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“Волга в огне”

16:44. 3 июля 2020 101 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


Документальный фильм "Волга в огне" вышел в свободный доступ.
Фильм посвящен подвигу речников-волжан в годы Великой Отечественной Войны и основан на воспоминаниях реальных людей, принимавших участие в организации снабжения Красной Армии через Волгу во время Сталинградской битвы.



Аннотация:

«Волга в огне» — фильм про неизвестную Великую Отечественную войну, посвящён подвигу советских речников. Их давно нет в живых, но голоса продолжают звучать…
Летом 1942 года началось историческое сражение за Сталинград. Авиация противника приступила к минированию реки, бомбардировке пароходов и барж. В Волгу сбрасывались морские мины, рассчитанные на суда большого водоизмещения. Колёсный пароход или речную баржу такая мина уничтожала полностью, без шансов на спасение. Горели суда, горела сама река. Но корабли продолжали идти, доставляя топливо и боеприпасы для воюющей Красной Армии…
О событиях тех дней рассказывают сами ветераны-речники. Их воспоминания были записаны ещё в начале 80-х годов. С тех пор плёнки бережно хранил самарский журналист Владимир Казарин. Людей, с которыми он говорил, давно нет в живых, но голоса и истории остались. «Волга в огне» — это фильм про неизвестную широкой аудитории Великую Отечественную войну.
В фильме использованы уникальные кадры из собраний Государственного архива кинофотодокументов, Госфильмофонда и частных коллекций.

https://samarafilm.ru/2020/05/09/volga-v-ogne-smotret-onlajn/ – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5996273.html

Метки: 1942, великая отечественная война, Видео, волга, герои, документальное кино, красная армия, сталинград, сталинградская битва

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