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Празднование дня независимости США в Балтиморе

09:56. 5 июля 2020 170 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Празднование дня незавиcимости США в Балтиморе отметили сносом очередного памятника Колумбу.
Законодательный запрет имени Трампа протестующих не остановил. В мэрии к сносу Колумба отнеслись с пониманием.
После сноса, статую утопили в гавани.







А как ты отметил день независимости США?!

PS. Также стоит отметить, что одна из протестующих женщин в Сиэтле скончалась после наезда автомобиля, когда протестующие пытались блокировать городскую трассу.



В районе оккупированной США территории "Автономной Зоны Ситла" арестовано от 10 до 15 человек, пытавшихся прорваться в захваченную США зону свободы.
"Черные Пантеры" Сиэтла готовятся к сопротивлению.







Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5999229.html

Метки: балтимор, вандализм, Видео, колумб, памятники, сиэтл, США, Трамп

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