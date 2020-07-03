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Строительство 3-го китайского авианосца

10:03. 3 июля 2020 105 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Судоверфь в Шанхае. В верхнем углу можно увидеть прогресс строительства 3-го китайского авианосца, который должен вступить в строй к середине 20-х годов.
Также можно заметить достройку 1-го эсминца проекта 055 и двух эсминцев проекта 052D, которые должны действовать в составе китайских АУГ (всего предполагается 4 АУГ к 2030-му году)


В ближайшие годы эта стройка преобразится в авианосец Type 003. Название у него пока официально нет.


Мегамодуль из которых будет собираться авианосец.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5994969.html

Метки: авианосцы, Китай, кнр, флот, шанхай

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