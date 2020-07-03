Типично американская риторика лжи, лицемерия и двойных стандартов

Данный выпад против России не единичный в своей бездоказательности и абсурдности. Он напоминает многие риторические выверты, которыми прославились американские политики и «свободные» СМИ «цивилизованного» мира. Вспомним, например, таинственную пробирку, которую показали мировой общественности в качестве доказательства наличия у Саддама Хусейна оружия массового поражения. И, посчитав такую аргументацию достаточной и легитимной, США начали войну в Ираке. Конечно, на словах несли туда свободу, демократию и стимулы для экономического процветания.

После победы Д. Трампа американские спецслужбы сделали доклад о том, будто Россия оказала влияние на выборы в США. Конечно, это «откровение» было незамедлительно подхвачено мировыми СМИ и, как и полагается, максимально растиражировано. Интересно то, что обвинение России основано на данных каких-то телепередач и постов в Twitter. Если такое обоснование является достоверным, то не менее достоверным выглядели бы ссылки на надписи, содержащиеся на заборах, стенах университетских туалетов и студенческих парт. Смысл ехидной фразы «На заборах тоже написано» вполне буквально и наглядно воспроизведен в данном обвинении. В целом же понятно, что оно не имеет никакой аргументационной базы. Следует говорить о тотальном дефиците аргументов и доказательств у обвиняющей стороны.

Сколько бы «цивилизованный» мир в лице прежде всего США ни «включал» свою риторику о стремлении везде принести мир, демократию и процветание, эта риторика давно уже дискредитирована реальными действиями мирового гегемона. Очевидно, что американская риторика теряет свои аргументы, утрачивает хотя бы какой-либо базис, который позволял бы ей оставаться хотя бы в минимальной степени убедительной.

Сегодня мир переживает новое геополитическое обострение . Однако, как говорил известный политический деятель, у каждой проблемы есть имя и фамилия. Также имя и фамилия есть у метапроблем, глобальных по своему геополитическому влиянию. Но те, кому принадлежит авторство глобальных проблем, стараются скрыть трагическую реальность некоей риторикой о желании сделать мир лучше.



Только вместо этого вдолбили страну в глубокую архаику и безальтернативность. После интервенции «миротворцев» Ирак превратился в то, что британский социолог З. Бауман метафорически называл не-местом. Ирак потерял экономику, государственный суверенитет и уверенность в завтрашнем дне, и, конечно, ничего положительного не приобрел.

В книге У. Энгдаля находим следующие данные. После оккупации Штатами Ирака были открыты границы для импорта (без тарифов, пошлин, проверок или налоговых сборов), началась приватизация. Иностранным компаниям была предоставлена возможность владеть активами иракских предприятий. От эпохи Хусейна остались только выгодные для иностранного захвата экономики Ирака законы, запрещающие профсоюзы.



Иностранные корпорации взяли полный контроль над экономикой Ирака, а США выстроили там свои военные базы. Компании, производящие генно-модифицированные объекты, получили право в течение 20 лет использовать свои семена в иракском сельском хозяйстве.



Местным фермерам запретили выращивать традиционные культуры и откладывать на следующий посев свои же семена. Фермеров вынудили подписывать соглашение с компанией-держателем патента на ГМО, предусматривавшее выплату «технологического взноса» и ежегодных лицензионных отчислений за культивирование патентованных семян.



Все иракские фермеры, пытавшиеся сохранить часть патентованных «Монсанто» или другими компаниями семян для посадки в последующие за первым урожаем годы, стали объектами серьезных взысканий. Так фермеры обрели вассальную зависимость от ТНК под громогласную риторику о свободном рынке. Они были вынуждены покупать новые семена каждый год.



В целом Ирак обязали следовать программе МВФ, которая передавала экономику страны под руководство вашингтонской администрации [13]. А где же стабильность, демократия и экономическое развитие?

