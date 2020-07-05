Сводки от ополчения Новороссии 05 июля 2020
- 21:18 Враг открыл огонь по Донецку и получил жёсткий ответ — экстренное заявление Армии ДНР.
- 17:34 15 «воинов света» ранены и травмированы по глупости, серьёзный «залёт» 54-й бригады ВСУ: сводка с Донбасса.
- 14:29 Экстренное заявление Армии ЛНР.
- 06:30 Донбасс в огне: Враг наносит удары, чтобы спровоцировать катастрофу.
Враг открыл огонь по Донецку и получил жёсткий ответ — экстренное заявление Армии ДНР
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Народной милиции ДНР.
Каратели 79-й бригады, не имея успеха на передовой, совершили очередное преступление, демонстрирующее неспособность вести боевые действия.
По приказу военного преступника Луценко подчиненные боевики открыли огонь по жилым кварталам пос. шахты «Трудовская» из крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.
В результате обстрела зафиксировано повреждение жилого дома по адресу: ул. Косарева, д. 6.
Адекватными действиями подразделений НМ ДНР огневая активность оккупантов была подавлена. Противник понес потери, по предварительной информации, двое боевиков ранены.
Командиру 79-й бригады, военному преступнику Луценко настоятельно рекомендуем отказаться от обстрелов и провокаций, соблюдать режим прекращения огня и сохранить жизни своих подчиненных.
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15 «воинов света» ранены и травмированы по глупости, серьёзный «залёт» 54-й бригады ВСУ: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.
По данным наблюдателей представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны противника не зафиксировано.
Несмотря на соблюдение режима прекращения огня, украинские каратели продолжают нарушать Минские договорённости.
По данным нашей разведки, в зоне ответственности 54-й бригады ВСУ отмечена активизация работы мобильных групп РЭБ в районах н. п. Верхнеторецкое и Авдеевка по подавлению каналов управления и систем навигации беспилотных аппаратов миссии ОБСЕ.
Наличие в зонах ответственности бригад ВСУ самостоятельных мобильных групп РЭБ приводит к печальным последствиям не только для международных наблюдателей, но и так называемых защитников украинского народа.
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Так, 2 июля в зоне ответственности 54-й бригады в районе н. п. Авдеевка из-за несогласованности действий мобильной группы РЭБ 20-го батальона и службы оперативных дежурных соединения произошел инцидент, приведший к материальному ущербу.
По имеющейся у нас информации, мобильная группа 503-го батальона РЭБ выполняла задачи по прикрытию населенного пункта от возможного пролета БПЛА миссии ОБСЕ над командным пунктом бригады, одновременно с этим командиром 54-й бригады была поставлена задача бригадному расчету БПЛА вести воздушное наблюдение за действиями патруля ОБСЕ.
В момент приближения беспилотника ОБСЕ в сопровождении БПЛА 54-й бригады к н. п. Авдеевка оператор станции помех, не зная о присутствии в небе двух беспилотников, осуществил фиксированное подавление каналов управления украинского беспилотника.
Результатом непрофессиональных действий боевиков оккупационных сил стала утрата дорогостоящего БПЛА, а также предоставлена возможность сотрудникам миссии ОБСЕ беспрепятственно зафиксировать запрещенное вооружение в населенном пункте.
В настоящее время в отношении причастных к причинению материального ущерба и допустивших возможность обвинения командования оккупационных сил в нарушении Минских договорённостей на международном уровне проводится служебное разбирательство.
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Однако на этом несчастья Майстренко не закончились. В ходе предварительного служебного разбирательства по факту утраты беспилотника установлено, что основным фигурантом в материалах расследования стал оперативный дежурный бригады подполковник Тищенко В.В., который проигнорировал запуск беспилотника и не осуществил доведение данных сведений до оператора станции помех.
Также в ходе разбирательства установлено, что в момент инцидента подполковник Тищенко покинул место несения службы и распивал спиртные напитки в компании работницы телеграфной станции, сержанта Людмилы Игнатенко, с которой он состоял в близких отношениях.
Командиром бригады было принято решение не менять подполковника Тищенко с суточного наряда до момента обнаружения военнослужащим утерянного дорогостоящего оборудования. Одновременно с этим Майстренко приказал готовить материалы на увольнение военнослужащего, а также возложить на него полную компенсацию стоимости утраченного беспилотного аппарата типа «Фурия».
Осознавая всю безысходность своей ситуации, подполковник Тищенко под предлогом организации поисковых работ покинул расположение командного пункта бригады и убыл в неизвестном направлении.
