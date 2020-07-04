Стратегическая ошибка врага: Колос-то не глиняный, а славянский

О стратегической ошибке Гитлера, предопределившей исход Великой Отечественной.

Германский фюрер называл Советский Союз «колоссом на глиняных ногах». Он исходил из тезиса, что полиэтничность есть слабость, рыхлость и при серьезных внешних потрясениях, каковым, безусловно, является война, многонациональное государство неминуемо развалится.

Адольф Гитлер, в принципе, рассуждая достаточно здраво, не учел крайне важное обстоятельство. В многонациональном Советском Союзе — де-факто был государствообразующий народ — русские.

По переписи 1939 года их насчитывалось более 58 процентов. Почти русскими были украинцы и белорусы.

До революции три восточнославянских этноса считали единой нацией, а различие виделось, главным образом, в диалектах речи и некоторых особенностях национальной культуры.

Большевики, реализуя ленинский план национально-территориального деления и так называемую «коренизацию», раздробили нацию, образовав три отдельные.

Но даже после идеологического разъединения, русские, украинцы и белорусы чувствовали себя этническим массивом с общей исторической судьбой.

В упомянутой переписи украинцы составляли 16 с половиной процентов населения СССР, а белорусы более трех. В сумме получаем 78 процентов, практически четыре пятых всех граждан Союза на 1939 год. Славянский монолит остановил гитлеровский блицкриг и в целом позволил выиграть войну.

Сталин разбудил русский патриотизм

В сентябре 1941 года во время встречи с американским политиком, неофициальным посланником Президента Рузвельта Уильямом Гарриманом, советский лидер произнес вещи, ошарашившие последнего.

Сталин сказал, что русский народ не хочет воевать за мировую революцию, но будет сражаться за Россию.

После тяжелейших месяцев лета 41-го советское руководство и, прежде всего, вождь, поняли, что коммунистическая идеология неспособна мобилизовать нацию на достойное сопротивление врагу.

В исторической речи 7 ноября на Красной площади Сталин удивил даже соратников, заговорив об особой роли русского народа, о патриотизме — теме, считавшейся буржуазной и бывшей под запретом.

«Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!» — обратился вождь с трибуны Мавзолея к участникам знаменитого парада.

За словами последовали действия. Возродили гвардию. Отличившиеся в боях воинские части и соединения удостаивались гвардейских наименований. Появились ордена прославленных русских военачальников, петлицы со знаками отличия заменили погонами, как, собственно, было в царской армии!

Восстановили патриаршество, из мест заключения выпустили священников. Упразднили Коминтерн, считавшийся во многих странах террористической организацией. Приняли новый государственный гимн, в котором зазвучали слова о Великой Руси. Боевая песнь большевиков — революционеров под названием «Интернационал», грозившая «разрушить весь мир», сгинула в прошлое!

Сталин разбудил русский патриотизм, ставший на тот момент национальной идеей.

Русские получили духовный скреп, идеологически мобилизовавшись на беспощадную борьбу с врагом, за суверенитет и независимость Родины.

Вокруг вдохновившихся патриотическими помыслами великороссов сконцентрировались украинцы и белорусы, представители других российских национальностей. Окрыленная смыслами нация ринулась в бой.

Языком фактов и цифр

Во время Великой Отечественной войны достойно проявили себя многие этносы. Немцы, как огня боялись снайперов из эвенков, хантов и других сибирских народов. Будучи профессиональными охотниками, бившими белке в глаз, они уничтожили немало гитлеровцев.

Особо восхищают тувинцы, которых фрицы называли «черной смертью», «гуннами», затерявшимися на бескрайних просторах России. Называли не случайно. Тувинцы в плен не сдавались и сами пленных не брали.

Их было, конечно, мало. Примерно восемь тысяч. Но…восемь тысяч из 80-тысячного народа! Каждый десятый тувинец сражался на фронтах Великой Отечественной!

В целом же картина складывалась иная. Командование Красной Армии отказалось от формирования частей из национальных меньшинств. Война показала, что такие подразделения, как правило, небоеспособны и ненадежны.

Сохранилось донесение в Ставку маршала Баграмяна — кстати, этнического армянина — просившего для укрепления Крымского фронта 15 тысяч русских солдат. И…никаких кавказцев! Баграмяну исследователи приписывают слова: «Если в дивизии меньше половины русских, ее нужно расформировать».

