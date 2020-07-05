Новости Украины и Новороссии 05 июля 2020
- 16:43 Сказочники.
- 13:27 Зеленский резвится в море с Ермаком: как проходит «рабочая» поездка в Одессу (ФОТО, ВИДЕО).
- 11:06 Зеленский в Одессе принял военный парад и поднялся на фрегат «Гетьман Сагайдачный» (ФОТО, ВИДЕО).
- 10:29 Незалежнисть плюс майданы и минус сало.
- 09:49 Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ.
Сказочники
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Зеленский резвится в море с Ермаком: как проходит «рабочая» поездка в Одессу (ФОТО, ВИДЕО)
Как сообщала «Русская Весна», сегодня Владимир Зеленский второй день находится в Одессе с рабочим визитом. С утра он уже успел принять военный парад и подняться на борт флагмана «могучего» украинского флота — фрегата «Гетьман Сагайдачный».
А до парада президент «незалежной» отправился купаться в море.
В воду он спустился по той же лестнице, что и в прошлом году, когда в красных трусах с тогдашним главой своей администрации Андреем Богданом резвился под одесским солнышком и прицелом фотокамер (см. фото ниже).
На этот раз партнёр другой — новый глава «офиса» Андрей Ермак взамен уволенного Богдана. Но место купания то же — пляж Ланжерон.
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Зеленский в Одессе принял военный парад и поднялся на фрегат «Гетьман Сагайдачный» (ФОТО, ВИДЕО)
Сегодня Владимир Зеленский принял парад ВМСУ в одесском порту, а после поднялся на борт фрегата «Гетьман Сагайдачный».
Главный флагман Военно-морских сил Украины выходит в море, там бывший КВНщик примет парадное прохождение кораблей.
На параде Зеленский вручил звезду героя родственникам пожарного Сергея Шатохина и преподавательницы Анны Бортюк, которые погибли во время пожара в Одессе.
Воспользовались приездом президента и парадом противники застройки берегов в Одессе — люди вышли на пикет (впрочем, малочисленный) в надежде привлечь внимание главы государства.
Сегодня второй день рабочего визита Зеленского в Одессу, вчера он на катере подплывал к затонувшему у берегов города танкера Delfi. А сегодня в рабочем расписании свободному времени отведено целых 8 часов.
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Незалежнисть плюс майданы и минус сало
В просвещенной и, не побоюсь этого слова, демократической Европе принято придумывать прозвища соседям, причем по признакам гастрономических пристрастий. И звучать они и восприниматься в зависимости от контекста иронично или даже оскорбительно. Немцы, англичанами и итальянцы дразнят французов лягушатниками, потому что сами лягушками питаться вовсе не склонны.
Французы, в свою очередь, скооперировались с немцами и англичанами и называют итальянцев макаронниками. Хотя макароны и придумали китайцы, для итальянцев они стали вполне национальным блюдом. Англичан называют лайми – лимонники. С их помощью британские моряки еще в парусные времена с цингой боролись. Ну, а немцы для англичан, итальянцев и французов стали колбасниками. Сардельки с квашеной капустой и пивом – это очень по-немецки. И где особняком в сторонке пристроились румыны, прозванные мамалыжниками. Кстати, мамалыга – каша из кукурузной крупы при систематическом употреблении очень здоровью зубов способствует.
Украинцы гастрономического прозвища, видимо из-за того, что хоть и относятся к Европе, но не просвещенной, не получили, однако их симпатии к соленому, маринованному и копченому свиному салу общеизвестны. Они даже стали предметом многочисленных шуток, которые украинцы сами же и придумали. Конфеты с названием «Сало в шоколаде», правда без сала, «Тиха украинская ночь, но сало нужно перепрятать» по мотивам пушкинской «Полтавы» или народный вариант песни на слова Михаила Петренко «Дивлюсь я на небо та й сало там бачу. Чого я не сокіл, чого не літаю?». Оригинальный вариант без сала Петренко написал, кстати, еще в середине XIX века.
