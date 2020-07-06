1901. Альбом пребывания императора Николая Александровича в г.Холме. Часть 1
17:48. 6 июля 2020 57 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
1901. Альбом пребывания его императорского величества государя императора Николая Александровича в г.Холме на праздновании 200-летнего юбилея 65-го пехотного Московского Августейшего имени его императорского Величества, полка
В сложении легенды-
Потрачен веков строй,
Претили претенденты-
Сойтись на марафон!
Мы многих- уже не помянем,
Мы многих -уже не поймём!
Довольствуясь книжным знаньем-
Лишь только намекнём.
Был Никита Демидов-предприниматель,
Был Савва Морозов-меценат,
Был Иван Ползунов-изобретатель,
Был Михаил-архангельский рыбак.
Был каждый спринтер,
Был каждый-для себя судья.
И каждый помнил принцип,-
Что круглая Земля!(мои слова)