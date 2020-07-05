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В.В.Сундаков. О ложной русской истории, о Тартарии, о русском языке, о лжи про монгольское нашествие

18:26. 5 июля 2020 101 просмотр 2 коммент. Опубликовал:
Крайне актуальное интервью с В.В. Сундаковым. Причём актуальность эта… непреходяща!



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5100458.html

Метки: здравый смысл, история, логика, ложь, Россия, русский, сундаков, Тартария, церковь, язык

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 31264 27158
    Вячеслав 5 июля 2020 в 18:39

    Романовы, как ставленники Ватикана, всеми правдами и неправдами принижали роль славяно-ариев, уничтожая их культуру, язык… А татарами и монголами прикрылись, чтобы скрыть своё никчёмное и кровавое правление… Уже недалеко то время, когда правда, всё-таки, восторжествует…

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    1
  • 20159 2009
    Русофил 5 июля 2020 в 18:51

    Сундаков часто был и ПРАВ и ИНТЕРЕСЕН а сегодня зачем-то ЗАВРАЛСЯ.
    Заплатили?
    Напугали?

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