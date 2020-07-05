Празднование дня независимости США в Балтиморе

Празднование дня незавиcимости США в Балтиморе отметили сносом очередного памятника Колумбу.Законодательный запрет имени Трампа протестующих не остановил. В мэрии к сносу Колумба отнеслись с пониманием.После сноса, статую утопили в гавани.А как ты отметил день независимости США?!PS. Также стоит отметить, что одна из протестующих женщин в Сиэтле скончалась после наезда автомобиля, когда протестующие пытались блокировать городскую трассу.В районе оккупированной США территории "Автономной Зоны Ситла" арестовано от 10 до 15 человек, пытавшихся прорваться в захваченную США зону свободы."Черные Пантеры" Сиэтла готовятся к сопротивлению.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5999229.html