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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 03 июля 2020

22:55. 3 июля 2020 79 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

О природе человеческой ошибки



Иранская военная прокуратура по делу о сбитом украинском "Боинге" в январе 2020-го года.

- Система ПВО обстреляла украинский самолет без разрешения

- Пока что нет никаких доказательств кибер- и электронного взлома системы ПВО, и система открыла огонь без получения разрешения от сети.

- Мы не нашли никаких доказательств саботажа и шпионажа на самолете, и следы попадания осколков ракет в фюзеляж лайнера очевидны. Обломки лайнера рассыпались по большой территории в жилом районе, так что их было довольно трудно собрать и сохранить в целостности.

- Согласно существующим инструкциям, если существует угроза воздушной атаки иностранного противника, должен был поступить приказ о прекращении полетов, и, согласно имеющимся процедурам, предусматривалась только вероятность такого нападения и воздушной угрозы.

- Поэтому ответственные органы были удовлетворены принятием мер контроля в соответствии с правилами, и воздушное пространства страны не было полностью закрыто для регулярных рейсов.

- Причиной задержки рейса 752 на один час была перегрузка и увеличение веса самолета сверх технического стандарта.

- Противовоздушная система, запустившая ракету, не позволяет точно определить направление после перезагрузки из-за полевых условий, и эта грубая ошибка привела к тому, что система обнаружила направление движения цели с разницей около 105 градусов, что и стало основной причиной ракетного обстрела.

- Эта человеческая ошибка при установке координат вынудила оператора системы ПВО рассматривать самолет как воздушную цель, которая приближается к Тегерану с северо-западного направления, а ее местоположение и направление движения не имели ничего общего с взлетно-посадочной полосой аэропорта. Медлительность и траектория полета самолета отличались от траектории, наблюдаемой оператором системы ПВО.

- Оператор системы сообщил идентифицированные координаты цели в соответствующий координационный центр, но не получил ответа, и зарегистрированная информация показывает, что сообщение системы защиты не было обменено с координационным центром и оператором, к сожалению, еще до получения ответа открыл огонь на поражение. Сбой в системе связи длился всего несколько секунд.

- Оператор подал запрос и не дождавшись ответа и, в соответствии со своим собственным анализом, ориентируясь на сообщения о нанесении врагом ударов крылатыми ракетами, поступивших от наблюдателей в пограничных районах за несколько часов до аварии, принял решение о перехвате воздушной цели.

- Для систем, находящихся ниже по цепочке, не было выдано никакого сетевого приказа, и на момент аварии система ПВО находилась в соответствии с правилами в состоянии "ограниченного огня", а не " огонь по усмотрению", когда ракеты запускаются только при получении разрешения от сети.

- Черные ящики (бортовые самописцы) лайнера потерпели физические повреждения в результате аварии, и их считывание представляет собой техническую сложность.

- виновный в серии этих ошибок оператор системы ПВО арестован.

https://parstoday.com/ru/news/iran-i115206 – цинк

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Эрдоган резко ответил на критику изменения статуса собора Святой Софии

Эрдоган резко ответил на критику изменения статуса собора Святой Софии | Русская весна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на критику возможной смены статуса собора Святой Софии, передает NTV в пятницу, 3 июля.

«Поскольку мы не совершаем богослужения в других странах, то и другие страны не имеют права вмешиваться в наши богослужения. Выдвинутые по теме собора Святой Софии обвинения являются прямым нападением на наши суверенные права», — сказал Эрдоган в Стамбуле.

Напомним, что в марте Эрдоган предложил сделать из собора Святой Софии мечеть. Турецкий президент предложил сменить статус христианского собора Святой Софии на мечеть для бесплатного входа.

А накануне Эрдогану разрешили превратить Святую Софию в мечеть. Верховный суд Турции принял решение, разрешающее президенту изменить статус собора, что он ранее и пытался сделать.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В Карачаево-Черкесии задержали исламистов, призывавших создать халифат

Фото: РИА Новости
Федеральная служба безопасности задержала в Карачаево-Черкесии пять членов экстремистского религиозного объединения “Ат-Такфир Валь-Хиджра”*, сообщает спецслужба в пятницу, передает РИА Новости.
По данным следствия, “такфириты” вели пропаганду радикальной идеологии, вербовали новых членов, призывали верующих отвергать светские законы и институты гражданского общества и выступали за создание на Северном Кавказе теократического исламского государства – халифата.
“Изъято 45 экземпляров экстремистской литературы, 10 рукописных текстов с записями лекций радикальных проповедников, травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, боеприпасы к нему, обрез охотничьего ружья, пневматический пистолет и холодное оружие”, – отмечается в релизе.
Задержанные, по заявлению ФСБ, дают признательные показания.
*Запрещенная в России экстремистская организация

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Метки: главное, компиляция

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