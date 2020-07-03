Вулканические усилия: ради чего стоит посетить Сахалин и Курилы

Сахалинская область пока не входит в список популярных направлений для путешествий. Туристов здесь значительно меньше, чем на Камчатке, но при этом Сахалин и Курильские острова ничуть не уступают соседнему региону по зрелищности, а уж по концентрации природных красот во многом и выигрывают. Впрочем, на ситуацию могут в скором времени повлиять снижение цен на билеты и развивающаяся инфраструктура островного региона. Разноцветные скалы, уединенные маяки, уникальные животные и свежайшие морепродукты — это далеко не всё, чем богат единственный островной регион России. Корреспондент «Известий» отправилась на Сахалин и курильский остров Итуруп и убедилась, что дальние острова гораздо ближе и доступнее, чем может показаться на первый взгляд.

Труднодоступные места

Из Москвы до Южно-Сахалинска самолет долетел примерно за 7,5 часа, обратный путь занял на два часа больше. Еще во время снижения видно, что нижняя часть острова по своим очертаниям напоминает рыбий хвост. От материка в самом узком месте его отделяет немногим более 7 км, и местные жители давно мечтают о мосте, который соединит Сахалин с Большой землей. Пока этого не произошло, добраться на остров можно только по воздуху и воде. Из-за сложностей с доставкой продуктов с материка именно здесь можно попробовать самые дорогие шаурму, хлеб и борщ, но едва ли кто-то проделывает столь долгий путь ради этого.

На Сахалине трудно выделить какую-либо главную достопримечательность. Более того, интересные места расположены на приличном удалении друг от друга. Летом, чтобы добраться до величественного мыса Великан или мыса Евстафия, потребуется автомобиль высокой проходимости. Зимой фактически невозможно добраться без снегохода до большинства примечательных локаций. А увидеть визитную карточку острова — разрушенный старинный маяк Анива — можно на катере в благоприятную погоду.

Погода на острове диктует путешественникам свои условия. Составлять маршрут при передвижении по Сахалину и Курильским островам нужно с оглядкой на переменчивость климата и сезонность. В зимний период туристы приезжают из соседних регионов ради катания на лыжах и сноуборде. Для этого в черте Южно-Сахалинска работает один из лучших на Дальнем Востоке горнолыжных курортов «Горный воздух». Сейчас здесь открыто 25 км трасс, а в ближайшем будущем их планируют расширить до 85 км. Склоны «Горного воздуха» пришлись по душе не только жителям Дальнего Востока, но и гостям из стран ближнего зарубежья.

Остров Итуруп. Фото: ТАСС/Сергей Красноухов

Между тем увеличивать пассажиропоток из соседних стран — одна из ключевых задач для развития туризма в регионе. Эту тему обсуждали на форуме «Дальневосточная неделя туризма», в котором приняли участие представители местных властей и турбизнеса.

