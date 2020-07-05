Новости Украины и Новороссии 05 июля 2020

Сказочники

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Зеленский резвится в море с Ермаком: как проходит «рабочая» поездка в Одессу (ФОТО, ВИДЕО)

Как сообщала «Русская Весна», сегодня Владимир Зеленский второй день находится в Одессе с рабочим визитом. С утра он уже успел принять военный парад и подняться на борт флагмана «могучего» украинского флота — фрегата «Гетьман Сагайдачный». А до парада президент «незалежной» отправился купаться в море. В воду он спустился по той же лестнице, что и в прошлом году, когда в красных трусах с тогдашним главой своей администрации Андреем Богданом резвился под одесским солнышком и прицелом фотокамер (см. фото ниже). На этот раз партнёр другой — новый глава «офиса» Андрей Ермак взамен уволенного Богдана. Но место купания то же — пляж Ланжерон. Читайте также: ВАЖНО: Донбасс войдёт в состав России — заявление (ВИДЕО)

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Зеленский в Одессе принял военный парад и поднялся на фрегат «Гетьман Сагайдачный» (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня Владимир Зеленский принял парад ВМСУ в одесском порту, а после поднялся на борт фрегата «Гетьман Сагайдачный». Главный флагман Военно-морских сил Украины выходит в море, там бывший КВНщик примет парадное прохождение кораблей. На параде Зеленский вручил звезду героя родственникам пожарного Сергея Шатохина и преподавательницы Анны Бортюк, которые погибли во время пожара в Одессе. Воспользовались приездом президента и парадом противники застройки берегов в Одессе — люди вышли на пикет (впрочем, малочисленный) в надежде привлечь внимание главы государства. Сегодня второй день рабочего визита Зеленского в Одессу, вчера он на катере подплывал к затонувшему у берегов города танкера Delfi. А сегодня в рабочем расписании свободному времени отведено целых 8 часов. Читайте также: «Не допустим новой Русской весны» — украинские фашисты анонсировали политический террор в Запорожье (ВИДЕО)

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Незалежнисть плюс майданы и минус сало

В просвещенной и, не побоюсь этого слова, демократической Европе принято придумывать прозвища соседям, причем по признакам гастрономических пристрастий. И звучать они и восприниматься в зависимости от контекста иронично или даже оскорбительно. Немцы, англичанами и итальянцы дразнят французов лягушатниками, потому что сами лягушками питаться вовсе не склонны.

Французы, в свою очередь, скооперировались с немцами и англичанами и называют итальянцев макаронниками. Хотя макароны и придумали китайцы, для итальянцев они стали вполне национальным блюдом. Англичан называют лайми – лимонники. С их помощью британские моряки еще в парусные времена с цингой боролись. Ну, а немцы для англичан, итальянцев и французов стали колбасниками. Сардельки с квашеной капустой и пивом – это очень по-немецки. И где особняком в сторонке пристроились румыны, прозванные мамалыжниками. Кстати, мамалыга – каша из кукурузной крупы при систематическом употреблении очень здоровью зубов способствует.

Украинцы гастрономического прозвища, видимо из-за того, что хоть и относятся к Европе, но не просвещенной, не получили, однако их симпатии к соленому, маринованному и копченому свиному салу общеизвестны. Они даже стали предметом многочисленных шуток, которые украинцы сами же и придумали. Конфеты с названием «Сало в шоколаде», правда без сала, «Тиха украинская ночь, но сало нужно перепрятать» по мотивам пушкинской «Полтавы» или народный вариант песни на слова Михаила Петренко «Дивлюсь я на небо та й сало там бачу. Чого я не сокіл, чого не літаю?». Оригинальный вариант без сала Петренко написал, кстати, еще в середине XIX века.

Но пришла на Украину нэзалежнисть, два майдана, любовь к салу осталась, но с его потреблением стало как-то не очень. Такую страшную государственную тайну выдала украинская «Ассоциация мясной отрасли».

Среднестатистический житель Украины съедает в год всего лишь 15 килограммов сала, а просвещенные европейцы в ЕС его в год съедают 45 килограммов.

Жители европейской, но тоже непросвещенной Беларуси, помимо традиционной картошки-бульбы, за что, собственно, и были прозваны бульбашами, сала съдают в год 38 килограммов на душу населения.

В лишь на треть европейской и совсем непросвещенной Российской Федерации на каждого в год выходит по 30 килограммов свиного сала. Это при том, что в России немало мусульман, которые свинину не едят. Значит, что на всех остальных сала приходится побольше, чем среднестатистические 30 килограммов.

И уж совсем неевропейские, а от того абсолютно непросвещенные китайцы съедают по 40 килограммов свиного сала в год.

Да, кстати, не только с салом, но и со свиньями на Украине ныне тоже неладно. Сейчас свиней насчитали 5 миллионов голов, а еще 5 лет назад, то бишь до евромайдана, их было 8 миллионов.

А злые эксперты говорят, что в ближайшие 10 лет жителям Украины больше, чем сейчас, сала есть не светит. И это по самым оптимистическим прогнозам.

Обидно, правда?

Михаил Корниенко (Украина)

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Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ

ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.

Об этом заявил бывший председатель совета министров Донецкой Народной Республики (с 16 мая по 7 августа 2014 г.), руководитель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай на VI съезде Всероссийской политической партии «Родина», состоявшемся 4 июля в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба организации «Союза добровольцев Донбасса».

«Вы, наверное, знаете, что весной прошлого года был запущен процесс, который облегчил, ну, на самом деле позволил гражданам республик Донбасса получать российские паспорта… С каждым днём всё больше и больше становится граждан республик Донбасса, которые являются гражданами Российской Федерации. Это огромное дело, за которое мы очень благодарны нашему президенту (президенту Российской Федерации)… Я уверен, что в относительно скором сроке республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации, де-факто они уже являются частью Российской Федерации, а станут таковым и де-юре», — заявил Бородай.

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