Минобороны в начале девяностых рассекретило этническую составляющую сражавшихся на фронте военнослужащих. Есть данные по стрелковым дивизиям в переломный 43-ый год.

В январе русских насчитывалось 64,6 процента, украинцев — 11,8, белорусов — 1,9, казахов — 3,05, татар — 2,6, узбеков — 2,4, грузин — 1,8, азербайджанцев — 1,7, армян — 1,5, столько же евреев. Доля остальных этносов составила менее процента. Меньше всего было представителей Северного Кавказа. Чеченцев и ингушей — 0,04, кабардинцев и балкарцев — 0,07, осетин — 0,19, дагестанцев — 0,26. У калмыков близкий к северо — кавказцам показатель — 0,08. У бурятов — 0,14 процента.

Данные начала 1944 года отразили произошедшие изменения. Уменьшилось количество этнических русских. Сказались последствия ожесточенных и кровопролитных битв: Сталинградской, Курской.

Русских в советских стрелковых дивизиях — 58,3 процента. Чуть ли не вдвое увеличилась доля украинцев — 22,2. Больше стало белорусов — 2,6. Возрастание числа украинцев объясняется освобождением восточной части Украины и соответственно призывом в армию. По другим этносам: узбеки — 2,02, казахи — 1,5, грузины — 1,5, азербайджанцы почти столько же, армяне — 1,3, евреи — 1,28, татары — 1,83. У остальных национальностей менее процента, от десятых до сотых долей.

Соотношение в этническом плане по другим видам и родам советских вооруженных сил, думаю, примерно такое же. Уменьшение числа военнослужащих центральноазиатских и кавказских национальностей связано с отменой их призыва.

Государственный Комитет Обороны 13 октября 1943 года за подписью Сталина принял постановление: «О призыве на военную службу призывников рождения 1926 года». Красной Армии требовалось как можно больше солдат, но… у руководства страны свои соображения.

В постановлении под грифом «Совершенно секретно» уточнялось:

«Призыву не подлежат призывники местных национальностей Узбекской, Таджикской, Туркменской, Казахской, Киргизской, Грузинской, Армянской и Азербайджанской Советских Социалистической Республик, Дагестанской, Чечено — Ингушской, Кабардино — Балкарской, Северо — Осетинской Автономных Советских Социалистических Республик и Адыгейской, Карачаевской, Черкесской автономных областей».

Власть горцам не доверяла и потому не хотела обучать военному делу. Антисоветские настроения на Северном Кавказе наблюдались еще в начале 40-х годов. Вспыхивали восстания, подавляемые силами НКВД.

С приближением немецких войск обстановка накалилась. Количество дезертиров и уклонистов от воинской службы резко возросло. Закавказцев — грузин, армян, азербайджанцев — освободили от призыва по гуманитарным соображениям. Таково мнение экспертов.

Граждане мужского пола в призывном возрасте — от 18 до 49 лет — являлись потенциальными отцами. От них напрямую зависело воспроизводство этноса. Вот власти и озаботились сохранением генофонда кавказских народов.

Представителей Средней Азии и Казахстана перестали брать в армию по другой причине. Их мобилизация началась осенью 1942 — го. Сразу 160 тысяч человек направили на стройки и заводы. Из Европейской России в Сибирь, на Урал перебазировалось множество промышленных предприятий.

Рабочих рук, особенно мужских, не хватало. К станкам встали женщины, старики, подростки. Молодые люди из Центральной Азии заполняли производственные ниши, с их помощью пытались решить кадровую проблему в промышленности.

Военное время вскрыло ситуацию, в корне противоречащую коммунистическим догмам. Призывники — азиаты оказались труднообучаемыми. Многие не знали русский язык и не понимали команды командиров, не могли усвоить элементарные воинские навыки и приемы.

Уроженцы южных республик являлись мусульманами и по несколько раз в день совершали намаз, даже на поле боя. Сталин об этом прекрасно знал. Вот и придумал трудовую мобилизацию, пристроив философски мыслящих азиатских парней к простому, общественно полезному делу.

Многонациональность: сила или слабость

На протяжении десятилетий в СССР создавался идеологический миф о многонациональности, как силе государства. Большевики по обыкновению все перевернули с ног на голову.

