Главная » Невероятное в мире, Политика

Новый челлендж – Сожги флаг США

10:40. 5 июля 2020 155 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/5999229.html
Протестующие в Вашингтоне объявили новый челлендж – чтобы его выполнить, надо сжечь флаг США.
В день независимости США, протестующие собрались недалеко от Белого Дома, потоптались по государственному флагу, а потом под скандирование "Америка никогда не была великой" сожгли его. Также вчера были публично сожжены флаги США в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Портленде.










Выполнение челленджа перед башней Трампа в Нью-Йорке.







Ну и примеры выполнения челленджа.








Выполненный челлендж в Голливуде.






Модная маечка в тренде.


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5999417.html

Метки: вашингтон, Нью-Йорк, праздники, протесты, США, юмор

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Поклонская-«Истребительница» Откуда взялась депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма на картине американского художника, написанной еще в 1999 го
Эта загадочная картина поп-сюрреалиста Марка Рейдена внезапно «всплыла» в эти дни в русскоязычном интернете и стала распространяться подобно вирусу-трояну. Картина, называющаяся «Истребительница» (английское название Slayer – прим. авт.), действительно ...
Выводы полковника Внешней разведки
...русских агентов-нелегалов, работавших в США. Газета "Коммерсант" по ...с разоблаченными и высланными из США агентами заявил: "Это ...сказали. Однако, в свете новой информации крики и стенания ...скорый крах. Про перспективы США гражданину Щербакову так же ...
Народный трибунал
... рынок. Не думайте об этом — новые вырастут" "Представьте, организовали в стране... и мы (!), и ЦРУ (!), и США (!) использовали эту идею как таран...
На территории России осталось 89 654 325 живого населения! Геноцид очевиден!
На территории России осталось 89 654 325 живого населения! Геноцид очевиден! Общественный Комитет по Преодолению Геноцида Русского Народа сообщает Вам о том, что по данным Центрального Аналитического Центра РФ отдела ЗАГСа на 1 июня 2010 г. в Российской ...
С.Ш.А.
С.Ш.А..mp4 США это страна в которой население ...
Дёмин о Мегре
Демин о Мегре.mp4 Источник

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)