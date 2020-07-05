Как не стать жертвой политических манипуляций? Николай Стариков. ФАН-ТВ

Гостем программы «По-СтАриковски» стал политолог, кандидат философских наук, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

Собеседники поговорили о современном социальном программировании и политических технологиях. Олег Матвейчев рассказал о том, какой смысл он вкладывал в текст своей книги «Уши машут ослом. Сумма политтехнологий», а также поделился советами, как доверчивым гражданам противостоять влиянию фейковой информации, и не стать жертвой социальных манипуляций.

Николай Стариков и Олег Матвейчев также обсудили прошедшее голосование по поправкам в Конституцию РФ, где были выявлены факты манипуляций со стороны противников обновления главного закона страны.

Какие задачи стоят у манимуляторов? В чем разница между провокацией и манипуляций, а также как отличить нативно возникающие информационные поводы от заинтересованных новостей? Ответы на эти вопросы вы узнаете в новом выпуске программы «По-СтАриковски».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://nstarikov.ru/kak-ne-stat-zhertvoj-politicheskih-manipuljacij-nikolaj-starikov-fan-tv-116715