Когда же многонациональные государства, такие, как Советский Союз и Югославия, распались, причину их распада на полном серьезе стали выискивать в правителях, якобы предателях, заговорах внешних врагов. История, увы, ничему не учит! Не будем углубляться слишком далеко, вспомним события столетней давности.

По итогам Первой мировой войны развалились исключительно многонациональные страны: Российская империя, Османская, Австро-Венгерская. А вот, к примеру, Германская не распалась, хотя в ней также сменился политический режим. Сменился в результате Ноябрьской революции. Германия по итогам войны потеряла некоторые территории, самосознание немцев было глубоко уязвлено, что, в конечном счете, способствовало приходу Гитлера к власти.

Суть в следующем. Мононациональные государства в отличие от многонациональных стабильно и успешно существуют вне зависимости от политических коллизий, личности правителей.

Фактор многонациональности большевики записывали в составляющие победы СССР во второй мировой войне. Называли «дружбу народов», выдержавшую суровое испытание, одной из причин Победы. Обратимся к фактам и цифрам.

Российский историк Михаил Филимошин в работе «Людские потери Вооруженных сил СССР» исследовал состав погибших военнослужащих по этническому признаку.

По его данным, русских погибло 5 миллионов 756 тысяч или 66,4 процента к общему числу потерь Красной Армии. Две трети погибших солдат Великой Отечественной — этнические русские! Украинцев полегло на полях сражений в количестве одного миллиона 377 тысяч, белорусов почти 253 тысячи. В процентном отношении: 15,9 и 2,9.

Суммируем восточных славян: семь миллионов 386 тысяч человек. Славянский жертвенный компонент составил 85,2 процента потерь личного состава Красной Армии. Печальные цифры по другим национальностям: татары — 187 тысяч или 2,1 процента; евреи — 142 тысячи (1,6); казахи — 125 тысяч (1,4); узбеки — почти 118 тысяч (1,3).

Общее число погибших военнослужащих Филимошин оценил в восемь миллионов 668 тысяч. Это официально подтвержденные данные по солдатам и офицерам Красной Армии, убитым в боях, умершим от ран, обморожений и по другим причинам. Погибшие ополченцы, партизаны, подпольщики, воевавшие на стороне СССР иностранцы, в исследовании не учитывались.

Любопытна работа демографа и социолога Леонида Рыбаковского «Людские потери СССР в Великой Отечественной войне». Он так называемым этнодемографическим методом подсчитал жертвы среди гражданского населения. По изысканиям Рыбаковского, русские потеряли 6,9 миллиона человек; украинцы — 6,5; белорусы — 1,7. Общее количество гражданских жертв славянского происхождения более 15 миллионов!

Победа в Великой Отечественной войне, безусловно, общая победа народов Советского Союза. Честь и хвала всем солдатам, защищавшим Родину в годы тяжелейших испытаний, вне зависимости от национального происхождения.

Многие из защитников страны положили на алтарь Победы самое дорогое, что у них было — жизнь!

Результаты исследований приведены с единственной целью: расставить все точки над «и», выявить реальное соотношение сил, ковавших нашу Победу.

Ибо, как говорили древние, все познается в сравнении. Чтоб не было каких-то спекуляций, ложных переоценок и недооценок. Люди должны знать правду и про этническую конфигурацию Великой Отечественной!

Ответ дали войны

Общая цифра людских потерь Советского Союза давно установлена и у большинства исследователей не вызывает сомнения — около 27 миллионов.

Дискутируется вопрос соотношения военных и гражданских жертв. Называются разные цифры противостоявших советской стороне немецких военнослужащих и их союзников, а также военизированных формирований Германии на завершающем этапе войны. Цифры исследований заметно различаются. Вопрос очень чувствителен, бьет по национальной гордости. Политическая подоплека часто мешает объективному анализу.

В 90-е потери личного состава Красной Армии по сравнению с вермахтом и войсками СС либеральными историками оценивались как один к пяти и даже десяти!

Подобные оценки явно взяты с потолка, без серьезных обоснований. В последние годы наблюдается иная тенденция. Ультра — патриотичные исследователи пытаются уравнять количество погибших советских и немецких военнослужащих.

Большее доверие внушают следующие исследования. Российский историк Виктор Кириллов определил советские военные потери в 14 миллионов человек, германские — в 6,7 миллиона.

