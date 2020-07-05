Главная » Вооруженные силы, Новости, Новые технологии, События

Дальность поражения российских электромагнитных пушек увеличили до 10 км

15:54. 5 июля 2020 163 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

orig-710x4001468325745relsotron-14683257

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Дальность гарантированного уничтожения целей опытными образцами российских электромагнитных пушек в рамках продолжающихся полигонных испытаний доведена до 10 км, ранее они могли эффективно стрелять на дистанцию 1-2 км. Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.

"Испытания электромагнитного оружия идут с 2015 года, последние полигонные стрельбы из ЭМИ-пушек (ЭМИ - электромагнитное излучение - прим. ТАСС) состоялись весной. В настоящее время средняя дальность эффективной стрельбы электромагнитных пушек по воздушным целям составляет 7-8 км, максимальная - примерно 10", - сообщил один из собеседников агентства. Он уточнил, что на начальном этапе дальность поражения составляла всего "пару километров".

Другой источник отметил ТАСС, что "уничтожение летательных аппаратов на дистанции в 10 км обеспечивается за счет сжигания электронных компонентов их бортовой аппаратуры". Собеседник добавил, что выстрел электромагнитной пушки длится миллисекунды и, учитывая расстояние до цели, достигает ее мгновенно, так как электромагнитное излучение распространяется со скоростью света.

Источники отметили, что на испытаниях российские ЭМИ-пушки сжигали без возможности восстановления различные приборы на земле, а также эффективно уничтожали беспилотные летательные аппараты. По словам собеседников, главной проблемой такого оружия на сегодня остается потребность в больших объемах электроэнергии, поэтому мобильный ударный ЭМИ-комплекс в ближайший перспективе создать не удастся.

 

Разница с системами РЭБ

Собеседники также пояснили, что нужно отличать поражение, наносимое ЭМИ-оружием, от подавления электроники противника, которое обеспечивается системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Большинство современных комплексов РЭБ могут подавлять электронику на дальности в несколько сотен километров, однако они имеют несоизмеримо меньшую мощность и не выводят приборы из строя. ЭМИ-пушки, напротив, уничтожают аппаратуру на физическом уровне.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источниками информации.

Для будущих истребителей

В ЭМИ-пушках в качестве поражающего фактора используется электромагнитное излучение сверхвысокой частоты, также называемое электромагнитным "выстрелом". Излучение электромагнитной пушки за доли секунды разогревает поражаемый объект до крайне высоких температур.

Таким оружием, в частности, планируется оснащать беспилотный вариант истребителя 6-го поколения. На пилотируемом самолете электромагнитное оружие применять опасно, так как оно может причинить вред собственному летчику.

 

 

 

 

 

 

 

Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/8887927?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=httpsyandex.runews

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Электромагнитное оружие России
...Электромагнитное оружие: в чём российская армия опередила конкурентовИмпульсное электромагнитное...поражение электроники наземной цели, летательного аппарата или управляемого боеприпаса на дальностях... такого «нелетального» поражения очевидны – противнику ...
Как оценивать степень защиты и вероятность поражения танков
...РОССИЙСКИЙ РЫВОК В ТАНКОСТРОЕНИИ Дополнительная необходимость совершенствования методологии оценки защиты и поражения... на тысячекилометровые дальности в неблагоприятных климатических...ослабляющими) интенсивность рассеивания электромагнитной энергии, или ...
Влияние электромагнитной обстановки на эффективность проведения операций в ХХI веке (2)
... война», «Управление использованием электромагнитного спектра», «Операции обеспечения ...И РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ БОРЬБЫКроме российских и американо-натовских...дальностях – нелетальный.Объектами воздействия «радиоэлектронного подавления» (радиоэлектронного поражения)...
Российская ракета уничтожила самый защищенный в мире танк
...в России оружия. Российская ракета уничтожила самый ...по лазерному лучу. Максимальная дальность стрельбы ПТРК 9К135 «... двух рулей с электромагнитным приводом. Твердотопливный реактивный...фугасной термобарической БЧ для поражения инженерных сооружений, бункеров,...
Абонент недоступен: российские военные радиоэлектронщики способны «вырубить» и эсминец, и целый полк
... ядерную бомбу и мощнейший электромагнитный импульс (ЭМИ), ее ...нечего тут различать - саданем электромагнитным импульсом (но только без ядерного... или летающей цели на дальностях до 14 километров. Если...три раза снижая вероятность поражения корабля. Не забыта и...
Американская ПРО полностью обесценит ядерные силы России
... зарядов, избивая мегаполис электромагнитными импульсами. Здесь нет ...образом, для предполагаемой российско-натовской системы ПРО ...рассматривает появление ракет средней дальности у мусульманских стран.... планируются и для поражения тбаллистических ракет как ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)