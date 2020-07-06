Главная » История, Мировоззрение, Творчество

Из переписки историка Соколова

15:26. 6 июля 2020 105 просмотров 5 коммент. Опубликовал:


Из переписки историка Соколова с убитой им сожительницей Ещенко.
Данную переписку требовал обнародовать сам Соколов, чтобы доказать, что не все так однозначно.



Суд на заседании 6 июля огласил переписку историка Олега Соколова с убитой им 24-летней сожительницей и его аспиранткой Анастасией Ещенко. Перед началом оглашения доцент заявил, что именно этими сообщениями девушка довела его до страшного поступка.
«Это маленькая вершина тех страшных оскорблений, этими сообщениями она довела меня до безумия!» – заявил он и добавил, что надеется на открытый суд.

Судья сообщила, что были исследованы два телефона, два ноутбука и системный блок. Были подробно зачитаны сообщения, которые Анастасия Ещенко отправляла в этом году Олегу Соколову, в которой опускали только нецензурную брань.
Судя по оглашенным сообщениям, отношения между Анастасией Ещенко и Олегом Соколовым испортились еще в июле 2019 года. Девушка ревновала его к другим, также она оскорбляла родственников Соколова.

В том числе она посылала ему сообщения следующего содержания: «С бабами общаешься», «***, я слышу, как ты к ней клеишься». Она также писала историку, что ненавидит его и его детей. А в августе даже поехала другим поездом, чтобы он ее не встречал.

Кроме того, на суде была оглашена и иная переписка Олега Соколов. Так, с бывшей женой доцент общался по поводу переводов средств на детей и об общении с ними.

Ранее адвокат семьи Анастасии Ещенко заявила, что Соколов избивал аспирантку до ее убийства. Девушка была уверена в изменах историка, и это приводило к конфликтам.

https://spbdnevnik.ru/news/2020-07-06/sud-oglasil-perepisku-aspirantki-anastasii-eschenko-i-istorika-olega-sokolova – цинк

Оправдывает ли это Соколова? Едва ли. Убийство есть убийство.
Никто не мешал ему порвать с Ещенко, а не выслушивать месяцами оскорбления.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6002268.html

Метки: криминал, Соколов

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Требования историка Соколова
Историк Соколов убивший и расчленивший свою ... суда опубликовать содержание его личной переписки с убитой, которая по его...
Михаил Задорнов. Корень Ра
... Атабазские или атапаскские. [40] Из переписки с А. Кибриком: – Андрей Александрович... по типу придуманного и организованного Соколовыми пиар-шоу «Грустный рептилоид»?... схлестнулись именитые учёные: лингвисты, историки, профессор МГУ Андрей Кураев.[185...
О 41 миллионе
...<...>«Автором исследования является российский военный историк Игорь Иванович Ивлев, основатель и... рабочие таблицы, черновые материалы, внутриведомственная переписка и справки. Но это не... в 90х, с подачи "историков", вроде Б.Соколова http://magazines.russ.ru...
Шпиономания – наследственная болезнь британских премьеров
... Разбираемся с писателем, историком спецслужб Геннадием Соколовым. Вот уже более ... информировал Москву о секретной переписке руководства Рейха с командованием ...международник, переводчик, дипломат, писатель, историк спецслужб. Командировался более чем в...
Русские Парагвая или Как белогвардейцы выиграли войну в Америке
... Армию Колчака: главный помощник следователя Соколова по расследованию убийства Царской семьи... т. д. Армейская служба в переписке не затрагивалась. В том же... Т. Тарасюк). Информация поступила от историка-исследователя К. Э. Козубского, г...

5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 5473 4449
    Женечка 6 июля 2020 в 18:25

    Может ролевые игры по переписке? А так милые интеллигентные люди, культурные, образованные. У нас же на Ящике таких срачей хватает, но никто никого не убивает.

    Ответить
    1
    • 4378 4134
      KTЖенечка 6 июля 2020 в 18:44

      Может лень искать и вылавливать?)
      А аспирантка просто чудо)
      Впрочем как и Соколов)

      Ответить
         
      • 5473 4449
        ЖенечкаKT 6 июля 2020 в 18:55

        Можно подумать, она ему: “Ненавижу твоих уродов”; а он такой: Да что ты, милая, успокойся”. А она опять: “Тварь, козел, ублюдок”. “Да все у нас будет хорошо, любимая”. А потом стрельнул в лицо спящей… Четыре раза.
        Лучше б от ворот поворот дал третьекурснице и клеился бы дальше к Софи, которую, кстати, подставили данной публикацией переписки – ведь люди приближенные наверняка поняли о ком речь.

        Ответить
           
    • 20218 2036
      РусофилЖенечка 6 июля 2020 в 20:05

      История про историков ))
      Историком быть психически опасно ))
      Столько врать мозги не выдерживают

      Ответить
         

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)