Авторский коллектив под руководством генерал-полковника Григория Кривошеева в книге «Гриф секретности снят» безвозвратные потери Советских вооруженных сил оценил в 11,5 миллиона человек.

Соотношение к немецким: 1,3 к 1. Боевые потери несколько выше: 1,6 к 1. Это сравнительный анализ советских и германских погибших военнослужащих без учета союзников Германии.

Подсчету боевых потерь последних препятствует деликатное обстоятельство. Из союзников Германии верность ей сохранила только Венгрия, до конца бывшая с немцами. Италия и Финляндия к 1945 году вышли из войны. Болгария и Румыния, после кардинального изменения обстановки на фронте, в 44-м перебежали в…союзники Советского Союза!

Довольно значительные силы Германия потеряла на Западном фронте. Немцы воевали против Соединенных Штатов и Великобритании. Воевали, в общем, на два фронта.

Решающую роль в разгроме Германии, вне всякого сомнения, сыграл Советский Союз, его доблестная Красная Армия.

Об этом свидетельствуют факты, которые, как известно, упрямая вещь.

До 70 процентов дивизий вермахта и СС были разбиты на советско — германском фронте. Здесь Германия потеряла 75 процентов военной техники и вооружений!

В то же время не будем забывать и о союзниках, об их вкладе в общую победу.

Большая часть наших военнослужащих погибла в страшные и поистине драматичные первые два годы войны. Не умели, к сожалению, воевать, часто попадали в окружение, чудовищные по масштабам котлы, устраиваемые Красной Армии знаменитыми военачальниками вермахта.

В советское время Киевский и Вяземский котлы, к примеру, ретушировали, старались не вспоминать. Количество потерянных там красноармейцев поражает воображение: от полумиллиона до одного миллиона!

Мы научились воевать, ценой огромных жертв, правда, но куда ж без них!

К 1944 году у нас была другая, по сути, новая армия, полководцы, не уступавшие германским стратегам, а порой и превосходившие их по части военного искусства.

О том, что русские «перехватили» немецкую стратегию и тактику наступательных операций, писали после войны в мемуарах генералы вермахта. И остановить русскую военную машину было невозможно. Дошли до Берлина, попутно освободив от коричневой чумы пол-Европы!

В двадцатом веке Россия дважды сражалась с Германией. Противостояние с этой супердержавой вело к огромным человеческим жертвам и требовало колоссального напряжения сил. Как ни крути, немцы далеко не турки и не поляки, коих довольно славно молотил еще Суворов.

Германию обоснованно называют локомотивом Европы по экономической и технологической мощи. А немецкая армия на пике своих возможностей и в Первую мировую, и во Вторую практически не имела равных.

Кстати, соотношение боевых потерь между кайзеровской и русской императорской армиями было по одним данным 1 к 3, по другим, аж… 1 к 9. Ясно одно: русских солдат погибло в разы больше, чем кайзеровских!

Сравним также экономические потенциалы сторон, поскольку их влияние на ход боевых действий трудно переоценить. Заметное технологическое отставание России как раз наблюдалось в Первую мировую. В Великую Отечественную немцы имели преимущество лишь по части моторизации воинских частей и в средствах связи. Да и по качеству немецкая техника все-таки была получше. В начальный период. К середине войны отечественная продукция уже не уступала вражеской, а в чем-то ее и превосходила. По основным военно-технологическим позициям СССР не отставал от Германии.

По количеству же вооружений и военной техники мы существенно превзошли германскую индустрию. И не только национальную. Вермахт обеспечивали военной продукцией большинство европейских стран, находившихся под пятой гитлеровцев. Советской экономике, конечно, немалую помощь оказали союзники — США и Великобритания.

Но главная заслуга в переводе народного хозяйства на военные рельсы и резком увеличении изделий оборонки принадлежала нашим рабочим, инженерам, ученым.

Труженики тыла самоотверженно, не щадя своего здоровья и выкладываясь изо всех сил, работали под лозунгом «Все для фронта, все для Победы!».

О личном составе вооруженных сил СССР и Германии. По определенным компонентам мы отнюдь не хуже немцев, а, возможно, даже и лучше. О стойкости, храбрости, готовности к самопожертвованию и природной смекалке русского солдата знает весь мир.

Сами немцы отмечали, что русские «дерутся с фанатичным упорством», массово совершают подвиги и, что война в России совсем не похожа на войну, которая велась вермахтом на Западе.

