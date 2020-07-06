Путь к Амуру: экспедиция Ерофея Хабарова

5 июня исполнилось 370 лет, как Ерофей Хабаров вернулся в Якутск с отчётом о своей первой экспедиции на Амур. Какие испытания ждали Ерофея Хабарова на пути к Амуру в 1649-1650 годах, почему оказались пустыми пять городов, обнаруженных им, что он предложил даурскому князю и почему так важно было привезти карту окрестностей – читайте в нашем материале.

Открытие новых земель – дело рискованное и непростое. Путь за Урал пришлось прокладывать не одно десятилетие – без карт и проторённых троп, наощупь. Первыми о богатых землях на берегах Амура узнали казаки, отправившиеся из Томска к реке Алдан в 1636 году. Они поехали туда, чтобы получить ясак. Так тогда называли налог, который брали с народов Сибири, как правило, пушниной. Тунгусы с реки Уди, с которыми имели дело казаки, рассказали им о племенах, возделывающих земли на берегах рек Зеи и Шилкары. В обмен на добычу охотников они давали тунгусам хлеб. У племени, живущем в устье Амура, можно было получить бисер, медь, посуду, украшения из серебра и ткани, привезённые из Японии и Китая.

Конверт с портретом Ерофея Хабарова. Источник: wikipedia.org

Проверить, насколько правдивы истории, отправился Пётр Головин с 70-ю людьми, но вернулся ни с чем. После него попытку добраться до Амура предпринял Василий Поярков. Вместе со 130-ю людьми он сумел в 1643-1644 гг. добраться до реки Умлекан, к деревне землепашцев. Но дальше его постигла неудача: идя по Зее к Амуру, Поярков свернул не туда и не сумел добраться до цели. Через несколько лет к властям обратился Ерофей Хабаров с инициативой отправиться в неведомые земли.

«И вот в 1649 году подал Хабаров челобитную новому якутскому воеводе Дмитрию Францбекову. В ней он писал, что в прежние годы послан был на князя Лавкая казак Еналей Бахтеяров, который не знал прямого пути и плыл не по той реке. Он же, Хабаров, ведает прямо (короткий) путь по Олёкме и просит дозволения набрать человек с полтораста или сколько доведётся; содержать артель он берётся на свой счёт и даст ей денег, хлебных запасов, судов, фузей (ружей), зелья и свинцу». Дмитрий Садовников, «Наши землепроходцы: (рассказы о заселении Сибири, 1581–1712 гг.)»

Воевода дал добро, и Хабаров начал набирать людей, чтобы добраться до богатых земель на реке Шилке и обложить их ясаком. Охотники не спешили примкнуть к отряду – согласием ответили только 70 человек. Весной 1649 года Хабаров отправился по реке Лене к устью реки Олёкмы. Возможно, он знал дорогу от своих «накрученников» (наёмных работников, которые получали аванс, а затем отправлялись на охоту в тайгу) – им доводилось добираться до самых истоков Олёкмы. Были и другие люди, промышлявшие в тех краях, которые могли подсказать короткий путь на юг. Путешествие по порожистой реке оказалось сложным, как описывал его сам Хабаров, «в порогах снасти рвало, слонцы (корма и руль судна – О.Л.) ломало, людей ушибало; но Божиею помощью и государевым счастьем всё кончилось благополучно».

Шевчукевич Олег — Из альбома «По Олёкме». Крест Ерофея Хабарова

«На Шилке Хабаров должен был поставить острожек и из него ходить в походы; в особую книгу – вписывать ясак и людей, принявших присягу по своей вере. Если выйдет бесчинство какое или своеволие, то просьбы слать в Якутск, к воеводе. Велено ещё было, в случае если Лавкай и другие князья покорятся охотой, обложить их ясаком и оставить, как были, обещая государеву защиту. Вдобавок наказывалось описать всех живущих по реке людей и представить чертежи». Дмитрий Садовников, «Наши землепроходцы: (рассказы о заселении Сибири, 1581–1712 гг.)»

На дорогу до реки Тугирь, впадавшей в Олёкму, ушло всё лето. Переждав самые морозы, дальше отряд отправился пешком. Погрузили снаряжение и провизию на нарты, которые смастерили прямо на месте, и пошли искать переход через Становой хребет. Перевалив через горы, люди Хабарова вышли к Амуру неподалёку от поселений князя Лавкая, которого они должны были «объясачить».