Но пришла на Украину нэзалежнисть, два майдана, любовь к салу осталась, но с его потреблением стало как-то не очень. Такую страшную государственную тайну выдала украинская «Ассоциация мясной отрасли».
Среднестатистический житель Украины съедает в год всего лишь 15 килограммов сала, а просвещенные европейцы в ЕС его в год съедают 45 килограммов.
Жители европейской, но тоже непросвещенной Беларуси, помимо традиционной картошки-бульбы, за что, собственно, и были прозваны бульбашами, сала съдают в год 38 килограммов на душу населения.
В лишь на треть европейской и совсем непросвещенной Российской Федерации на каждого в год выходит по 30 килограммов свиного сала. Это при том, что в России немало мусульман, которые свинину не едят. Значит, что на всех остальных сала приходится побольше, чем среднестатистические 30 килограммов.
И уж совсем неевропейские, а от того абсолютно непросвещенные китайцы съедают по 40 килограммов свиного сала в год.
Да, кстати, не только с салом, но и со свиньями на Украине ныне тоже неладно. Сейчас свиней насчитали 5 миллионов голов, а еще 5 лет назад, то бишь до евромайдана, их было 8 миллионов.
А злые эксперты говорят, что в ближайшие 10 лет жителям Украины больше, чем сейчас, сала есть не светит. И это по самым оптимистическим прогнозам.
Обидно, правда?
Михаил Корниенко (Украина)
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ
ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
Об этом заявил бывший председатель совета министров Донецкой Народной Республики (с 16 мая по 7 августа 2014 г.), руководитель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай на VI съезде Всероссийской политической партии «Родина», состоявшемся 4 июля в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба организации «Союза добровольцев Донбасса».
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К приезду Зеленского в Одессе с улиц убрали все мусорные баки.
Козак за день до этого вернулись с Ермаком с переговоров нормандской четверки по Донбасу.Сам Козак сказал ,что ни какакого прорыва,а просили всего лишь особый статус для Донбаса.Просили !?? -ха-ха ,разве саксов просят.Чем плохо ,кормит Россия ,деньги делают на угле и металлах некоторые лица ,может эти Бородаи .
“Бывший премьер министр ДНР”.
Мнение Стрелкова о Бородае.
К сожалению, дать иной комментарий, чем ниже, я не могу:
Бородай – трепло. Когда-то он был весьма неглупым и даже заслуживающим уважения человеком (хотя и тогда – весьма легкомысленным и не слишком обязательным – с точки зрения выполнения своих обещаний). Но это было очень давно.
Сейчас – это всего-лишь по-прежнему легкомысленное, но совершенно безответственное, очень амбициозное, до отвращения тщеславное, почти всегда лживое и частенько пьяное ТРЕПЛО, выступающее на “патриотических подмостках” с высочайшего дозволения на дозволенные темы.
Да и партия, на съезде которой он себя очередной раз “презентовал” – создана именно для аккумулирования в своих рядах именно таких, каков он нынче – мечтающих “проехаться на патриотизме к власти и славе” (конкретно сейчас – вернуться в госдуму) людишек.
Поэтому, хоть “ветер постепенно и меняется” – не стоит рассматривать слова Бородая иначе, чем в качестве ТРЁПА. На самопрезентациях мелких продажных политиканов правды говорить вообще не положено.
В данном конкретном случае – я пишу эти слова с сожалением. Поскольку как-бы я ни относился к людям ,подобным Бородаю, – официальное вхождение ЛДНР в состав РФ в данный момент стало-бы позитивным шагом как для разрешения затянувшегося военного конфликта, так и для просто для социально-экономического положения граждан обеих республик.
что-то верно,но Стрелок хуже него в сто раз,как поиспользованный презерватив теперь мечется и оправдывается ,никому не интересный херой.