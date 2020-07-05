Дмитрий Goblin Пучков про сериал “Зулейха открывает глаза”, пятая серия | Синий Фил 339

...:17 ДмитрийПучков о фильме «Ржев» 10:38 О сериале «Зулейхаоткрывает глаза... решать проблемы? 35:21 Про ситуацию с коронавирусом в Смоленске... поддержал Яшина? 45:17 Про Илью Яшина и его деятельность... с теми, кто находился в «серой» и «черной» зонах экономики?...
Пока человек полностью сосредоточен на переменчивых волнах альтернатив этого мира относительности, он долго будет забывать переотождествить себя с лежащим подспудно неизменным морем все-защищающего Духа. Только в душевной реализации он уходит от поверхностной текучести и обретает неизменное состояние: то, в котором здоровье и болезнь, удовольствие и страдание, жизнь и смерть, и все пары противоположностей предстают всего лишь, как волны перемен, поднимаясь и падая на грудь океана Неизменности.
Чулпан Хаматова-ещё скрывала свою натуру, за благотворительностью!
элитка культурная Москвы сгнила окончательно и бесповоротно,нужна новая .В этих условиях появиться не может,разве, что Прилепины и другие суррогаты типа от церкви-Старикова,Шаргунова.Говорят верно,в разведку не пойдешь с ними и сдадут не задумываясь-соответствует между прочим запросу властей на верху -володины,вайно,кириенки ,морозы,хинштейны-нет им числа ,увы.