Шансов на то, что турпоток будет увеличиваться только за счет жителей Центральной России, мало, поэтому власти региона намерены активно развивать сообщение со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Уже сейчас для граждан 18 стран действует электронный визовый режим, а к 2021 году в Южно-Сахалинске планируют открыть новый международный аэропорт. Его пропускная способность составит до 800 пассажиров в час. Таким образом, в будущем сюда смогут приехать до 1,6 млн пассажиров в год. По словам губернатора области Валерия Лимаренко, Южно-Сахалинск превратится в крупный транспортный хаб, откуда будут летать рейсы в Китай, Южную Корею, США и Сингапур. Также в планах расширение взлетной полосы аэродрома Ясный на острове Итуруп. Это позволит сделать полеты между островами более предсказуемыми. Ежедневно сюда вылетают винтовые самолеты Bombardier, рассчитанные в среднем на 40–50 человек. Вероятность того, что пассажир вылетит и прилетит по расписанию, здесь полностью зависит от осадков и скорости ветра. Для посещения острова нужно оформить специальное разрешение в погранзону. С недавних пор туристические группы освободили от необходимости получать пропуск, самостоятельным же туристам следует подать документы в управление ФСБ. Сделать это можно и дистанционно через систему «Госуслуги», но лучше не откладывать на последний момент и оформить заявку хотя бы за месяц до посещения. Дико. Красиво Попасть на Итуруп можно и по морю: путешествие на теплоходе «Игорь Фархутдинов» займет около трех суток. Зимой из-за метели и штормового ветра морское судно может застрять во льдах, такие инциденты случаются практически каждый год. Да и купить билеты на единственный морской транспорт до Итурупа можно только в кассе. Поэтому добраться по воздуху быстрее. С недавних пор благодаря субсидиям билеты на острова существенно подешевели. Еще пять лет назад часовой полет между большим и малым островом стоил больше 30 тыс. рублей, но ценовую политику решили пересмотреть. Теперь добраться из Южно-Сахалинска до Итурупа можно за 11–12 тыс. рублей в обе стороны. Остров Итуруп. Фото: ТАСС/Сергей Красноухов Подлетая к Курильску, в иллюминаторе можно разглядеть сразу два вулкана: Чирип и Богдан Хмельницкий. Всего на острове их 20, причем 9 вулканов — действующие. До одного из них — вулкана Баранского — можно добраться на автомобиле высокой проходимости или на вахтовке. Большинство дорог на острове грунтовые и ухабистые, а первый асфальт появился сравнительно недавно, так же как и первая бензозаправка. Местные жители со всей серьезностью относятся к правилам безопасности. И это неудивительно, учитывая то, что на 10 жителей здесь приходится один медведь. Раньше медведей, приходивших в жилые поселки, просто отпугивали, но после серии нападений зверей стали отстреливать при малейшем признаке агрессии. Отстрелом животных, представляющих угрозу, на острове занимаются сотрудники полиции. Когда дорогу заваливает снегом или подмывает водой, рисковать безопасностью не станет ни один водитель. А ежели из-за капризов погоды туристы не увидят какую-то местную достопримечательность, значит, так тому и быть. Слишком многим на острове беспечность стоила жизни. Так и нашей группе пришлось повернуть назад за 4 км до фантастически красивых Белых скал Итурупа, из-за того что прибой подошел вплотную к берегу. Несмотря на то что расстояния на острове небольшие, погода может быть абсолютно разной в противоположных его частях. Даже опытные гиды не могут знать наверняка, получится ли добраться из начальной точки маршрута до конечной. Любые планы на Итурупе — почти всегда лотерея. Японские туристы в аэропорту Менделеево на острове Кунашир. Фото: РИА Новости/Стрингер Самая узкая часть острова — Ветровый перешеек размером всего 7 км. С одной его стороны можно увидеть Охотское море, а с другой —– Тихий океан. Севернее находится самый большой в Сахалинской области и единственный на Курилах водопад Илья Муромец. Но увидеть его получится только с воды или с воздуха. Настолько труднодоступное и непроходимое это место. Вода и лава Из-за вулканической природы острова здесь есть несколько термальных источников. Среди них можно выделить компактные рукотворные спа-центры и дикие термальные бассейны. Ближе всего к Курильску расположены комплексы «Жаркие воды» и «Ванночки». Это оборудованные бассейны, к которым подведена вода из горячих источников. Стоимость купания в любом из них не превышает 300 рублей. Настоящая копилка минералов — источники вулкана Баранского. Одна из геотермальных станций находится у фумарольного поля. Гулять по нему без сопровождения опасно — можно провалиться в горячую грязь и получить серьезный ожог. Температура воды на серной речке Кипящая составляет около 42 градусов, и она течет рядом с крохотным кипящим Изумрудным озером. Это место на краю земли — настоящее чудо света, затерянное среди причудливых берез и сосен. Из-за сильного ветра деревья растут не в высоту, а вширь. В планах правительства превратить этот дикий уголок в туристическую зону. На Итурупе планируют построить горнолыжный курорт с гостиницей на 1 тыс. мест совместно со специалистами «Розы Хутор». Планами строительства нового комплекса поделился с журналистами губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Власти убеждены, что появление такого объекта на острове с населением 6 тыс. человек не окажет негативного влияния на экологию и жизнь местного населения, а напротив, создаст новые рабочие места. Однако о конкретных датах начала строительства пока не известно. — Территория достаточна для того, чтобы разместить такое количество людей. Даже при полной загрузке в 1 тыс. гостей плюс персонал это не будет густонаселенным местом. Курорт будет 4 звезды или выше, то есть для туристов с хорошим достатком. Все люди, которые захотят отдохнуть у нас, найдут свою нишу. Мы считаем, что туризм внутри области должен существовать. С самого начала мы бы хотели, чтобы туристическая программа очень грамотно вписалась в девственную природу нашего края. Мы даже не представляем себе, что туристы придут и как слоны вытопчут всю природу, так мы ситуацию не видим, — сказал Лимаренко, отвечая на вопрос корреспондента «Известий». На берегу мыса Васин острова Уруп (остров южной группы Большой гряды Курильских островов). Фото: РИА Новости/Данил Годлевский Местные власти отмечают рост интереса к Курильским островам. Приезжают люди разного достатка, в том числе студенты и пенсионеры. Сейчас Курильские острова — одно из немногих привлекательных мест в мире, до которого массовый туризм ещё не добрался. На всем острове Итуруп не сыскать ни единого сувенирного магазина, а за организацию поездок на острове отвечает всего один туроператор «Гидрострой-Тур». Перед поездкой можно купить четырехдневный пакет экскурсий с посещением всех популярных локаций, который стоит 44 тыс. рублей. Цена может показаться неоправданно высокой, но на той же Камчатке за эту сумму можно позволить себе одну вертолетную заброску, а на Итурупе в стоимость тура, помимо транспорта, включено проживание и питание. По окончании нашей поездки участникам выдали медали с надписью «Покорителю острова Итуруп», но впечатление складывается обратное: не ты покорил остров, а он тебя. Сахалинская область расположилась на 59 островах, и посетить даже десятую часть за недельную поездку попросту невозможно. Но поездка хотя бы на один из них — настоящее путешествие, заряжающее энергией и переполняющее впечатлениями. Здесь всегда есть куда и зачем вернуться.

Обложка: Фото: РИА Новости/Андрей Шапран

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Источник: https://nstarikov.ru/vulkanicheskie-usilija-radi-chego-stoit-posetit-sahalin-i-kurily-115851