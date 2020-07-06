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1901. Альбом пребывания императора Николая Александровича в г.Холме. Часть 1

17:48. 6 июля 2020 57 просмотров Один комментарий Опубликовал:


1901. Альбом пребывания его императорского величества государя императора Николая Александровича в г.Холме на праздновании 200-летнего юбилея 65-го пехотного Московского Августейшего имени его императорского Величества, полка

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Источник: https://humus.livejournal.com/7299161.html

Метки: история, люблинская губерния, польша, Россия, фото, холм

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 4350 2672
    Михан 6 июля 2020 в 18:57

    В сложении легенды-
    Потрачен веков строй,
    Претили претенденты-
    Сойтись на марафон!

    Мы многих- уже не помянем,
    Мы многих -уже не поймём!
    Довольствуясь книжным знаньем-
    Лишь только намекнём.

    Был Никита Демидов-предприниматель,
    Был Савва Морозов-меценат,
    Был Иван Ползунов-изобретатель,
    Был Михаил-архангельский рыбак.

    Был каждый спринтер,
    Был каждый-для себя судья.
    И каждый помнил принцип,-
    Что круглая Земля!(мои слова)

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