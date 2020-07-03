Открытым текстом 03.07.2020

Лживые сообщения о правдивом голосовании

Поздравляю: мы с вами живём в новом государстве. Мы — большинство списка избирателей — приняли поправки в конституцию.

Мы выкорчевали пока не все мины, заложенные в 1993 году поперёк нашего пути в будущее консультантами из Соединённых Государств Америки, да и нашими членами тоталитарной секты «либералы». Но заметно упростили себе дальнейшее движение. И тем самым осложнили позднекапиталистический способ конкуренции — ломать ноги соперникам, чтобы выбраться на первое место. Понятно, мастера подножек и мин заблаговременно всполошились.

Реальных сбоев при голосовании выявлено менее десятка. Но либероидные СМИ заранее стали кричать о фальсификациях. Фейков про якобы нарушения вброшено больше пяти тысяч. Созданы поддельные сайты для голосования. Актёры изображали нарушения правил. Повторены давно протухшие снятые много лет назад инсценировки и кадры нарушений на давно прошедших выборах. Причём не только в РФ, но и, например, в Казахстане.

Открытым текстом объясняю: доказать происхождение видео легко. Зачем же рукопожатные светлолицые массированно рассылали фальшивки под видом нарушений? Зачем устроили флешмоб: сфоткай свой бюллетень с отмеченным «нет»? Зачем всех, кто «за», обливали грязью и травили?

Смысл лавины лжи не только в том, чтобы снизить явку избирателей и потом говорить, что заметной части граждан РФ поправки не по вкусу — а значит, они, мол, все как один против Путина и за Ельцина. Куда важнее создать за рубежом впечатление недостоверности голосования в целом. Мол, договариваться с русскими незачем: всё равно обманут. Только давить силой. А всякий, кто считает русских нормальными партнёрами по нормальным переговорам и уважает выбор народа — враг всего человечества!

Те самые, кто с пеной у рта кричали о свободе слова и мнений, теперь требуют чуть ли не смертную казнь для тех, кто проповедует ценности, отличные от их верований. Это и есть либеральный фашизм, поднявший сейчас голову в СГА. Против такой диктатуры на этой неделе проголосовал наш народ. Как обычно, русские — на переднем крае борьбы с желающими подмять мир под себя. Пока побеждаем. Но будем готовы отражать новые удары. Они будут. Точно.

Поощрение извращения

Цветной бунт в Соединённых Государствах Америки продвигается в основном по классической методичке Шарпа. Но есть, как всегда, местные особенности. В частности, методичка требует поднять на бунт всех чем-то недовольных. Но в СГА хватает недовольных тем, что в разумную голову не приползёт.

Раскручивается кампания бодипозитива — положительного отношения к телу, каким бы оно ни было. Многих женщин травят за фото в социальных сетях, ибо их тела столь красивы, что некоторым обидно за свою неспособность поддержать форму. Новым лицом крупнейшей фирмы молодёжной одежды выбран бодипозитивный трансгендерный афроамериканец.

Открытым текстом перевожу: молодым людям велено считать образцово красивым ожирелого — похлеще меня — негра, по умственному расстройству искалечившего себя руками бессовестных врачей, лишивших его половых органов и сделавших отдалённо похожим на уродливую женщину.

На улицах городов СГА чёрные уже требуют, чтобы перед ними вставали на колени белые. А в Сети уже заставляют извиняться не только за цвет кожи, но и за спортивную фигуру, за опрятную одежду, за гетеросексуальность. Людей уже увольняют с работы за отказ признавать отклонение нормой.

Как любой фашизм, либеральный сам не остановится! Там во многих школах и детских садах детям уже вкручивают в мозг бодипозитив, гомосексуализм, трансгендерность! И на биомассе одинаково недумающих наживается транснациональный бизнес!

Но это не самое страшное. В тоталитарной секте “либералы” популярна заведомо ложная вера в избыточность нынешнего человечества. Мол, золотой миллиард — всё, что Земля может прокормить. Именно поэтому они объявили права гомосексуалистов, заведомо не желающих участвовать в размножении человечества, превыше тех, у кого инстинкт продолжения рода не вывихнут. И ожирение поощряют, и всяческие другие уродства. Да и цветные бунты изрядно сокращают народ.

А тех, кто напоминает о любой норме — от медицинской до гражданской, — в нынешних СГА травят с ожесточением, характерным для безумцев. Ложь воюет против правды. Непримиримо. До победного конца. И пока, судя по новой роже уважаемого когда-то бренда, побеждает.

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-03-07-2020/