Главная » Новости Украины и Новороссии

Новости Украины и Новороссии 05 июля 2020

14:49. 5 июля 2020 211 просмотров 4 коммент. Опубликовал:

Сказочники


 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Зеленский резвится в море с Ермаком: как проходит «рабочая» поездка в Одессу (ФОТО, ВИДЕО)

Зеленский резвится в море с Ермаком: как проходит «рабочая» поездка в Одессу (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Как сообщала «Русская Весна», сегодня Владимир Зеленский второй день находится в Одессе с рабочим визитом. С утра он уже успел принять военный парад и подняться на борт флагмана «могучего» украинского флота — фрегата «Гетьман Сагайдачный».

А до парада президент «незалежной» отправился купаться в море.

В воду он спустился по той же лестнице, что и в прошлом году, когда в красных трусах с тогдашним главой своей администрации Андреем Богданом резвился под одесским солнышком и прицелом фотокамер (см. фото ниже).

На этот раз партнёр другой — новый глава «офиса» Андрей Ермак взамен уволенного Богдана. Но место купания то же — пляж Ланжерон.

Читайте также: ВАЖНО: Донбасс войдёт в состав России  — заявление (ВИДЕО)

Зеленский резвится в море с Ермаком: как проходит «рабочая» поездка в Одессу (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Зеленский резвится в море с Ермаком: как проходит «рабочая» поездка в Одессу (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Зеленский в Одессе принял военный парад и поднялся на фрегат «Гетьман Сагайдачный» (ФОТО, ВИДЕО)

Зеленский в Одессе принял военный парад и поднялся на фрегат «Гетьман Сагайдачный» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Сегодня Владимир Зеленский принял парад ВМСУ в одесском порту, а после поднялся на борт фрегата «Гетьман Сагайдачный».

Главный флагман Военно-морских сил Украины выходит в море, там бывший КВНщик примет парадное прохождение кораблей.

На параде Зеленский вручил звезду героя родственникам пожарного Сергея Шатохина и преподавательницы Анны Бортюк, которые погибли во время пожара в Одессе.

Воспользовались приездом президента и парадом противники застройки берегов в Одессе — люди вышли на пикет (впрочем, малочисленный) в надежде привлечь внимание главы государства.

Сегодня второй день рабочего визита Зеленского в Одессу, вчера он на катере подплывал к затонувшему у берегов города танкера Delfi. А сегодня в рабочем расписании свободному времени отведено целых 8 часов.

Читайте также: «Не допустим новой Русской весны» — украинские фашисты анонсировали политический террор в Запорожье (ВИДЕО)

Зеленский в Одессе принял военный парад и поднялся на фрегат «Гетьман Сагайдачный» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Зеленский в Одессе принял военный парад и поднялся на фрегат «Гетьман Сагайдачный» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Зеленский в Одессе принял военный парад и поднялся на фрегат «Гетьман Сагайдачный» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Зеленский в Одессе принял военный парад и поднялся на фрегат «Гетьман Сагайдачный» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Зеленский в Одессе принял военный парад и поднялся на фрегат «Гетьман Сагайдачный» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Зеленский в Одессе принял военный парад и поднялся на фрегат «Гетьман Сагайдачный» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Зеленский в Одессе принял военный парад и поднялся на фрегат «Гетьман Сагайдачный» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Зеленский в Одессе принял военный парад и поднялся на фрегат «Гетьман Сагайдачный» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Незалежнисть плюс майданы и минус сало

В просвещенной и, не побоюсь этого слова, демократической Европе принято придумывать прозвища соседям, причем по признакам гастрономических пристрастий. И звучать они и восприниматься в зависимости от контекста иронично или даже оскорбительно. Немцы, англичанами и итальянцы дразнят французов лягушатниками, потому что сами лягушками питаться вовсе не склонны.