Никакого химического оружия «миротворцы» в Ираке не нашли, равно как и не доказали причастность Хусейна к «Аль-Каиде». Получается, их изначальная риторика была не верна. Ведь совершили военную интервенцию для уничтожения оружия, которого не оказалось. И никто не понес ответственности за пропагандистскую ложь, на основе которой Ирак был уничтожен. Но ведь это неважно для «цивилизованного» мира; важно то, что российские хакеры своими кибератаками повлияли на выборы в США.

Череда мифов связана с предпринятой Россией в октябре 2015 г. бомбежкой террористов ИГИЛ на территории Сирии. США стремятся уже несколько лет свергнуть Асада. Когда «внезапно» появилось ИГИЛ, американцы завопили о необходимости борьбы с этим формированием, но при этом их сильно нервирует противостояние Асада этим террористам.



Только почему-то Штаты не торопились бомбить ИГИЛ, не предпринимали против него никаких активных действий. Призывают бороться, но ничего не делают. И стоило России устроить погром этих террористов, США и западная пресса снова стала поливать грязью Россию, которая действовала вполне по заветам Вашингтона. Вашингтон сказал «надо бороться с ИГИЛ» — Россия борется.



Почему же она снова в немилости? Почему монополию на борьбу с ИГИЛ имеют только Штаты и их сателлиты, которые, правда, боевой активностью не отличились? Наконец, Россия в Сирии присутствует по просьбе Асада. Америка туда лезет без всякого приглашения.

Западно-американская пресса не преминула заявить, что, мол, Россия не тех бомбит. А кого, спрашивается? Ну да, не тех бомбит, если в реальности американские политики и не думали воевать с ИГИЛ. В прессе стали появляться заявления, будто Россия в Сирии бомбит не ИГИЛ, а мирную оппозицию.



Это как? Оппозиционеры – не анклав территориально отчужденных людей. Они интегрированы в общество, они не отделены от него территориально. Они не базируются на какой-то отдельной части страны. Как же их можно бомбить?



Мировая пресса принялась кричать, что, мол, в результате российских авиаударов гибнут мирные жители. Причем никаких реальных доказательств предоставлено не было.



Однако когда Штаты бомбили Югославию, Ирак, Ливию, подкормленная мировая пресса не сожалела о мирных жителях, хотя доказательств их массовых убийств было предостаточно. В этих странах бомбили не террористические организации, а сами страны, и либеральных проамериканских журналистов это не смущало.



Так, при вмешательстве ЕС и НАТО в Ливии погибло около 10 тыс. именно гражданских лиц (см. [7]). Однако, если событие не показано по телевидению, оно перестает быть событием. Отсутствие телекартинки нейтрализует факт в глазах миллионов людей, не увидевших его на своих экранах. Когда бомбежки Ирака, Югославии и Ливии замалчивались, когда СМИ не транслировала реальные факты войны, для их реципиентов войны не было.

Американцам позволительно наносить авиаудары по кому угодно, а России нельзя бороться даже с теми, кого сами Штаты называют террористами. Штаты не могут не принять участие в ликвидации ИГИЛ, так как американцы сами призывали к этой борьбе.



Но и принимать участие тоже нельзя, поскольку террористы американцам выгодны как фактор дестабилизации ситуации в регионе и свержения Асада. Америка натолкнулась на серьезное противоречие – особенно когда Россия проявила свою авиаактивность. Осталось только снова инициировать процесс очернения России – уже на почве ее борьбе с ИГИЛ.

После этого американцы ввязались в войну против ИГИЛ, но – вот незадача – вместо авиаударов по группировкам террористов в сентябре 2016 г. нанесли удар по противостоящей террористам сирийской армии. И заявили, что ошиблись (см. [10]). Ну конечно ошиблись, особенно если учесть, что тем, кто желает свергнуть Асада, ИГИЛ, стремящаяся к тому же – не враг, а друг. Страна, имеющая статус сверхдержавы, обладающая хорошей разведкой, вдруг ошиблась.