Кроме того, вчера во время комиссионного приема документации оперативных дежурных у самовольно оставившего воинскую часть подполковника был выявлен факт пропажи секретного съемного жесткого диска и рабочей карты оперативного дежурного бригады. В настоящее время разыскные мероприятия военнослужащего силами бригады к результату не привели. Командиром бригады Майстренко принято решение доложить об инциденте в вышестоящий штаб.
Командование Народной милиции готово оказать помощь подполковнику Тищенко в переходе на нашу сторону, при этом мы гарантируем сохранение жизни и здоровья военнослужащему.
Получить помощь военнослужащий сможет, обратившись по телефону +38062 388 63 63.
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От наших источников в подразделениях ВСУ достоверно известно, что за текущую неделю это не первый случай самовольного оставления воинской части украинскими офицерами. Поводом для совершения уголовных преступлений являются не только низкое морально психологическое состояние военнослужащих на фоне употребления алкоголя и наркотических средств, но и полное игнорирование со стороны командования личных проблем подчиненных.
За прошедшую неделю потери ОТГ «Восток» составили 18 боевиков, из которых двое погибли, 15 получили ранения:
— во время разбора уничтоженного блиндажа 79-й бригады из-за детонации боеприпасов погиб сержант Дедюх, получили тяжелые ранение младший сержант Чопик и солдат Счастливец;
— во время оборудования ударного БПЛА из-за детонации боеприпаса многочисленные осколочные ранения получили старшие матросы Савчук и Жеребцов из 35-й бригады ВСУ;
— в результате пьяного ДТП получил травму грудной клетки сержант Джуган;
— минно-взрывное ранение во время проведения инженерных работ получил солдат Хлопек из 46-го батальона «Донбасс»;
— во время задержания сотрудниками ВСП получил перелом левой ключицы солдат Лошаков из 57-й бригады;
— в результате драки с боевиками ДУК «Правый сектор»* на блокпосту «Марьинка» получил травму военнослужащий 79-й бригады старший лейтенант Кравченко;
— нападению со стороны двух госпитализированных военнослужащих ВСУ подверглась служащая 61-го ВМГ старший солдат Ольга Хомина;
— во время ведения огня по камере СММ ОБСЕ ожоги 25% кожного покрова получил командир расчета ПТУР 57-й бригады сержант Кошенцев;
— огнестрельное ранение во время занятий по боевой подготовке получил военнослужащий 2-го батальона 54-й бригады сержант Худойназаров;
— сержант Кузьмицкий и солдат Ивашин получили травмы различной степени тяжести во время проведения занятий по беспарашютному десантированию.
Примечательно, что украинское командование пытается тщательно скрыть факты систематических небоевых потерь среди своих боевиков, стремясь предоставить общественности данные потери как понесенные в ходе боевых действий.
В результате адекватных действий подразделений Народной милиции: двое украинских боевиков погибли, шестеро получили ранения, из них двое из 54-й бригады, двое из 79-й бригады и двое из 35-й бригады, также уничтожена одна БМП-2, 82-мм миномет и беспилотный аппарат противника.
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*Запрещенная в РФ экстремистская организация
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Экстренное заявление Армии ЛНР
Сегодня в результате вооруженной провокации, устроенной вчера боевиками 93 бригады под командованием военного преступника Брыжинского, обстрелу из запрещенного Минскими соглашениями 120-мм миномета подвергся посёлок Голубовское, в результате чего получил повреждение жилой дом № 61 по улице Юбилейной.
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Пока информации о пострадавших среди мирного населения нет.
Материалы по факту обстрела будут переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу, возбужденному в отношении командира 93 бригады ВСУ Брыжинского.
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Донбасс в огне: Враг наносит удары, чтобы спровоцировать катастрофу
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
По данным наблюдателей представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник одиннадцать раз нарушил режим прекращения огня.
На горловском направлении боевики 35 бригады под командованием военного преступника Паласа выпустили 39 мин из 120-мм и 22 мины 82-мм минометов по пос. шахты им. Гагарина. Одна из мин, выпущенная карателями 137-го батальона, смертельно ранила мирную жительницу. Повреждение от целенаправленного огня противника получил центральный водовод «Горловка — Дзержинск».
Каратели 24 бригады под руководством Гудзя обстреляли из 82-мм минометов н. п. Зайцево (южное).
На донецком направлении преступный приказ Майстренко выполняли боевики 54 бригады, обстреливая из 82-мм минометов и противотанковых гранатометов районы н. п. Минеральное, Каштановое и Васильевка.
