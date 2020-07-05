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МАЙКЛ ДЖЕКСОН – история жизни

18:25. 5 июля 2020 72 просмотра 3 коммент. Опубликовал:

Этот ролик – история жизни Майкла Джексона, великого музыканта, танцора и артиста, который ещё при жизни был удостоен титула короля поп-музыки.

Биография Майкла Джексона – непростая и трагическая. За свою жизнь этот бедняга вынес огромное количество несправедливости и лжи. Детство Майкла Джексона было фактически потеряно из-за славы, которая рано обрушилась на него, и из-за отца с тяжёлым характером. В молодости у Майкла проявилась болезнь кожи – витилиго, которая изменила его внешний облик до неузнаваемости. Его взрослая жизнь была окружена слухами и ложью, и даже смерть Майкла Джексона породила очередной скандал.

Тем не менее, всем нам осталось музыкальное наследие – легендарные песни Майкла Джексона во главе с бессмертной Билли Джин, культовый клип триллер и другие клипы Майкла Джексона. И конечно, навсегда в истории останется фирменный танец – лунная походка Майкла Джексона.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YDafTGkDE_A

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