Слабое место русской армии — организация. Взаимодействие между различными родами войск и даже однородными соединениями не всегда было на высоте. Имелись проблемы с дисциплиной, недооценкой противника. Русское «авось», случалось, приводило к тяжелым последствиям.

У немцев командный состав, офицерский и унтер-офицерский корпуса образованней, профессиональней. Командирам подразделений предоставлялось право на самостоятельные решения, поощрялась инициатива, а немецкая педантичность и тщательная продуманность при выполнении заданий, притча во языцех.

Генералитет кайзеровской Германии и вермахта, изучив в совершенстве военную науку, в большинстве случаев успешно применял на практике полученные знания, осваивал современные методы ведения войны.

Русские военачальники учились на полях битв у немцев, а затем… громили своих «учителей».

Громили, если имели преимущество в живой силе и вооружениях. Воевать с немцами при равенстве сил не особо удачно получалось, за исключением, может быть, конца войны. Красную Армию тогда по боеспособности сравнивали с вермахтом 41 — го года.

И еще выскажу, наверное, в чем-то крамольную мысль. У Германии, как мононациональной страны, этнически однородная армия. В обеих мировых войнах. У России армия по большей части тоже однородная. Русские превалировали. Но в отличие от немцев не стопроцентно. Войны с Германией в двадцатом веке дали однозначный ответ на вопрос: многонациональность — сила или слабость.

О знаменитом тосте генералиссимуса

24 мая 1945 года в Кремле состоялся торжественный прием в честь командования Красной Армии, победоносно завершившей войну с Германией. Верховный главнокомандующий советских вооруженных сил Сталин произнес знаменательную речь, предложив тост за здоровье русского народа.

Полный текст речи генералиссимуса:

«Товарищи, разрешите мне поднять еще один, последний тост. Я, как представитель Советского правительства, хотел бы предложить тост за здоровье нашего советского народа и, прежде всего, русского народа.

Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа потому, что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза.

Я пью за здоровье русского народа потому, что он заслужил в этой войне и еще раньше заслужил звание, если хотите, руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей страны.

Я пью за здоровье русского народа не только потому, что он руководящий народ, но и потому, что у него есть общеполитический здравый смысл и терпение.

Наше правительство допустило немало ошибок, у нас были моменты отчаянного положения в 1941–1942 годах, когда наша армия отступала, покидала родные нам села и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Карело-Финской Республики, покидала, потому что не было иного выхода.

Какой-нибудь другой народ мог сказать: ну вас, к черту, вы не оправдали наших надежд, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Это могло случиться, имейте в виду.

Но русский народ на это не пошел. Русский народ не пошел на компромисс. Он оказал безграничное доверие нашему правительству.

Повторяю: у нас были ошибки. Первые два года наша армия вынуждена была отступать, выходило так, что не овладели событиями, не совладали с создавшимся положением.

Однако русский народ верил, терпел, ждал и надеялся, что мы все-таки с событиями справимся. Вот за это доверие нашему правительству, которое русский народ нам оказал, спасибо ему великое! За здоровье русского народа!».

Сталин, по сути, еще тогда в 45-м обозначил государствообразующий статус русского народа. В тяжелейшие годы войны заново родился русский патриотизм, упакованный, правда, по идеологическим соображениям, в формулу «советского».

Но все, разумеется, прекрасно понимали, что за упаковкой скрывается. Сталин, наверное, единственный руководитель Советского Союза, который с известными допущениями относится к русским националистам.

Руководство страной Иосифом Виссарионовичем, безусловно, одно из слагаемых нашего выдающегося военного успеха.

Примечателен конечный результат сталинской политики в 1945 году. СССР, вынесший на своих плечах основную тяжесть войны, по ее итогам получил максимум возможного, из того баланса сил, который сложился на тот момент в мире.

«Русский грузин», как именовал себя Сталин, был от природы очень хитрым человеком, обмануть которого практически невозможно. Великолепно знавший отечественную историю, вождь, по воспоминаниям окружения, не раз сетовал, что русские победы далеко не всегда завершались достойным результатом. В силу разных причин.

Своего шанса в 1945 году СССР под руководством Сталина не упустил ни на йоту. Победу Советского Союза в Великой Отечественной с полным правом можно назвать великой русской победой!

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Валерий Капленков, политолог, специально для «Русской Весны»