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Каратели 79 бригады под командованием Луценко обстреляли из противотанковых гранатомётов район «Вольво-центра» г. Донецка.
Ответным огнем из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения огневая точка противника подавлена, один каратель убит, двое получили ранения, уничтожен БПЛА противника.
Материалы по фактам обстрелов переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров бригад Паласа, Гудзя, Майстренко и Луценко.
Противник, нарушая нормы Международного гуманитарного права и Женевской конвенции, целенаправленно ведет огонь по гражданским объектам инфраструктуры Республики.
Так, командир 35 бригады Палас, считающий, что из-за сезонной жары выведение из строя объектов инфраструктуры, обеспечивающих жителей Республики питьевой водой, спровоцирует гуманитарную катастрофу, отдал преступный приказ командиру 137-го батальона Федичеву уничтожить участок водовода «Горловка — Дзержинск».
Украинские командиры знали, что водоснабжение по нему осуществляется в населенные пункты, расположенные по обе стороны линии боевого соприкосновения. Огневую задачу по уничтожению водовода выполнял командир взвода миномётной батареи 137-го батальона лейтенант Петух, осуществлявший корректировку огня с применением БПЛА типа «Мевик про».
Потеряв беспилотник, украинский каратель, неудовлетворенный результатами огневого поражения, продолжил минометный обстрел, корректируя огонь без визуального наблюдения гражданской цели. В результате одна из мин, попавшая во двор частного дома по адресу: н. п. Зайцево, ул. Маниульского, д.67, смертельно ранила мирную жительницу, 1940 г. р.
Командир взвода, осознав, что совершил преступление, покинул позиции. Сотрудники ВСП начали расследование, в настоящий момент местоположение сбежавшего боевика не установлено, проводятся разыскные мероприятия. Командир 35 бригады Палас и командир батальона Федичев, как и принято в украинской армии, с целью избежать ответственности выставят виновным сбежавшего подчиненного.
Командование «ООС» продолжает препятствование работе Миссии ОБСЕ по фиксации нарушений со стороны ВСУ.
Командующий «ООС» Кравченко раскритиковал работу штаба ОТГ «Восток» по противодействию работе сотрудников ОБСЕ, обвинив их в применении комплекса ПТУР, уничтожившего оборудование видеофиксации СММ ОБСЕ в районе шахты «Октябрьской», потребовал использовать для огневого поражения снайперов. В настоящий момент, по указанию Кравченко, подразделениями ОТГ «Восток» готовятся заявки на получение снайперских патронов калибром 12.7 мм.
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Командиры бригад, находящихся в зоне «ООС», получили прямое разрешение ограничивать перемещение патрулей Миссии ОБСЕ. Так, командир 79 бригады Луценко поощрил за инициативу по выставлению временного блокпоста в н. п. Красногоровка своих боевиков, которые, угрожая оружием, не пропустили наблюдателей ОБСЕ. Подобный инцидент произошел и на временном блокпосту Национальной гвардии Украины в н. п. Керамик.
Также противник в зоне «ООС» продолжает вести активное подавление каналов управления и навигации беспилотников СММ ОБСЕ, фиксирующих нарушения со стороны ВСУ. В зоне ответственности 53 бригады, в районе н. п. Старогнатовка, беспилотник Миссии три раза подвергся воздействию помех навигации, попав под действие станции РЭБ «Буковель-АД» из состава 503 батальона РЭБ.
Мы отмечаем, что штаб ОТГ «Восток» проводит целенаправленные мероприятия с целью помешать работе Международных организаций в своей зоне ответственности. Так, в н. п. Авдеевка направлены представители объединенного центра военно-гражданского сотрудничества под руководством Бунина для адресной беседы с 28 местными жителями, собирающимися дать объяснения сотрудникам ООН по правам человека по фактам ограничения свободы перемещения военнослужащими 54 бригады.
В ВМС Украины, с назначением нового командующего Нежуйпапы, выполнение украинскими военными кораблями несвойственных им задач традиционно осталось без изменений. Так, Нежуйпапа решил опробовать покрашенный в марте текущего года под видом ремонта за 60 млн гривен противодесантный рейдовый катер «Сватово», бортовой номер которого постоянно меняется с U430 и U763 на L434.
С июня команда «Сватово» на регулярной основе занимается промыслом креветки в районе Тендровской косы, акватория которой под видом учений ВМСУ постоянно закрыта для гражданских судов.
Командир корабля не забывает и про себя, продавая часть улова в магазины г. Одессы, получая ежемесячную прибыль в размере 50 тыс. гривен.
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