И просто признала «ошибку», не потрудившись взять на себя ответственность и обязательства. Сирия, видимо, должна просто съесть это признание, без выдвижения всяких претензий. Интересно, что бы произошло, если бы какая-нибудь недружественная страна ударила по американской военной базе, после чего просто заявила, что, мол, извините, ошибка вышла? Явно американцы не удовлетворились бы таким признанием. До этого они «ошиблись» в Ираке.



Так может быть, Штаты – это постоянно ошибающееся государство? Ну в таком случае они просто не могут претендовать на роль всеобщего гегемона, взявшего на себя право нести в мир свободу и демократию. А вообще, весьма хитрая позиция – сначала натворить дел непотребных, а потом ссылаться на ошибку.



Так можно всегда (что Америка и делает) бомбить «не тех», устраивать приводящие к обнищанию населения цветные революции в разных странах, подминать под себя целые государства, подсаживать целые народы на экономические уловки, а затем, после проявленного результата этих действий, говорить: «мы ошиблись».

Похоже, американские спецслужбы сами создали, спонсировали и продолжают спонсировать ИГИЛ. Это более чем вероятно, особенно если учесть давно доказанные факты, что янки ранее вооружали моджахедов в Афганистане во время ввода туда советской армии (это признал З. Бжезинский), спонсировали настроенных против России чеченцев, поддерживали «Аль-Каиду» и сами же устроили провокацию 11 сентября, чтобы появился повод войти в Ирак и Афганистан.



Такая многоаспектная дружба с «исламским миром» говорит о многом. Ну а теперь ИГИЛ. После этих действий великой «демократической» державы явно не выглядит убедительной фраза «мы ошиблись и сожалеем» и не представляется аутентичным призыв бороться с ИГИЛ.

Тем более, как отмечается, боевики организации «Исламское государство Ирака и Леванта» в 2012 г. прошли подготовку под руководством инструкторов из США на секретной базе в Иордании.



Эта информация была опубликована американским новостным порталом World Net Daily. Также агентство Reuters, ссылаясь на немецкий еженедельник Der Spiegel, в марте 2013 г. заявило о подготовке боевиков сирийской оппозиции на военных базах в Иордании. Согласно немецкому изданию, за 3 месяца с начала 2013 г. было подготовлено примерно 200 человек. США планировали обучение 1200 членов “Свободной сирийской армии”.



Британское издание Guardian в марте 2013 г. предоставило информацию, что в подготовке сирийских боевиков на территории Иордании также участвуют инструкторы из Франции и Германии [11].



В интервью Kolner Stadt-Anzeiger полевой командир «Джабхат Фатх аш-Шам» рассказал, как США поддерживают их группировку в борьбе с правительством Асада: Штаты поставляют им оружие и предоставляют военных экспертов. По словам командира, материальную и консультативную поддержку боевикам оказывают еще и Турция, Катар, Саудовская Аравия и Израиль. И поддерживают террористов не частные граждане этих государств, а правительства [14].



Председатель Народного совета Сирии Хадия Аббас сказала, что атака американцев на позиции сирийской армии была намеренной. Удары ВВС США по Дейр-эз-Зору и последующее наступление на этот город боевиков «Исламского государства» были скоординированы.



По словам Аббас, после ударов США американские военные связались с ИГИЛ и рекомендовали террористам как можно скорее начать атаку (см. [3], [4]). Также в прессе находим сообщение, что с одобрения Вашингтона Саудовская Аравия предоставляла финансовую и другую помощь различным группировкам Сирии, чтобы ослабить правительство Б. Асада (см. [12]).



Явно эти группировки – не светские мирные оппозиционеры, преисполненные гуманизма и страждущие исключительно о демократии и правах человека. Наконец, американский конгрессмен Тулси Габбард заявила в одном из интервью CNN, что США через страны типа Саудовской Аравии снабжают деньгами и оружием группировки, работающие с Аль-Каидой и ИГИЛ. Понятно, что формулировка «группы, работающие с Аль-Каидой и ИГИЛ» означает сами эти террористические объединения.