Французы, в свою очередь, скооперировались с немцами и англичанами и называют итальянцев макаронниками. Хотя макароны и придумали китайцы, для итальянцев они стали вполне национальным блюдом. Англичан называют лайми – лимонники. С их помощью британские моряки еще в парусные времена с цингой боролись. Ну, а немцы для англичан, итальянцев и французов стали колбасниками. Сардельки с квашеной капустой и пивом – это очень по-немецки. И где особняком в сторонке пристроились румыны, прозванные мамалыжниками. Кстати, мамалыга – каша из кукурузной крупы при систематическом употреблении очень здоровью зубов способствует.

Украинцы гастрономического прозвища, видимо из-за того, что хоть и относятся к Европе, но не просвещенной, не получили, однако их симпатии к соленому, маринованному и копченому свиному салу общеизвестны. Они даже стали предметом многочисленных шуток, которые украинцы сами же и придумали. Конфеты с названием «Сало в шоколаде», правда без сала, «Тиха украинская ночь, но сало нужно перепрятать» по мотивам пушкинской «Полтавы» или народный вариант песни на слова Михаила Петренко «Дивлюсь я на небо та й сало там бачу. Чого я не сокіл, чого не літаю?». Оригинальный вариант без сала Петренко написал, кстати, еще в середине XIX века.

Но пришла на Украину нэзалежнисть, два майдана, любовь к салу осталась, но с его потреблением стало как-то не очень. Такую страшную государственную тайну выдала украинская «Ассоциация мясной отрасли».

Среднестатистический житель Украины съедает в год всего лишь 15 килограммов сала, а просвещенные европейцы в ЕС его в год съедают 45 килограммов.

Жители европейской, но тоже непросвещенной Беларуси, помимо традиционной картошки-бульбы, за что, собственно, и были прозваны бульбашами, сала съдают в год 38 килограммов на душу населения.

В лишь на треть европейской и совсем непросвещенной Российской Федерации на каждого в год выходит по 30 килограммов свиного сала. Это при том, что в России немало мусульман, которые свинину не едят. Значит, что на всех остальных сала приходится побольше, чем среднестатистические 30 килограммов.

И уж совсем неевропейские, а от того абсолютно непросвещенные китайцы съедают по 40 килограммов свиного сала в год.

Да, кстати, не только с салом, но и со свиньями на Украине ныне тоже неладно. Сейчас свиней насчитали 5 миллионов голов, а еще 5 лет назад, то бишь до евромайдана, их было 8 миллионов.

А злые эксперты говорят, что в ближайшие 10 лет жителям Украины больше, чем сейчас, сала есть не светит. И это по самым оптимистическим прогнозам.

Обидно, правда?

Михаил Корниенко (Украина)  

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ

ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.

Об этом заявил бывший председатель совета министров Донецкой Народной Республики (с 16 мая по 7 августа 2014 г.), руководитель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай на VI съезде Всероссийской политической партии «Родина», состоявшемся 4 июля в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба организации «Союза добровольцев Донбасса».

«Вы, наверное, знаете, что весной прошлого года был запущен процесс, который облегчил, ну, на самом деле позволил гражданам республик Донбасса получать российские паспорта… С каждым днём всё больше и больше становится граждан республик Донбасса, которые являются гражданами Российской Федерации. Это огромное дело, за которое мы очень благодарны нашему президенту (президенту Российской Федерации)… Я уверен, что в относительно скором сроке республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации, де-факто они уже являются частью Российской Федерации, а станут таковым и де-юре», — заявил Бородай.

