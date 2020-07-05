Два разных Власова во 2-й ударной армии

Фамилия генерала Власова стала синонимом предательства в Великой Отечественной войне. А потом – и вообще символом предательства, потеснив на этом позорном «пьедестале» гетмана Мазепу.

Но такой Власов был один. Тысячи других Власовых, простые русские люди, граждане СССР, носящие эту фамилию, защищали Родину. Отдавали за нее жизнь…

Один из моих читателей прислал письмо и рассказал семейную историю, которая является яркой иллюстрацией этого тезиса.

Речь в нем пойдет о Любанской операции (7 января – 30 апреля 1942 г.) – отчаянной попытке прорвать кольцо блокады Ленинграда. Как можно скорее! И это на фоне самой страшной блокадной зимы, когда люди умирали от голода и холода сотнями тысяч. В этой операции участвовала и 2-я ударная армия под командованием генерал-лейтенанта Н.Е. Клыкова. Наступление захлебнулось, а часть наступающих войск оказалось в окружении. И тогда 20 апреля командующим 2-й ударной армией был назначен генерал Власов. 24 июня 1942 года он отдал распоряжение: войскам выходить из окружения кто и где хочет. Такое решение подорвало моральный дух и дезорганизовало войска. Сам А. Власов добровольно сдастся в плен немцам и пойдет им в услужение. Предаст Родину…

Вот это письмо:

«Вчера коснулся в письме к вам Любанской операции и хотел бы вам рассказать вот такую историю из моей семьи. Подробности узнал практически пару дней назад. До сих пор немного в шоке.

У моей бабушки было 4 сестры. Она – вторая, была с моим папой и вторым сыном в Блокаду, а третья сестра, тетя Лена, пошла добровольцем на фронт ей исполнилось 3 июня 1941 года 18 лет. Была военфельдшер, медслужба. На Ленинградском фронте и потом в Карелии-Архангельске. Я с ней вырос каждое лето вместе в лес ходили. И жили в Ленинграде рядом — она на Народной, а мы – на Коллонтай.

Про войну вообще никогда не рассказывала, только учила по болотам ходить. Говорила, что в войну голодали, когда выходили к нашим, кору ели и мох курили. Говорила, как люди и целые телеги «в окна» на болоте проваливались. Никто из родни не знал, где она служила точно в начале войны, а в конце уволилась в острова Мудьюг – это печально известный остров, там англичане сделали концлагерь для местных.

У меня есть её медали. «Оборона Ленинграда» и «За победу над Германией». Детей у неё не было.

И вот я все сестру старшую спрашивал про нее: может что помнит? Она говорит, как-то раз сказала, что её Смерш долго допрашивал, когда она к нашим вышла и что после её на передовую не пустили, а послали далеко. Что пока к нашим выходили, немцы где-то взяли в плен медиков, заблокировали в доме, и потом она как -то сразу сбежала и долго много недель к нашим шла.

И вот тут я опять с сестрой говорил, и она вспомнила: «Так говорит, тетя Лена была в окружении, долго почти полгода».

Тут меня осенило — так под Ленинградом это было только одно место, «Любанская операция». Любанский котел, Мясной бор. Я как раз по этой теме и нашу 191-ю стрелковую дивизию изучаю. (Автор письма военный реконструктор, он с друзьями изучает и «копирует» 191 стрелковую дивизию Красной армии – Н.С.) Она участвовала в Любанской наступательной операции, полгода вела тяжелейшие бои в окружении в районе Мясного Бора. Именно 191 дивизия продолжала удерживать полностью простреливаемую горловину мешка, давая возможность войскам 2 ударной армии выйти из окружения. 26 суток 191 сд непрерывно удерживала горловину. За это время вышли из окружения 16 тысяч человек, погибло 6 тысяч и 8 тысяч не пробились сквозь кольцо, пропали без вести.

И тут я решил ещё раз проверить сайт «Память народа». И нашел личное дело на тетю, прочитал, где она служила! Оказывается, она служила с октября 1941 года в 22 стрелковом полку 92 стрелковой дивизии! Эта дивизия участвовала тоже в обороне и освобождении Тихвина и в Любанской операции бок о бок нашей 191 дивизией! Только наши вышли, хоть их и немного осталось и знамя сохранили, а 92 сд была полностью уничтожена к июню 1942 года.

Вот, где тетя Лена по болотам походила.. Вот досталось девочке в 18 лет.

Я нашел книгу «Жертвуя собой» — про 92 стрелковую дивизию.

Источник: http://vitalii-tixvin.narod.ru/index/0-57

«…Это происходило летом 1942 г. Коротки июньские ночи на Волхове. Не успело солнце скрыться, как уже на другой стороне горизонта начинала светлеть предрассветная полоска неба. И сразу появлялась вражеская авиация. Она сбрасывала бомбы и обстреливала находившиеся в окружении войска. С воем кружились и пикировали самолеты на малочисленные группы воинов 92-й стрелковой дивизии, которая с трудом сдерживала мощный натиск фашистских захватчиков. Весь июнь дивизия вела ожесточенные бои под Ольховкой и Новой Керестью в Новгородской области. Ее бойцы, голодные, почти без боеприпасов, с трудом прикрывали отход частей 2-й ударной армии. Их ряды быстро таяли. А враг наносил удар за ударом. В боевых порядках находились уже все тыловики, все работники штаба дивизии…».

Раненый командир 92-й стрелковой дивизии полковник Ларичев Андрей Николаевич, у пулемета прикрывал отход бойцов. И погиб смертью героя.

Но и это ещё не все. Когда я это узнал, то позвонил своему дяде в Керново. Рассказал, что я нашел, говорю, вспоминай, что ещё говорила. Да, ничего вроде про войну не говорила, только про раненых иногда. Потом, говорит, что его мама (бабушкина сестра младшая) и моя бабушка, как-то сказали, что тетя Лена застрелила двух красноармейцев. Я говорю как же так?

Он говорит, выходили из окружения, и она должна была переправить раненых через реку, а немцы напирали. И два здоровых красноармейца забрали лодку или плот, и сами пытались спастись. Она им приказывает грузить раненых, а они лодку у нее забрали. И тогда 18 летняя тетя Лена застрелила обоих. У неё ведь пистолет ТТ был…

Я вот долго думал об этом. Серьезный поступок. Очень. Вот, что она думала в свои 18 лет, когда принимала такое решение? Одно дело немцы – в них стрелять. Другое в наших, потерявших человеческий облик, трусов, которые бросили раненых и пытались спастись любой ценой.

На другой стороне командующий этой же армии Власов пошел и сдался, стал служить немцам.

И тут я понял. Ведь она тоже Власова. Фамилия у неё тоже Власова! Но молодая 18—летняя девочка не только не сдалась, а ещё и раненых вытащила через переправу к нашим. Пожертвовав двумя предателями красноармейцами.

Такие два разных Власова в одной 2 ударной армии.

Тяжело это…

И ещё два интересных факта по Любанской операции.

Как немцы якобы берегли своих солдат, как занижали свои потери. (ВСУ не у них ли учились?) Войска 92 сд сделали контрольное вскрытие могил немцев. И под 8 крестами скрывалось массовое захоронение солдат и офицеров – было захоронено около 100 человек в три ряда.

Это – Коровий ручей. Когда 92-я дивизия освободила Будогощь, вся площадь около двух гектар была в крестах, много тысяч немцев.