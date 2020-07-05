AURUS. Российское золото
13:32. 5 июля 2020 231 просмотр 5 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Неправильное воспитание никого не оправдывает; последствия его необходимо преодолевать сознательными усилиями.
Наверное хороший автомобиль,но далеко не для всех.
А двигатель,Порше,однако.
Все комплектующие,однако.Это как суперджет.Любая санкция-это гибель “российского золота”.
Коробка передач наша.
Двигло НАМИ.
авто так себе…
Членовоз хорошим быть не может.
Это ПОНТЫ
Aurus (лат.) – означает “золотой”.
Aurum (лат.)- означает “золото”.