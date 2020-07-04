Генезис Второй мировой войны. Тайные страницы
В одном из предыдущих роликов мы говорили о генезисе Второй Мировой войны, о том как Запад привёл к власти Гитлера, а также о том, как И.В.Сталин старался избежать втягивания Советского Союза в войну. Спасибо за отклики и вопросы. Стало понятно, что многим интересно и важно узнать дальнейшее развитие событий. В очередном ролике мы продолжаем рассказ о событиях Втором Мировой войны — на этот раз начиная с подписания Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом до лета 1942 года, военного поражения союза Франции и Великобритании.
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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
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Источник: https://nstarikov.ru/genezis-vtoroj-mirovoj-vojny-tajnye-stranicy-116691