Наконец, США в конце октября 2016 г. рассматривали возможность поставок сирийской оппозиции продвинутых вооружений для их использования против авиации РФ, чтобы – в конце концов – свергнуть Асада (см. [5], [6]). Но переговоры затормозились – и не потому, что американцы вдруг осознали непотребность своих действий – ведь они оказывают помощь террористам.



Объяснение намного прагматичней и лишено всякого морального подтекста; просто эти поставки способны вызвать эскалацию напряженности с Россией, да и могут оказаться бессмысленными, поскольку Москва активно вмешалась в сирийскую проблему. Поддерживаемую Штатами сирийскую оппозицию американцы называют умеренной.



Ну это естественно – ведь если они признаются в своем обихаживании откровенных головорезов-террористов, возникнет сомнение в том, что действия Америки согласуются с ее риторикой о демократизации мира. Однако если умеренная оппозиция готова принимать и использовать средства противовоздушной обороны, она, мягко говоря, не совсем умеренная.



И кто еще может это делать, как ни ИГИЛ? Явно не мирные оппозиционеры, деятельность которых ограничена ненасильственными акциями типа пикетов и митингов, принимают и используют продвинутое оружие против авиации.

Хотели бы американцы ликвидации террористов чужими руками – молились бы на Россию, которая освобождает немалую часть мира от агрессивного фундаментализма. Если бы действительно Штаты желали уничтожить ИГИЛ, давно бы это сделали самостоятельно и пожнали лавры мирового уважения как борцы против террористов, отрезающих головы мирным людям.



Но ИГИЛ им нужен, а призывы о необходимости его уничтожения – всего лишь ширма. Разрастающаяся террористическая группировка (если дать ей возможность роста) вполне может дестабилизировать регион окончательно, двинуться в странам СНГ и пойти к российским границам. Это нам явно не нужно.



А вот для американцев, играющих одновременно против Асада и России, такое стечение событий вполне выгодно. Бомбежки ИГИЛ Россией – это как возможность помочь Асаду, так и профилактика возможных конфликтов в будущем. Но в медиа «цивилизованного» мира пропагандируется иная точка зрения.

8 января 2017 г. глава Пентагона Э. Картер назвал «нулевым» вклад РФ в борьбу с ИГИЛ и заявил, что Россия только усиливает гражданскую войну в Сирии. Это заявление – не более чем очередной лишенное эмпирической основы пропагандистское очернение противника не потому, что он не прав, а потому, что он противник.



РФ внесла колоссальный вклад в борьбу с ИГИЛ, и этот факт неоспорим. Однако, на что показывает масса фактов, Штаты внесли огромный вклад в борьбу ИГИЛ против Сирии как страны, против Асада как ее руководителя, против гуманистических ценностей, против части цивилизованного человечества.



Представитель страны, имеющей отрицательный вклад в борьбу против террористов, высказывает претензию в нулевом вкладе к стране, реально совершившей массу антитеррористических действий; лицемерие, возведенное в степень. Учитывая действительные протеррористические действия США, они имеют право критиковать нас не за (несуществующее) отсутствие противостояния «Исламскому государству», а за это самое противостояние.



Намного более честной была бы фраза типа: «Россия виновата в том, что бомбит террористов». Но честность и привычная американская риторика – вещи несовместные.

Пресс-секретарь премьера Великобритании заявила, что Россия препятствует поставкам британской гуманитарной помощи в Алеппо. Проблема только в том, что Туманный Альбион ничего за все время войны так и не поставил сирийцам и, более чем вероятно, не собирался этого делать.



Ведь солидарность с Вашингтоном, которой так давно отличается Лондон, не позволяет делать что угодно – в частности, заниматься собственно гуманистической деятельностью. Зато она позволяет заниматься гуманизмом на словах – и заодно ругать Россию, никак не подтверждая свои обвинения.



