Рабовладельцы и декларация о независимости США
20:38. 4 июля 2020 87 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Познавательная страничка.
Подписание акта о независимости США (на картине написанной в 1817 году изображены 47 из 56 человек, которые подписали главный документ в истории США).
Красным кругом помечены те "отцы-основатели", которые либо владели рабами, либо занимались торговлей "живым товаром".
Раскладка – кто есть кто при принятии декларации о независимости. Теперь вы знаете, что это было по большей части сборище работорговцев и рабовладельцев.
Так что еще много памятников придется убрать и улиц переименовать. Конфедерацией дело не может ограничиваться.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5998536.html