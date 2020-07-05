Два разных Власова во 2-й ударной армии
Фамилия генерала Власова стала синонимом предательства в Великой Отечественной войне. А потом – и вообще символом предательства, потеснив на этом позорном «пьедестале» гетмана Мазепу.
Но такой Власов был один. Тысячи других Власовых, простые русские люди, граждане СССР, носящие эту фамилию, защищали Родину. Отдавали за нее жизнь…
Один из моих читателей прислал письмо и рассказал семейную историю, которая является яркой иллюстрацией этого тезиса.
Речь в нем пойдет о Любанской операции (7 января – 30 апреля 1942 г.) – отчаянной попытке прорвать кольцо блокады Ленинграда. Как можно скорее! И это на фоне самой страшной блокадной зимы, когда люди умирали от голода и холода сотнями тысяч. В этой операции участвовала и 2-я ударная армия под командованием генерал-лейтенанта Н.Е. Клыкова. Наступление захлебнулось, а часть наступающих войск оказалось в окружении. И тогда 20 апреля командующим 2-й ударной армией был назначен генерал Власов. 24 июня 1942 года он отдал распоряжение: войскам выходить из окружения кто и где хочет. Такое решение подорвало моральный дух и дезорганизовало войска. Сам А. Власов добровольно сдастся в плен немцам и пойдет им в услужение. Предаст Родину…
Вот это письмо:
«Вчера коснулся в письме к вам Любанской операции и хотел бы вам рассказать вот такую историю из моей семьи. Подробности узнал практически пару дней назад. До сих пор немного в шоке.
У моей бабушки было 4 сестры. Она – вторая, была с моим папой и вторым сыном в Блокаду, а третья сестра, тетя Лена, пошла добровольцем на фронт ей исполнилось 3 июня 1941 года 18 лет. Была военфельдшер, медслужба. На Ленинградском фронте и потом в Карелии-Архангельске. Я с ней вырос каждое лето вместе в лес ходили. И жили в Ленинграде рядом — она на Народной, а мы – на Коллонтай.
Про войну вообще никогда не рассказывала, только учила по болотам ходить. Говорила, что в войну голодали, когда выходили к нашим, кору ели и мох курили. Говорила, как люди и целые телеги «в окна» на болоте проваливались. Никто из родни не знал, где она служила точно в начале войны, а в конце уволилась в острова Мудьюг – это печально известный остров, там англичане сделали концлагерь для местных.
У меня есть её медали. «Оборона Ленинграда» и «За победу над Германией». Детей у неё не было.
И вот я все сестру старшую спрашивал про нее: может что помнит? Она говорит, как-то раз сказала, что её Смерш долго допрашивал, когда она к нашим вышла и что после её на передовую не пустили, а послали далеко. Что пока к нашим выходили, немцы где-то взяли в плен медиков, заблокировали в доме, и потом она как -то сразу сбежала и долго много недель к нашим шла.
И вот тут я опять с сестрой говорил, и она вспомнила: «Так говорит, тетя Лена была в окружении, долго почти полгода».
Тут меня осенило — так под Ленинградом это было только одно место, «Любанская операция». Любанский котел, Мясной бор. Я как раз по этой теме и нашу 191-ю стрелковую дивизию изучаю. (Автор письма военный реконструктор, он с друзьями изучает и «копирует» 191 стрелковую дивизию Красной армии – Н.С.) Она участвовала в Любанской наступательной операции, полгода вела тяжелейшие бои в окружении в районе Мясного Бора. Именно 191 дивизия продолжала удерживать полностью простреливаемую горловину мешка, давая возможность войскам 2 ударной армии выйти из окружения. 26 суток 191 сд непрерывно удерживала горловину. За это время вышли из окружения 16 тысяч человек, погибло 6 тысяч и 8 тысяч не пробились сквозь кольцо, пропали без вести.
И тут я решил ещё раз проверить сайт «Память народа». И нашел личное дело на тетю, прочитал, где она служила! Оказывается, она служила с октября 1941 года в 22 стрелковом полку 92 стрелковой дивизии! Эта дивизия участвовала тоже в обороне и освобождении Тихвина и в Любанской операции бок о бок нашей 191 дивизией! Только наши вышли, хоть их и немного осталось и знамя сохранили, а 92 сд была полностью уничтожена к июню 1942 года.
