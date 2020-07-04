О том, как и когда Путин будет собирать русские земли (версия)
10:27. 4 июля 2020 145 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Довольно любопытная версия Юрия Подоляки, связывающая два факта нашего настоящего, это фраза Путина о прихватывании бывшими советскими республиками подаренных русских земель и изменения в законодательстве о крайне упрощённом порядке получения гражданства жителями Казахстана, Украины, Белоруссии и Молдавии… с историей присоединения Крыма Россией послу ухода с полуострова вместе с войсками Суворова православных крымчан.
***