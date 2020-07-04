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О том, как и когда Путин будет собирать русские земли (версия)

10:27. 4 июля 2020 145 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Довольно любопытная версия Юрия Подоляки, связывающая два факта нашего настоящего, это фраза Путина о прихватывании бывшими советскими республиками подаренных русских земель и изменения в законодательстве о крайне упрощённом порядке получения гражданства жителями Казахстана, Украины, Белоруссии и Молдавии… с историей присоединения Крыма Россией послу ухода с полуострова вместе с войсками Суворова православных крымчан.



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5098147.html

Метки: белоруссия, войска, история, Казахстан, крым, молдавия, подоляка, Путин, Россия, русский, суворов, Украина

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