Вот, где тетя Лена по болотам походила.. Вот досталось девочке в 18 лет.
Я нашел книгу «Жертвуя собой» — про 92 стрелковую дивизию.
Источник: http://vitalii-tixvin.narod.ru/index/0-57
«…Это происходило летом 1942 г. Коротки июньские ночи на Волхове. Не успело солнце скрыться, как уже на другой стороне горизонта начинала светлеть предрассветная полоска неба. И сразу появлялась вражеская авиация. Она сбрасывала бомбы и обстреливала находившиеся в окружении войска. С воем кружились и пикировали самолеты на малочисленные группы воинов 92-й стрелковой дивизии, которая с трудом сдерживала мощный натиск фашистских захватчиков. Весь июнь дивизия вела ожесточенные бои под Ольховкой и Новой Керестью в Новгородской области. Ее бойцы, голодные, почти без боеприпасов, с трудом прикрывали отход частей 2-й ударной армии. Их ряды быстро таяли. А враг наносил удар за ударом. В боевых порядках находились уже все тыловики, все работники штаба дивизии…».
Раненый командир 92-й стрелковой дивизии полковник Ларичев Андрей Николаевич, у пулемета прикрывал отход бойцов. И погиб смертью героя.
Но и это ещё не все. Когда я это узнал, то позвонил своему дяде в Керново. Рассказал, что я нашел, говорю, вспоминай, что ещё говорила. Да, ничего вроде про войну не говорила, только про раненых иногда. Потом, говорит, что его мама (бабушкина сестра младшая) и моя бабушка, как-то сказали, что тетя Лена застрелила двух красноармейцев. Я говорю как же так?
Он говорит, выходили из окружения, и она должна была переправить раненых через реку, а немцы напирали. И два здоровых красноармейца забрали лодку или плот, и сами пытались спастись. Она им приказывает грузить раненых, а они лодку у нее забрали. И тогда 18 летняя тетя Лена застрелила обоих. У неё ведь пистолет ТТ был…
Я вот долго думал об этом. Серьезный поступок. Очень. Вот, что она думала в свои 18 лет, когда принимала такое решение? Одно дело немцы – в них стрелять. Другое в наших, потерявших человеческий облик, трусов, которые бросили раненых и пытались спастись любой ценой.
На другой стороне командующий этой же армии Власов пошел и сдался, стал служить немцам.
И тут я понял. Ведь она тоже Власова. Фамилия у неё тоже Власова! Но молодая 18—летняя девочка не только не сдалась, а ещё и раненых вытащила через переправу к нашим. Пожертвовав двумя предателями красноармейцами.
Такие два разных Власова в одной 2 ударной армии.
Тяжело это…
И ещё два интересных факта по Любанской операции.
- Как немцы якобы берегли своих солдат, как занижали свои потери. (ВСУ не у них ли учились?) Войска 92 сд сделали контрольное вскрытие могил немцев. И под 8 крестами скрывалось массовое захоронение солдат и офицеров – было захоронено около 100 человек в три ряда.
Это – Коровий ручей. Когда 92-я дивизия освободила Будогощь, вся площадь около двух гектар была в крестах, много тысяч немцев.
- Когда наша 191- я держала изо всех сил горловину у Мясного бора, давая выйти 2 ударной армии, во взятых немецких дотах были обнаружены смертники. Офицеры штрафники, прикованные к пулеметам! Кто из современных «историков» про это пишет? Никто. Пишут про наши потери, завышая их уже на много миллионов. Нашим всем историкам надо очень осторожно относиться с цифрами потерь и писать не от вольного, или как кто-то сказал, а официальные советские данные потерь. И обязательно при этом соотношение потерь немецких! Вот тогда будет объективная картина боев и операций. И далеко не в пользу немцев».
Очередное враньё нового власовца Старикова, взятое из официальной советской прессы.Сейчас все, кто служит кремлёвским оккупантам во главе с Путиным – власовцы.
Немного истории. Власов прорвал блокаду со стороны Всеволожского района. Часть его армии осталась на линии прорыва. Но Кремль эту часть прикрытия снял с фронта, таким образов Власов оказался в окружении. Он понял, что его подставили. Слишком высок был авторитет в армии у Власова, чего боялся еврейский Кремль. За ним был выслан самолёт. От самолёта Власов отказался, заявив московским спасателям: “Я своих солдат на поле боя не бросаю, как вы”.