источник

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Метки: важное, компиляция

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 02 июня 2015
...Александр Захарченко. Предыдущие выпуски новостей: Информационный выпуск новостей Новороссии за 31 мая -... малайзийского «Боинга» на Украине в июле прошлого года, и потому... 17 июля прошлого года над территорией Донецкой области Украины, контролируемой...
Новости Украины и Новороссии 18 июля 2016
...по прогнозам синоптиков 19 июля днем ожидаются дожди с... Источник: dnr-news.com Новости Украины: Савченко устроила скандал на ...ОИК и датированной 26 июля 2015 годом. Украинская националистка...Front о музыкальной группе «Новороссия», которая исполняет своё ...
Новости Украины и Новороссии 28 сентября 2019
... представителем Госдепартамента США по вопросам Украины 7 июля 2017 года. Эта должность... данного подразделения. Так вот, изюминка новости в том, что офицерский состав...: rusvesna.su Как Украина остановила русские танки и проект «Новороссия» — новый бред...
Новости Украины и Новороссии 09 июня 2015
...Украина вернет контроль над Крымом и Донбассом. Предыдущие выпуски новостей: • Информационный выпуск новостей Новороссии... городской транспорт, с июля готовится подорожание метрополитена. ... В Вашингтоне 13 июля пройдет украинско-американская инвестиционная...
Новости Украины и Новороссии 24 июля 2016
... Метки по теме: Михаил Саакашвили; новости Украины К оглавлению | Источник: news-front... договариваться, прощать, извиняться; — 22 июля 1944 года — разгром под Бродами...военного оркестра и военного ансамбля «Новороссия». Также для жителей была представлена...
Новости Украины и Новороссии 12 июня 2015
... российскими коллегами – в последнее воскресенье июля. К оглавлению | Источник: news-front... Киевской области — горит склад пенопласта Новости Украины: 12 июня в Киевской области... котнтргамбит. Семен Уралов Окажи помощь Новороссии и команде News Front К...

4 Комментария » Оставить комментарий


  • 9547 3608
    nikolay 5 июля 2020 в 15:08

    К приезду Зеленского в Одессе с улиц убрали все мусорные баки.

    Ответить
       
  • 10144 8362
    марина 5 июля 2020 в 15:30

    Козак за день до этого вернулись с Ермаком с переговоров нормандской четверки по Донбасу.Сам Козак сказал ,что ни какакого прорыва,а просили всего лишь особый статус для Донбаса.Просили !?? -ха-ха ,разве саксов просят.Чем плохо ,кормит Россия ,деньги делают на угле и металлах некоторые лица ,может эти Бородаи .

    Ответить
       
  • 9547 3608
    nikolay 5 июля 2020 в 16:27

    “Бывший премьер министр ДНР”.
    Мнение Стрелкова о Бородае.
    К сожалению, дать иной комментарий, чем ниже, я не могу:

    Бородай – трепло. Когда-то он был весьма неглупым и даже заслуживающим уважения человеком (хотя и тогда – весьма легкомысленным и не слишком обязательным – с точки зрения выполнения своих обещаний). Но это было очень давно.
    Сейчас – это всего-лишь по-прежнему легкомысленное, но совершенно безответственное, очень амбициозное, до отвращения тщеславное, почти всегда лживое и частенько пьяное ТРЕПЛО, выступающее на “патриотических подмостках” с высочайшего дозволения на дозволенные темы.
    Да и партия, на съезде которой он себя очередной раз “презентовал” – создана именно для аккумулирования в своих рядах именно таких, каков он нынче – мечтающих “проехаться на патриотизме к власти и славе” (конкретно сейчас – вернуться в госдуму) людишек.

    Поэтому, хоть “ветер постепенно и меняется” – не стоит рассматривать слова Бородая иначе, чем в качестве ТРЁПА. На самопрезентациях мелких продажных политиканов правды говорить вообще не положено.

    В данном конкретном случае – я пишу эти слова с сожалением. Поскольку как-бы я ни относился к людям ,подобным Бородаю, – официальное вхождение ЛДНР в состав РФ в данный момент стало-бы позитивным шагом как для разрешения затянувшегося военного конфликта, так и для просто для социально-экономического положения граждан обеих республик.

    Ответить
       
    • 10144 8362
      маринаnikolay 5 июля 2020 в 16:57

      что-то верно,но Стрелок хуже него в сто раз,как поиспользованный презерватив теперь мечется и оправдывается ,никому не интересный херой.

      Ответить
         

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)