Великая триада

В последнее время в ряде СМИ, особенно сетевых, где читатель попроще, а ответственности — вообще почти никакой, прошла целая серия публикаций, авторы которых некие «эксперты» и отставные военные, расставшиеся с армией ещё в 90-е годы прошлого века, — словно по команде, накинулись на состояние нашей «ядерной триады». Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) они называют «устаревающими» и не способными противостоять вероятной угрозе со стороны ядерного «клуба» стран НАТО.

То, что эта волна прошла практически одновременно с российско-американскими дискуссиями вокруг договора СНВ-3, — конечно, не случайное совпадение, поскольку актуальность этой темы носит далеко не конъюнктурный характер. И здесь необходимо очень скрупулёзно отделить правду от мифов.

Сначала — о сокращении наших стратегических ядерных сил. Напомню, этот процесс был запущен ещё Михаилом Горбачёвым, который сначала подписал в 1987 году с президентом США Рональдом Рейганом первый договор об ограничении ядерных вооружений — Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), а затем — Договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-1) с его преемником Джорджем Бушем-старшим. За ним этот путь продолжил и Борис Ельцин, чья подпись стоит под Лиссабонским протоколом к Договору СНВ-1 (1992) и Договором СНВ-2 (1993), непосредственно сокращавших стратегические ядерные арсеналы РФ и США. Последним свою лепту в сокращения ядерных арсеналов внёс президент России Дмитрий Медведев, подписавший с американцами в 2010 году договор СНВ-3.

Как следствие, к 2003 году российские РВСН с 1990 года сократились более чем вдвое: с 36 ракетных бригад и дивизий до 15, а ракет — с 1443 до 735. Среди них — 150 ракет шахтного базирования РС-36М УТТХ и Р-36М2 «Воевода» с 10 разделяющимися головными частями индивидуального наведения. На Западе их называют SS-18 Satan — «сатана», в общем. Далее — 130 ракет шахтного базирования УР-100Н УТТХ (SS-19 Stiletto) — всего 780 боезарядов, 36 ракет РТ-23 УТТХ «Молодец» (SS-24 Sсalpel) с 360 зарядами, размещённых на 10 железнодорожных комплексах. 360 мобильных моноблочных комплексов РТ-2ПМ «Тополь» (SS-25 Sickle) и 39 новейших моноблочных комплексов РТ-2ПМ2 «Тополь-М» (SS-27 Topol-M2). Таким образом, общее число ядерных боезарядов в российском арсенале составляло 3159. При этом все «тяжёлые» ракеты были разработаны и построены ещё в 70-е—80-е годы ХХ века и оставались в строю за предельными сроками эксплуатации, благодаря высокому запасу прочности, постоянному техническому обслуживанию и продлению их ресурса. Именно это критическое состояние наших стратегических ядерных сил и стало причиной выхода американцев из Договора по противоракетной обороне (ПРО).

Прогнозы американских аналитиков и «советологов» тогда были самые радужные — к 2010 Россия должна была окончательно угаснуть как современная высокотехнологическая держава, а её военный потенциал упасть до уровня Ирака или Аргентины. В этих условиях у США появлялась уникальная возможность оказаться не просто единственной мировой сверхдержавой, но и неуязвимой сверхдержавой. План США был прост. Зная о неспособности России поддерживать свой стратегический ядерный арсенал на советском уровне, необходимо было различными рамочными договорами «опустить» его до уровня, который окажется «по зубам» для перспективной американской системы ПРО, и зафиксировать в этих рамках — на случай, если Россия всё же сможет в обозримой перспективе вновь войти в клуб сверхдержав.

Уверенность в том, что Россия уже никогда не сможет восстановить свой ракетно-ядерный потенциал, сыграла с янки злую шутку. Слухи о смерти России оказались явно преувеличенными. К 2010 году вместо окончательного распада российских СЯС началась их модернизация и перевооружение. И к 2020 году они вышли на пик своей формы за последние 25 лет. Сегодня в составе российской ядерной «триады» находятся 532 стратегических носителя, способные нести около 2100 ядерных боезарядов. В рамках обмена данными по договору СНВ-3, Россия указала, что по состоянию на 1 сентября 2019 г. она имела 513 развёрнутых стратегических носителя, за которыми числилось 1426 боезарядов. Остальные находятся на складах в готовности к развёртыванию.

Из них в составе РВСН — 320 ракетных комплексов, способных нести 1181 ядерный боезаряд. Из них — 46 тяжёлых ракет Р-36М2 (SS-18), 2 комплекса «Авангард» (ракета УР-100НУТТХ, SS-19 Mod 4), 45 подвижных грунтовых комплексов «Тополь» (SS-25), 60 комплексов шахтного базирования и 18 мобильных комплексов «Тополь-М» (SS-27), 135 мобильных и 14 шахтных комплексов с ракетой РС-24 «Ярс».

В составе ВМФ находится 10 стратегических ракетоносцев с баллистическими ракетами на борту, способными нести до 656 ядерных боезарядов.

В боевом составе Северного флота находится пять ракетоносцев пр. 667БДРМ (Delta IV с 80 пусковыми установками ракет Р-29РМ (SS-N-23) и один ракетоносец пр. 955 с 16 ракетами «Булава»).

В составе Тихоокеанского флота — один ракетоносец пр. 667БДР (Delta III) с 16 ракетами Р-29Р (SS-N-18) на борту и два ракетоносца пр. 955 с 36 ракетами «Булава».

В состав стратегической авиации входит 66 тяжёлых бомбардировщиков: 11 Ту-160 и 55 Ту-95МС.

Идёт замена моноблочных комплексов «Тополь М» на ракеты РС-24 «Ярс» с разделяющимися головными частями. А на смену «Сатане» (тяжёлым ракетам Р-36М2) готовится встать в строй тяжёлая ракета «Сармат» (РС-28). По дальности полёта РС-28 превосходит предшественницу Р-36М2 в полтора раза: 18 тысяч километров против 11. Выросла и полезная нагрузка: 10 тонн вместо 8,8. Стартовая масса МБР «Сармат» составляет 208 тонн. Первые такие ракеты встанут на боевое дежурство уже в 2021 году.

Поэтому досужие домыслы всякого рода «экспертов», никогда не имевших или давно утративших связь с армией, о том, что РВСН якобы не способны дать достойный отпор вероятному противнику и больше не являются силой, способной удержать любого политического авантюриста от желания «стереть Россию с карты», мягко говоря, не соответствуют действительности. А если называть вещи своими именами — являются безграмотным бредом! Российская ядерная триада — важнейший элемент нашей системы безопасности и гарант мирного неба над нашими головами.

Шурыгин Владислав Владиславович (род. 1963) ‑ военный публицист, обозреватель газеты «Завтра», член редколлегии АПН.ру. Постоянный член Изборского клуба.

Обложка: Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости

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Источник: https://nstarikov.ru/velikaja-triada-116689