Недаром представитель Минобороны РФ И. Конашенков в ответ на британские обвинения сказал: «Великобритания за все годы войны в Сирии не выделила ни грамма муки, ни одной таблетки и ни одного одеяла для помощи мирным жителям»» [8]. И явно она этого не сделала не потому, что Россия (непонятно зачем!) воспрепятствовала гуманитарным стремлениям Лондона.

В общем, русофобия набрала обороты в «цивилизованном» мире и стала сопрягаться уже не с мелкими инсинуациями, ложными интерпретациями фактов, а с циничным конструированием фактов, с откровенной ложью.

Вспомним еще один показательный случай вопиющей лжи «цивилизованного» мира, а именно то, что соответствующие СМИ говорили, когда вскормленная Америкой Грузия напала на Осетию. За пять лет военный бюджет Грузии возрос с 30 миллионов до одного миллиарда долларов, перед нападением на Осетию в грузинском министерстве обороны работали американские военные инструктора и проводились профинансированные Пентагоном грузино-американские военные учения (см. [9]).



Даже З. Бжезинский отмечает поддержку Штатами независимости Грузии и ее стремление вступить в НАТО, и пишет о том, что США после войны 2008 г. перечислили Грузии $1 млрд. [1].



Американский политик и политолог П. Бьюкенен называет Саакашвили любимцем Вашингтона. Бьюкенен негодует, что США лезут не в свое дело, поддерживают интервенцию Грузии, фальсифицируют данные об этой войне мифами об агрессивном вторжении России, признают Южную Осетию и Абхазию провинциями Грузии [2].



Что бы янки сказали, если бы Россия признала независимость, например, Калифорнии? Явно такой поворот событий им пришелся бы не по вкусу. Любимчик Вашингтона – сейчас уже очевиден такой статус бывшего грузинского лидера – особенно после того, как американцы его не бросили на произвол судьбы и протолкнули к посту мэра Одессы в постмайданной Украине.



Весьма интересно в передаче «Специальный корреспондент» выразился защищающий новый киевский режим американский журналист Майкл Бом.



Когда его спросили: «А у вас есть иностранцы в правительстве США?», он ответил: «Ну мы не Украина».



Вот именно – они не Украина, они не позволяют иностранцам пополнять свое правительство. Однако они внедряют иностранцев в правительства тех стран, которые «наконец-то достигли свободы и демократии», а на самом деле просто потеряли свой суверенитет. Очевидно, что такой ответ типичного американского «борца за общечеловеческие ценности» демонстрирует американский эгоизм и лицемерие их риторики.

Участие России в грузино-осетинском конфликте на стороне потерпевшего, то есть Осетии, противоречит интересам неявно выступающих на стороне агрессивной Грузии США. Неудивительно, что власти США сразу потрудились развернуть против России широкомасштабную информационную войну. Внезапно все мировые, а не только американские, «независимые» СМИ буквально заиграли в унисон, демонстрируя стреляющих по Цхинвалу грузинских солдат и называя их русскими.

Россию огульно обвиняли в неоправданной агрессии – в том, чего она не совершала. Агрессоры обвиняли Россию в преступлениях, которые они сами совершили. Натравливанием Грузии на Осетию и ввязыванием России в войну был сформирован очередной повод для обвинения нашей страны в глазах мировой общественности.



Провокация удалась, и Россия снова была опорочена. Если бы Россия не ввязалась в войну, не защитила Осетию, она бы проявила предательство с точки зрения осетин и значительного количества русских и слабость с точки зрения своих геополитических противников, которые воспользовались бы возможностью оказать на Россию еще большее давление.



При участии в войне Россия неумолимо представляется агрессором в лагере своих противников и в принципе во всем мире. Была создана своеобразная шахматная вилка, указующая на то, что оба варианта плохи, но второй лучше.

