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Строители Новой Европы

15:20. 5 июля 2020 51 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


Строители Новой Европы

Лемберг, 3 июля 1941 г.
Его Превосходительству
Фюреру и рейхсканцлеру
Ваше превосходительство!

Преисполненные искренней благодарности и восхищения Вашей героической армией, которая покрыла себя неувядаемой славой на полях битв со злейшим врагом Европы — московским большевизмом, мы посылаем вам, Великому фюреру, от имени всего украинского народа и его правительства, которое создано в освобождённом Лемберге, сердечные поздравления и пожелания увенчать эту борьбу полной победой.

Победа немецкого оружия позволит Вам распространить строительство новой Европы и на ёё восточную часть. Тем самым Вы дали возможность и украинскому народу принять активное участие в осуществлении этой великой идеи как полноправному, свободному члену семьи европейских народов, в своей суверенной Украинской державе.

За украинское правительство,

Ярослав Стецько Глава [правительства]»

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3602747439754506&set=a.186932834669334&type=3&theater – цинк

Строительство Новой Европы продолжается!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6000115.html

Метки: 1941, бандеровцы, Гитлер, Европа, коллаборационизм

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