дело рискованное и непростое. Путь за Урал пришлось прокладывать не одно десятилетие – без карт и проторённых троп, наощупь. Первыми о богатых землях на берегах Амура узнали казаки, отправившиеся из Томска к реке Алдан в 1636 году. Они поехали туда, чтобы получить ясак. Так тогда называли налог, который брали с народов Сибири, как правило, пушниной. Тунгусы с реки Уди, с которыми имели дело казаки, рассказали им о племенах, возделывающих земли на берегах рек Зеи и Шилкары. В обмен на добычу охотников они давали тунгусам хлеб. У племени, живущем в устье Амура, можно было получить бисер, медь, посуду, украшения из серебра и ткани, привезённые из Японии и Китая.
Проверить, насколько правдивы истории, отправился Пётр Головин с 70-ю людьми, но вернулся ни с чем. После него попытку добраться до Амура предпринял Василий Поярков. Вместе со 130-ю людьми он сумел в 1643-1644 гг. добраться до реки Умлекан, к деревне землепашцев. Но дальше его постигла неудача: идя по Зее к Амуру, Поярков свернул не туда и не сумел добраться до цели. Через несколько лет к властям обратился Ерофей Хабаров с инициативой отправиться в неведомые земли.
«И вот в 1649 году подал Хабаров челобитную новому якутскому воеводе Дмитрию Францбекову. В ней он писал, что в прежние годы послан был на князя Лавкая казак Еналей Бахтеяров, который не знал прямого пути и плыл не по той реке. Он же, Хабаров, ведает прямо (короткий) путь по Олёкме и просит дозволения набрать человек с полтораста или сколько доведётся; содержать артель он берётся на свой счёт и даст ей денег, хлебных запасов, судов, фузей (ружей), зелья и свинцу».
Дмитрий Садовников, «Наши землепроходцы: (рассказы о заселении Сибири, 1581–1712 гг.)»
Воевода дал добро, и Хабаров начал набирать людей, чтобы добраться до богатых земель на реке Шилке и обложить их ясаком. Охотники не спешили примкнуть к отряду – согласием ответили только 70 человек. Весной 1649 года Хабаров отправился по реке Лене к устью реки Олёкмы. Возможно, он знал дорогу от своих «накрученников» (наёмных работников, которые получали аванс, а затем отправлялись на охоту в тайгу) – им доводилось добираться до самых истоков Олёкмы. Были и другие люди, промышлявшие в тех краях, которые могли подсказать короткий путь на юг. Путешествие по порожистой реке оказалось сложным, как описывал его сам Хабаров, «в порогах снасти рвало, слонцы (корма и руль судна – О.Л.) ломало, людей ушибало; но Божиею помощью и государевым счастьем всё кончилось благополучно».
«На Шилке Хабаров должен был поставить острожек и из него ходить в походы; в особую книгу – вписывать ясак и людей, принявших присягу по своей вере. Если выйдет бесчинство какое или своеволие, то просьбы слать в Якутск, к воеводе. Велено ещё было, в случае если Лавкай и другие князья покорятся охотой, обложить их ясаком и оставить, как были, обещая государеву защиту. Вдобавок наказывалось описать всех живущих по реке людей и представить чертежи».
Дмитрий Садовников, «Наши землепроходцы: (рассказы о заселении Сибири, 1581–1712 гг.)»
На дорогу до реки Тугирь, впадавшей в Олёкму, ушло всё лето. Переждав самые морозы, дальше отряд отправился пешком. Погрузили снаряжение и провизию на нарты, которые смастерили прямо на месте, и пошли искать переход через Становой хребет. Перевалив через горы, люди Хабарова вышли к Амуру неподалёку от поселений князя Лавкая, которого они должны были «объясачить».
Хабаров обнаружил пять «крепостиц» на расстоянии полутора дней друг от друга, однако людей в них не было. Судя по всему, население ушло из городищ незадолго до прихода казаков.
