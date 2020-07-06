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Об организационном строении партии рабочего класса. Доклад и решение партсобрания ЛО РПР. М.В.Попов.

11:26. 6 июля 2020 120 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WA7Xzd-suJw

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 9573 3630
    nikolay 6 июля 2020 в 16:50

    Рабочий класс далёк от политики, ему ближе профсоюзы, где он может требовать паёк для наполнения своей кастрюли.Мы это проходили в 1917 году, когда рабочий класс шёл за теми, кто ему больше обещал. Точно также массы проявляют себя на голосовании, кто больше обещает, за того и голосуют, совершенно не понимая, что за экономическую платформу ему подсовывают.

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  • 31282 27176
    Вячеслав 6 июля 2020 в 17:11

    Построение ещё одной бригады дармоедов… Не партии надо создавать, а восстанавливать уничтоженное иудо-христианами КОПНОЕ ПРАВО – его паразиты боятся больше всего на свете, т.к. при нём обязано трудиться всё общество…

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