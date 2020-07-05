В.В.Сундаков. О ложной русской истории, о Тартарии, о русском языке, о лжи про монгольское нашествие
18:26. 5 июля 2020 101 просмотр 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Крайне актуальное интервью с В.В. Сундаковым. Причём актуальность эта… непреходяща!
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Романовы, как ставленники Ватикана, всеми правдами и неправдами принижали роль славяно-ариев, уничтожая их культуру, язык… А татарами и монголами прикрылись, чтобы скрыть своё никчёмное и кровавое правление… Уже недалеко то время, когда правда, всё-таки, восторжествует…
Сундаков часто был и ПРАВ и ИНТЕРЕСЕН а сегодня зачем-то ЗАВРАЛСЯ.
Заплатили?
Напугали?