Река Олёкма. Олёкминский заповедник. Фото: Игорь Шпиленок

Хабаров обнаружил пять «крепостиц» на расстоянии полутора дней друг от друга, однако людей в них не было. Судя по всему, население ушло из городищ незадолго до прихода казаков.

«Это были настоящие города, обведённые стеной и окопанные рвом. Первый город был срублен из брёвен и шёл вокруг него глубокий ров; в стене было пять башен и в пятой – широкие ворота; в стенах понаделаны были подлазы, для вылазок. Город стоял на мысу, между Амуром и его небольшим притоком; к воде были сделаны тайники (потайные выходы – О. Л.). Дома за стеной – все каменные; окна в них большие: вышиной в два аршина, шириной в полтора, а заместо слюды бумагой затянуты. В каждой такой светлице с бумажными окнами могло поместиться до шестидесяти и больше человек». Дмитрий Садовников, «Наши землепроходцы: (рассказы о заселении Сибири, 1581–1712 гг.)»

Долго гадать о том, куда делись жители, не пришлось – дойдя до третьей из «крепостиц», Хабаров увидел пятерых всадников, направлявшихся навстречу. Князь Лавкай, которого сопровождали два брата, зять и холоп, решил выяснить, кто и зачем явился в его владения.

Переговоры прояснили ситуацию: до Лавкая дошёл слух, что к его поселениям идёт полусотенный отряд казаков. «Вы нас побить всех хотите, ограбить наше добро, а жён с детьми полонить, – оттого мы и города бросили», – упрекал князь. У Хабарова, однако, было особое предписание – не пускать в ход оружие, если речь не идёт о спасении жизни. Он пообещал Лавкаю защиту со стороны русского царя в обмен на готовность платить ясак. Князь уехал, чтобы обдумать предложение.

И. Владимиров. Сибирский казак. 1916. Источник: wikipedia.org

Отряд Хабарова дошёл до пятого городка, где обнаружил старуху, назвавшуюся сестрой Лавкая. Она рассказала, что князь уже платит ясак маньчжурскому правителю, в укреплённом городе которого и скрылись её соотечественники. От неё же казаки узнали подробности о его богатствах и пушках, защищающих стены города. Поскольку воевать с даурами Хабаров не собирался, он повернул назад.

«Он повёл людей своих назад в первую Лавкаеву крепость. Она была укреплена лучше других и предоставляла ту выгоду, что через волок стояла всех ближе к Тугиру, оставляя тыл Русских, в случае нужды, свободным. Здесь найдены были ямы, в которых вероятно было множество хлеба. В Амуре было очень много рыбы, осетров и калуг, из которых последние бывали до трёх сажен длиною и толщиною с дородного человека. Для земледелия нельзя было желать страны выгоднее и плодороднее. В разных местах росли густые леса, в которых водились лучшие соболи и разные ценные звери». Пётр Шумахер, «Первые русские поселения», Русский архив. Историко-литературный сборник. 1879 г.

К. Лебедев. «Освоение русскими новых земель». Бумага, акварель. 1904. Источник: wikipedia.org

В мае 1650 года Хабаров вернулся в Якутск с докладом, а уже осенью отправился обратно на Амур. Из похода он привёз «Чертёж реке Амуру», на основе которых позже были созданы первые схематичные карты даурских земель. Постепенно за Урал потянулись первые переселенцы – так благодаря Ерофею Хабарову и созданному им чертежу началось освоение плодородных земель и богатой тайги Приамурья.

Ерофей Павлович Хабаров (1603 – 1671) – русский первопроходец. Происходил из крестьян из-под Великого Устюга, переехал с братом Никифором на р. Лену, где занялся соболиным промыслом и торговлей, возделывал пашни на р. Илим и в устье р. Куты, построил солеварню и мельницу. Ходил из Тобольска на Таймырский полуостров, в Мангазею, и обратно. В 1628 г. возглавил экспедицию по волокам и рекам до р. Хеты. В результате его походов на Амур местные племена приняли российское подданство. В 1655 г. царь Алексей Михайлович пожаловал Хабарову звание «сына боярского» и направил его управлять Усть-Кутской волостью.

Обложка: Сбор ясака казаками. Неизвестный художник XIX века — Красноярский Краеведческий музей. Источник: wikipedia.org

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Источник: https://nstarikov.ru/put-k-amuru-jekspedicija-erofeja-habarova-116638