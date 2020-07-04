Что ждёт Собянина – суд или президентское кресло?
10:27. 4 июля 2020 149 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Фрейдовский принцип удовольствия является ведущим принципом поведения маленького ребенка, адлеровский принцип могущества — подростка, а стремление к смыслу является ведущим принципом поведения зрелой личности.
Собянина https://sun9-62.userapi.com/fGaKqQm-o7VHh1jAmjhVJjc3NfoOVjZAoqvRzA/_oIek3Cky88.jpg ждёт заСраиль или жыдопиндонаглия, если успеет сдристнуть. Если не успеет – зиндан. Как настоящий зомбожыд, Собянин не мог не лечь под своего иностранного жыдосоплеменника, руководителя ВОЗ, с характерной фамилией ГЕБРЕЙ-есус, наплевав на ВСЕ законы – что на российские, что на международные – он об этом даже не думал…
А что Собянин сделал, что его суд ждет?
В двух словах, если может кто?
(при нем Москва стала зарабатывать деньги, а не брать их из провинции, если что…)