«Это были настоящие города, обведённые стеной и окопанные рвом. Первый город был срублен из брёвен и шёл вокруг него глубокий ров; в стене было пять башен и в пятой – широкие ворота; в стенах понаделаны были подлазы, для вылазок. Город стоял на мысу, между Амуром и его небольшим притоком; к воде были сделаны тайники (потайные выходы – О. Л.). Дома за стеной – все каменные; окна в них большие: вышиной в два аршина, шириной в полтора, а заместо слюды бумагой затянуты. В каждой такой светлице с бумажными окнами могло поместиться до шестидесяти и больше человек».
Дмитрий Садовников, «Наши землепроходцы: (рассказы о заселении Сибири, 1581–1712 гг.)»
Долго гадать о том, куда делись жители, не пришлось – дойдя до третьей из «крепостиц», Хабаров увидел пятерых всадников, направлявшихся навстречу. Князь Лавкай, которого сопровождали два брата, зять и холоп, решил выяснить, кто и зачем явился в его владения.
Переговоры прояснили ситуацию: до Лавкая дошёл слух, что к его поселениям идёт полусотенный отряд казаков. «Вы нас побить всех хотите, ограбить наше добро, а жён с детьми полонить, – оттого мы и города бросили», – упрекал князь. У Хабарова, однако, было особое предписание – не пускать в ход оружие, если речь не идёт о спасении жизни. Он пообещал Лавкаю защиту со стороны русского царя в обмен на готовность платить ясак. Князь уехал, чтобы обдумать предложение.
Отряд Хабарова дошёл до пятого городка, где обнаружил старуху, назвавшуюся сестрой Лавкая. Она рассказала, что князь уже платит ясак маньчжурскому правителю, в укреплённом городе которого и скрылись её соотечественники. От неё же казаки узнали подробности о его богатствах и пушках, защищающих стены города. Поскольку воевать с даурами Хабаров не собирался, он повернул назад.
«Он повёл людей своих назад в первую Лавкаеву крепость. Она была укреплена лучше других и предоставляла ту выгоду, что через волок стояла всех ближе к Тугиру, оставляя тыл Русских, в случае нужды, свободным. Здесь найдены были ямы, в которых вероятно было множество хлеба. В Амуре было очень много рыбы, осетров и калуг, из которых последние бывали до трёх сажен длиною и толщиною с дородного человека. Для земледелия нельзя было желать страны выгоднее и плодороднее. В разных местах росли густые леса, в которых водились лучшие соболи и разные ценные звери».
Пётр Шумахер, «Первые русские поселения», Русский архив. Историко-литературный сборник. 1879 г.
В мае 1650 года Хабаров вернулся в Якутск с докладом, а уже осенью отправился обратно на Амур. Из похода он привёз «Чертёж реке Амуру», на основе которых позже были созданы первые схематичные карты даурских земель. Постепенно за Урал потянулись первые переселенцы – так благодаря Ерофею Хабарову и созданному им чертежу началось освоение плодородных земель и богатой тайги Приамурья.
Ерофей Павлович Хабаров (1603 – 1671) – русский первопроходец. Происходил из крестьян из-под Великого Устюга, переехал с братом Никифором на р. Лену, где занялся соболиным промыслом и торговлей, возделывал пашни на р. Илим и в устье р. Куты, построил солеварню и мельницу. Ходил из Тобольска на Таймырский полуостров, в Мангазею, и обратно. В 1628 г. возглавил экспедицию по волокам и рекам до р. Хеты. В результате его походов на Амур местные племена приняли российское подданство. В 1655 г. царь Алексей Михайлович пожаловал Хабарову звание «сына боярского» и направил его управлять Усть-Кутской волостью.
Обложка: Сбор ясака казаками. Неизвестный художник XIX века — Красноярский Краеведческий музей. Источник: wikipedia.org
Источник: https://nstarikov.ru/put-k-amuru-jekspedicija-erofeja-habarova-116638
В семнадцатом веке Дежнёв и Хабаров в Сибири и на Дальнем востоке, в восемнадцатом Черепанов, Холодилов и Пановы в Америке. Мореходы-первооткрыватели из земли Вологодской – земли, где до моря полторы тыщи километров. Моей родины.