Американские политические верхи возложили ответственность за начало войны на Россию и назвали Грузию суверенным государством, в отношении которой Россия-де инициировала военные действия. Это Грузия-то суверенное государство? Ее суверенность особо «доказывает» факт инициирования Саакашвили войны с Осетией, которая совсем не нужна грузинскому народу и грузинским национальным интересам. Американцы также заявили о непризнании ими независимости Абхазии и Южной Осетии.



Можно подумать, что они признают независимость Грузии, которая находилась под их пятой и руководство которой проявило полную боеготовность идти на преступления ради реализации не своих интересов, а интересов своих хозяев. Да, на словах янки признают независимость Грузии, но на деле…



Грузия (и далеко не она одна) из национального суверенного государства превратилась в филиал корпоративной власти, в элемент государственности, работающей на инженеров глобальной событийности, в их административный орган. Просто тотальная зависимость от США на их оруэлловском языке называется независимостью.

Американцы кричали о том, что суверенное государство (подразумевая Грузию) имеет право принимать собственные решения и выбирать союзников; вот только развязавшаяся война не была результатом решения, принятого Саакашвили.



Несомненно, суверенное государство имеет право на принятие собственных решений и выбор союзников, поэтому нечего обвинять в недемократичности те правительства, которые этим правом воспользовались, и обвинять не за реальный недемократизм, а именно за использование права на суверенность – независимость от мирового гегемона.

Источники:



Бжезинский З. Стратегический взгляд: Америка и глобальный кризис; пер. с англ. М. Десятовой. – Москва: ACT, 2013. – 285, [3] с.

Бьюкенен П. Зачем мы дразним медведя? // ИНОСМИ.РУ. URL: http://inosmi.ru/usa/20110829/173957126.html

Власти Сирии заявили о переговорах армии США с боевиками ИГ. URL: https://news.rambler.ru/world/34824892-siriya-predstavila-fakty-peregovorov-armii-ssha-s-ig/

Дамаск заявил о наличии доказательств сотрудничества США и ИГ // LENTA.RU. URL: https://lenta.ru/news/2016/09/26/accusation_coordination/

Дивеева Ю. СМИ: Вашингтон намеревался передать сирийской оппозиции тяжелое вооружение // Комсомольская правда. URL: http://www.kp.ru/online/news/2548434/

Дунаевский И. СМИ: Белый дом обсуждал поставки оружия мятежникам для атак на ВКС РФ // Российская газета RG.RU. URL: https://rg.ru/2016/10/24/smi-belyj-dom-obsuzhdal-postavki-oruzhiia-miatezhnikam-dlia-atak-na-vks-rf.html

Иванов И.Д. Анатомия европейских ценностей // Современная Европа № 2(50), 2012. С. 13-23.

Конашенков: Великобритания не сделала ничего для помощи сирийцам // Вести RU. URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2828668

Михайлов И. Момент истины для России // Журнал «Зиновьев» 2008 №3, http://zinoviev.org/chteniya/elzhur/moment-istiny/

Пентагон сожалеет об авиаударе по сирийской армии // Новый день. URL: https://newdaynews.ru/inworld/579597.html

США подготовили боевиков ИГИЛ, напавших на Ирак? URL: http://www.vestifinance.ru/articles/44076

Хаос и экстремизм – оружие США на Ближнем Востоке. URL: http://www.vestifinance.ru/articles/44098

Энгдаль У. Ф. Семена разрушения: Тайная подоплёка генетических манипуляций. – СПб.: Нестор-История, 2009. – 320 с.

Kolner Stadt-Anzeiger: Сирийские террористы признали, что за их спиной стоят США. URL: http://mpsh.ru/15862-kolner-stadt-anzeiger-siriyskie-terroristy-priznali-chto-za-ih-spinoy-stoyat-ssha.html



Алексей Николаевич Ильин,

кандидат философских наук,

доцент кафедры философии

Омского государственного педагогического университета



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