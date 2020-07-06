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МИД РФ рассказал об участии разведки США в наркотрафике

14:12. 6 июля 2020 129 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: riafan.ru @ Ольга Евсеева

Разведка США, обвиняющая Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), участвует в наркотрафике. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«Эти бесчисленные откаты от проектов, которые там были, участие тех же замечательных американских разведчиков, которые наших обвиняют в чем-то, в наркотрафике. У них самолеты из Кандагара, из Баграма летают без проверки куда угодно — в Германию, в Румынию. Как же, такой бизнес. Каждый афганец вам в Кабуле расскажет, даже ленивый готов на эту тему поговорить», — рассказал он в эфире телеканала «Россия-1».

Кабулов назвал участие Штатов в наркотрафике «секретом Полишинеля». По мнению дипломата, эта «тайна» уже набила всем оскомину, поэтому на нее образно махнули рукой, как на данность.

ТАСС / Щербак Александр

Заявление Кабулова — это реакция на вышедшую 26 июня публикацию американской газеты The New York Times (NYT). В ней утверждалось, что некое подразделение российской военной разведки побуждало талибов к нападениям на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Издание сообщало, что разведслужбы США рассматривали версию о наличии связи между гибелью трех американских военных и приписываемой РФ готовностью финансово вознаграждать радикалов за убийства.

Однако разведка Штатов не подтвердила слухи о «сговоре» России и талибов, пишет газета «Взгляд». ЦРУ и национальный контртеррористический центр при аппарате директора нацразведки пришли к выводу, что эти сведения не могут напрямую подтверждать состоятельность утверждений о приписываемых Москве действиях.

Лидер США Дональд Трамп назвал публикацию NYT «заказухой», отметив, что его и его приближенных о подобном «сотрудничестве» никто никогда не информировал.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: https://nstarikov.ru/mid-rf-rasskazal-ob-uchastii-razvedki-ssha-v-narkotrafike-116720

Метки: чит.клуб

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