Заведомо обречённая на провал операция, сколько их было за время ВОВ с большими или меньшими потерями. Нельзя оправдывать Власова за предательство, но и предательство генштаба нельзя забывать. Стариков же лезет в темы заведомо проигрышные.
Сталин предал Власова,Власов предал Сталина.
это ИХ бандитские проблемы.
И Сталин и Власов в Гражданскую РУССКИХ убивали глазом не моргнув.
О русских солдатах никто не думал, гнали на гибель не особо задумываясь. “Война все спишет”.
А Вы по всей видимости не задумываетесь что пишите.
А ты задумался и решил что тебе не с Порошенко не с Тимошенко не по пути.
Ты придатель?
Не,не придатель))
А ты Юльку часом не знал?
Ну а зачем других обвиняешь в том в чём НЕ обвиняешь себя?
А Йульку я не знал не знаю и знать не хочу.
А пока на Украине жил вообще политикой не интересовался.
Работал. Семью надо было кормить.
Не обвиняю.Чушь написана,притом в одном предложении два раза.
Это Вы не задумываетесь, а отвечаете потому что правда за живое задевает.
А где правда?
Во первых.Раз Вы считаете,что командование не задумывалось о гибели солдат,то в таком ком случае в командовании были одни идиоты.А это не так.
Во вторых.Была Красная Армия и в ней не было формирования по национальному признаку.За исключением поляков и французов.
Если не идиоты, то тогда гораздо хуже предатели. По национальному признаку конечно не было, но части где было менее 50 процентов русских были небоеспособны, вот и все дела по многонациональности. А правда в том что командование зачастую посылало солдат без уверенности в победе, с малым боекомплектом презирая все каноны воинского мастерства. Будет время я выложу статью где сам Сталин боролся с таким отношением.
БеЗусловно было и такое.Особенно в самом начале войны.И предательство было и головотяпство.И боекомплекта не хватало и оружия.Всяко было,но говорить,что никто не думал-это чушь.И каждый полководец прекрасно понимает,что Победа зависит в первую очередь от солдата.
Русских было большинство и погибших соответственно тоже.
Доброе утро! У вас там,что плохая погода?
***** погода.
Солнце шпарит и жара.
Прячусь под кондеем на улице АдЪ и Ъ
У нас тоже жарища.Да только моря нет.Есть Висла,но она речка-вонючка.
Если не секрет,конечно,в каком звании закончил службу?
Не расстанусь с лейтенантом буду вечно молодым))
Трижды на старшего посылали а я писал рапорт и увольнялся.
Мне как-то звания всегда без разницы было.
Екатерина Великая имела звание капитана Бомбардирской роты
Те капитаны сродни полковникам сегодня.
А чё ж так?
Могу понять,что разжаловали(меня два раза разжаловали со старшины первой статьи на вторую)))
но шоб увиливать от повышения,первый раз слышу.))
Просто многим это не имеет значения.
Ну звание и чё?
Мне даже когда служил это особо радости не добавляло….
А уж Кате-немке тем более ))
Ответственности не большей не хотел иметь?
Нет просто хотел не служить а САМ жить.
Т.е ещё бОльшая ответственность ЗА СЕБЯ и никого не слушать.
Потому выбрал РЕМЕСЛО….
Своё дело и пох. в каком ты звании.
Значит ошибка вышла с Суворовским.
У природы нет плохой погоды…
Есть примеры покруче…Семён Константинович Гитлер-красноармеец, участник Великой Отечественной войны, награждённый медалью «За отвагу» (9 сентября 1941 года).Не все Гитлеры плохи,как и Власовы.
https://anaga.ru/hitler-krasnoarmeets.html
Не все Гитлеры (Gitler) плохи, а вот Адолф Хитлер (Adolf Hitler) – плохой. Сложности перевода.
Тоже верно,конечно…А вы читали стихи *********?(ну вот собственно,о чем я и говорил.фамилию поэта придется писать с точками П.доренко” Прочтите,если в вас есть тяга к поэтическому творчеству.Человек состоит из стереотипов…У нас есть начальник ДПС по фамилии Членов,все,кто с ним пересекался, отзываются как о хорошем,достойном и умном человеке.Не дай Бог он выступит по телевизору…Там комменты зашкаливают ГАИ-Членов,ха-ха,хи-хи.Стереотипы нужно в себе разрушать…Они мешают эволюционировать.