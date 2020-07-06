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Дети должны ходить в школу – это даже американцы понимают!

23:51. 6 июля 2020 60 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Риск нарушения умственного и физического развития детей на дистанционном обучении выше риска заразиться коронавирусом при традиционном обучении, заявили специалисты Американская академии педиатрии. Об этом 30 июня сообщает CNN (Academic, mental and physical benefits of in-person school outweigh virus risks, pediatrics group says).

Американская академия педиатрии (AAP) настаивает на том, чтобы школьники с начала учебного года физически присутствовали в классах. «Необходимость живого общения в процессе обучения официально доказана.

В то же время, уже получены свидетельства, доказывающие, что закрытие школ отрицательно повлияло на детей», — сообщается на сайте AAP.Длительное нахождение вне школы ведет к социальной изоляции, не дает школам возможности помогать ученикам, у которых есть трудности в обучении.

Кроме того, социальные службы не имеют возможности выявлять детей, подвергающихся физическому или сексуальному насилию, страдающих от наркотической зависимости, депрессии или суицидальных намерений, считают в AAP.

Школы, вероятно, оказывают небольшое влияние на распространение коронавируса и дети реже заражаются вирусом, чем взрослые, уверены американские педиатры.


Отсюда.

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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5101991.html

Метки: американцы, вирус, дети, школа

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