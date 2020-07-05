Сводки от ополчения Новороссии 05 июля 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.

По данным наблюдателей представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Несмотря на соблюдение режима прекращения огня, украинские каратели продолжают нарушать Минские договорённости.

По данным нашей разведки, в зоне ответственности 54-й бригады ВСУ отмечена активизация работы мобильных групп РЭБ в районах н. п. Верхнеторецкое и Авдеевка по подавлению каналов управления и систем навигации беспилотных аппаратов миссии ОБСЕ.

Наличие в зонах ответственности бригад ВСУ самостоятельных мобильных групп РЭБ приводит к печальным последствиям не только для международных наблюдателей, но и так называемых защитников украинского народа.

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Так, 2 июля в зоне ответственности 54-й бригады в районе н. п. Авдеевка из-за несогласованности действий мобильной группы РЭБ 20-го батальона и службы оперативных дежурных соединения произошел инцидент, приведший к материальному ущербу.

По имеющейся у нас информации, мобильная группа 503-го батальона РЭБ выполняла задачи по прикрытию населенного пункта от возможного пролета БПЛА миссии ОБСЕ над командным пунктом бригады, одновременно с этим командиром 54-й бригады была поставлена задача бригадному расчету БПЛА вести воздушное наблюдение за действиями патруля ОБСЕ.

В момент приближения беспилотника ОБСЕ в сопровождении БПЛА 54-й бригады к н. п. Авдеевка оператор станции помех, не зная о присутствии в небе двух беспилотников, осуществил фиксированное подавление каналов управления украинского беспилотника.

Результатом непрофессиональных действий боевиков оккупационных сил стала утрата дорогостоящего БПЛА, а также предоставлена возможность сотрудникам миссии ОБСЕ беспрепятственно зафиксировать запрещенное вооружение в населенном пункте.

В настоящее время в отношении причастных к причинению материального ущерба и допустивших возможность обвинения командования оккупационных сил в нарушении Минских договорённостей на международном уровне проводится служебное разбирательство.

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Однако на этом несчастья Майстренко не закончились. В ходе предварительного служебного разбирательства по факту утраты беспилотника установлено, что основным фигурантом в материалах расследования стал оперативный дежурный бригады подполковник Тищенко В.В., который проигнорировал запуск беспилотника и не осуществил доведение данных сведений до оператора станции помех.

Также в ходе разбирательства установлено, что в момент инцидента подполковник Тищенко покинул место несения службы и распивал спиртные напитки в компании работницы телеграфной станции, сержанта Людмилы Игнатенко, с которой он состоял в близких отношениях.

Командиром бригады было принято решение не менять подполковника Тищенко с суточного наряда до момента обнаружения военнослужащим утерянного дорогостоящего оборудования. Одновременно с этим Майстренко приказал готовить материалы на увольнение военнослужащего, а также возложить на него полную компенсацию стоимости утраченного беспилотного аппарата типа «Фурия».

Осознавая всю безысходность своей ситуации, подполковник Тищенко под предлогом организации поисковых работ покинул расположение командного пункта бригады и убыл в неизвестном направлении.

Кроме того, вчера во время комиссионного приема документации оперативных дежурных у самовольно оставившего воинскую часть подполковника был выявлен факт пропажи секретного съемного жесткого диска и рабочей карты оперативного дежурного бригады. В настоящее время разыскные мероприятия военнослужащего силами бригады к результату не привели. Командиром бригады Майстренко принято решение доложить об инциденте в вышестоящий штаб.

Командование Народной милиции готово оказать помощь подполковнику Тищенко в переходе на нашу сторону, при этом мы гарантируем сохранение жизни и здоровья военнослужащему.

Получить помощь военнослужащий сможет, обратившись по телефону +38062 388 63 63.

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От наших источников в подразделениях ВСУ достоверно известно, что за текущую неделю это не первый случай самовольного оставления воинской части украинскими офицерами. Поводом для совершения уголовных преступлений являются не только низкое морально психологическое состояние военнослужащих на фоне употребления алкоголя и наркотических средств, но и полное игнорирование со стороны командования личных проблем подчиненных.

За прошедшую неделю потери ОТГ «Восток» составили 18 боевиков, из которых двое погибли, 15 получили ранения:

— во время разбора уничтоженного блиндажа 79-й бригады из-за детонации боеприпасов погиб сержант Дедюх, получили тяжелые ранение младший сержант Чопик и солдат Счастливец;

— во время оборудования ударного БПЛА из-за детонации боеприпаса многочисленные осколочные ранения получили старшие матросы Савчук и Жеребцов из 35-й бригады ВСУ;

— в результате пьяного ДТП получил травму грудной клетки сержант Джуган;

— минно-взрывное ранение во время проведения инженерных работ получил солдат Хлопек из 46-го батальона «Донбасс»;

— во время задержания сотрудниками ВСП получил перелом левой ключицы солдат Лошаков из 57-й бригады;

— в результате драки с боевиками ДУК «Правый сектор»* на блокпосту «Марьинка» получил травму военнослужащий 79-й бригады старший лейтенант Кравченко;

— нападению со стороны двух госпитализированных военнослужащих ВСУ подверглась служащая 61-го ВМГ старший солдат Ольга Хомина;

— во время ведения огня по камере СММ ОБСЕ ожоги 25% кожного покрова получил командир расчета ПТУР 57-й бригады сержант Кошенцев;

— огнестрельное ранение во время занятий по боевой подготовке получил военнослужащий 2-го батальона 54-й бригады сержант Худойназаров;

— сержант Кузьмицкий и солдат Ивашин получили травмы различной степени тяжести во время проведения занятий по беспарашютному десантированию.

Примечательно, что украинское командование пытается тщательно скрыть факты систематических небоевых потерь среди своих боевиков, стремясь предоставить общественности данные потери как понесенные в ходе боевых действий.

В результате адекватных действий подразделений Народной милиции: двое украинских боевиков погибли, шестеро получили ранения, из них двое из 54-й бригады, двое из 79-й бригады и двое из 35-й бригады, также уничтожена одна БМП-2, 82-мм миномет и беспилотный аппарат противника.

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*Запрещенная в РФ экстремистская организация