Лось-расист
19:12. 5 июля 2020 226 просмотров 7 коммент. Опубликовал: feedmatic
В Портленде 2 июля снесли статую лося, поставленную в 1900-м году в память о животных, населявших леса на месте которых появился Портленд.
Лось был тем еще расистом, поэтому заслуженная кара нашла его. После всех измывательств, власти убрали обожженного лося от греха подальше.
После двух дней экспертизы разрушенного памятника было заявлено, что возможно, восстановить его уже не получится, да и власти города не спешат восстанавливать лося из-за "позиции граждан".
Поэтому лось будет скрываться в менее публичных местах, дабы его расистская сущность не мешала строить прекрасную Новую Америку Будущего!
Без лося-расиста жизнь сразу начала налаживаться.
Оппоненты активистов BLM утверждают https://pjmedia.com/news-and-politics/robert-spencer/2020/07/03/no-theyre-not-stupid-why-leftists-destroyed-a-statue-of-an-elk-in-portland-n603513?utm_source=pjmedia&utm_medium=email&utm_campaign=nl_pm&newsletterad=&bcid=a6b8ed771742fc4676ff8839fad1bc4c&recip=23180774, что это предупреждение всем жителям Портленда "Если они такое могут сделать со случайным лосем, представьте, что они могут сделать с вами". Там же не менее чудесно сравнивают вандалов с офицерами НКВД которые выполняют план по наполнению ГУЛАГа и цитируют Солженицына. Тот случай, когда прекрасны обе стороны, но жалко только лося, хотя как знать, не продвигал ли он в тайне идеи какого-нибудь превосходства.
Лишь уничтожив все свидетельства о лосях-расистах, Америка станет по-настоящему свободной страной.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6000441.html
Это да…. Лось он знаете ли это не совсем лось,а вернее сказать совсем не лось. И рога у него растут неправильно,не по афро американски. И разит от него за версту белым расизмом. Ату его! Ату! Замаскировался проклятый белый националист под лося!
Я не знаю какие в Америке лоси,но это лось больше смахивает на оленя.
Кстати, олень.Но автор пишет “лось”.Просто молодчики разгулялись, олень подвернулся под разгромы-погромы.
Да , автор не в курсе , что лось – это конь с неудавшейся личной жизнью.
Для тех кого интересует правда. Сносят из-за скульптора. Гермон Аткинс Макнейл, американский скульптор, часто коррумпированные власти отмывали деньги, заказывая у него много статуй конфедератов. Памятники по всему Югу вроде “Пришествие белого человека” и прочее. Ну вот, например, работа Макнейла – конфедерат с щитом и голой пиписькой, рядом баба в несколько раз больше с каким-то веником. Это главный памятник Чарльстона, чуть ли не столицы Юга той эпохи.
https://pbs.twimg.com/media/CICV-_vUEAArgkX.jpg
Спасибо.
Олень – он и есть “олень.”
Наш Лось даже погремуху имеет.
“Сохатый”
PS:…добрый вечер!..