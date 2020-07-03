Новости Украины и Новороссии 03 июля 2020
- 11:23 Выведена из строя часть ПВО Украины: обыски в ракетных бригадах ВСУ.
- 08:30 Донбасс голодает в коронавирусной блокаде? (ВИДЕО).
- 08:29 “Дебилы” довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады.
- 07:31 В Николаеве поднялся мост: движение через реку заблокировано (ФОТО, ВИДЕО).
- 07:00 Кравчук уверен, что Москва «поможет» Киеву восстановить Донбасс.
- 01:00 Из новых обязательств перед МВФ Украина выполнила только одно.
Выведена из строя часть ПВО Украины: обыски в ракетных бригадах ВСУ
На Украине следователи Госбюро расследований пришли с обысками в три зенитные ракетные бригады Воздушных сил ВСУ и изъяли оборудование, обеспечивающее систему противовоздушной обороны «незалежной».
В командовании Воздушных сил ВСУ возмущены происходящим и говорят, что ГБР «сделало очередной „подарок“ защитникам неба» (3 июля на Украине отмечается День зенитных ракетных войск).
«1 июля в зенитную ракетную бригаду Воздушных сил ВС Украины (воинская часть А2860) прибыли представители отдела следственного территориального управления Госбюро расследований в г. Хмельницкий.
На основании постановления судьи Хмельницкого горрайонного С.Баева, в рамках уголовного производства № 62020240000000492, следователи ГБР составили протокол осмотра и изъяли четыре СВЧ-прибора (клистрона) и соответствующую сопровождающую документацию. Следователи инкриминируют должностным лицам существенные нарушения в закупке клистронов», — говорится в сообщении пресс-службы командования Воздушных сил ВСУ.
Как отметили в пресс-службе, в упомянутом постановлении суда не говорится об изъятии, а лишь «об осмотре воинской части А2860 и подчиненных ей зенитных ракетных дивизионов».
Аналогичные процессуальные действия проводятся в зенитных ракетных бригадах в Одесской области (в/ч А2800) и Херсонской области (в/ч А1836).
«Создается впечатление, что это чья-то спланированная акция, направленная на подрыв обороноспособности государства.
В то время когда на границе с Украиной враг разворачивает огромную группировку войск в рамках масштабных военных учений “Кавказ-2020”, где даже открыто разыгрывается сценарий полномасштабного наступления на Украину, государственные институты позволяют себе подобные вещи», — жалуются украинские военные.
В командовании Воздушных сил ВСУ также сообщили, что сверхвысокочастотные приборы являются одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель, а созданный запас СВЧ-приборов, в случае выхода из строя ЗРК, позволяет быстро восстановить их боеспособность.
Отсутствие изъятых СВЧ может привести «к нежелательным последствиям и существенно увеличить сроки восстановления боевой техники, прикрывающей воздушное пространство и важные стратегические объекты страны».
«Никто не препятствует беспристрастному расследованию дела, (но) одновременно призываем все правовые инстанции принимать взвешенные решения, которые бы не противоречили национальным интересам государства», — подчеркнули в командовании Воздушных сил ВСУ.
«1 июля ГБР фактически вывело из строя часть воздушной обороны страны. Так, 1 июля следователи провели обыски в 96-й и 160-й зенитно-ракетных бригадах ВСУ в Хмельницкой и Одесской областях. Они изъяли клистроны — сверхвысокочастотные приборы в системах управления зенитных ракет С-300.
Инициатором дела стало 9-е управление Главного управления военной контрразведки СБУ, размещенное в Виннице, — это они так решили „отличиться“.
В результате на основании решения Хмельницкого районного суда следователи ГБР фактически вывели из строя действующую систему вооружений…
Но вишенкой на торте является тот факт, что клистроны для С-300 можно приобрести только в РФ, причем нелегально. И вот как раз по делу о нелегальных закупках ГБР и СБУ вывели из строя часть нашей ПВО!
Круг сюра замкнулся», — описывает происходящее автор украинского военного Telegram-канала «Дежурный по ООС».
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Донбасс голодает в коронавирусной блокаде? (ВИДЕО)
Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков рассказал, как обстоят дела с продовольственной безопасностью ДНР.
«В четырнадцатом году Киев сказал жителям взбунтовавшегося против майдана Донбасса: умрёте от голода. И, действительно, я помню, как старики освобождённого от ВСУ Дебальцево дрожащими руками принимали хлеб с заезжих грузовых машин. Помню, как ждали каждый гуманитарный конвой из России и, кстати, из Украины, от донецкого олигарха Рината Ахметова. Было. Ничего, вырулили.
Потом началась блокада Украины — националисты, которые её организовали (она была активно поддержана и новой властью Киева), утверждали: сдохнут они там, в Донбассе.
Не сдохли, напротив, магазины наполнились товарами, прежде всего своими. Теперь вот коронавирус, блокада, помноженная на десять, блокада блокад. Ну, и как там дела с едой, в этом упрямом Донбассе?
Надо объяснить сразу: на карте Украины Луганская и Донецкая области были обозначены как самые засушливые территории той, бывшей страны. Степи и немногочисленные реки. Родившись в Курской аномалии, наполнившись водами на Харьковщине, спасительный Северский Донец течёт через весь Донбасс до Мариуполя.
ДНР и ЛНР и сегодня зоны рискованного земледелия.
Организацией процесса самостоятельного обеспечения собственной продуктовой безопасности ДНР плотно занялись в 2017 учёные и практики из России.
Есть три направления сельского хозяйства:
1. Введение земель в сельскохозяйственный оборот (вообще в ДНР есть 500 тысяч гектаров пашни, 295 тысяч в обработке, остальные разминирует МЧС, а следом за сапёрами выходят трактора).
2. Растениеводство (зерно — основа продовольственной безопасности, 1/3 земли, то есть 107 тысяч га заняты озимой пшеницей, ранними-поздними яровыми культурами и техническими культурами: кукуруза, подсолнечник, овощи, бахчевые культуры).
3. Мясо и молоко (сообщу отдельным постом).
Обеспеченность ДНР по муке — 97%, покрытие ДНР хлебобулочными изделиями — 100%.
Одна треть кондитерской продукции ДНР идёт на экспорт. Не то, что булочки, но и свежие мучные лакомства в ДНР и ЛНР не кончаются!» — рассказал он.
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“Дебилы” довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады
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В Николаеве поднялся мост: движение через реку заблокировано (ФОТО, ВИДЕО)
Ранним утром 3 июля в Николаеве произошло серьезное ЧП. Здесь, по неизвестным пока причинам, вдруг поднялась разводная часть моста через реку Ингул.
Движение транспорта заблокировано, а на месте происшествия уже дежурят наряды полиции.
Мост начал подниматься сам по себе около 05.00. Разводная часть моста поднялась на высоту около трех метров. В 06:15 прибывшая на место бригада специалистов опустила разводную часть моста на место, однако он все равно начинает самопроизвольно подниматься.
Сейчас движение через реку остановлено.
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Кравчук уверен, что Москва «поможет» Киеву восстановить Донбасс
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с порталом «НСН» прокомментировал заявление о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.
Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что страх, в частности, заключается в том, что украинским властям придется выплачивать пенсии жителям Донбасса, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
Бывший глава Украины заявил, что не слышал от нынешнего политического руководства страны пессимистических заявлений на этот счет.
«Мы знаем, сколько будет стоить восстановление. Но даже в мыслях не допускаем, что нам не нужен Донбасс», — заявил Кравчук.
При этом экс-президент считает, что Москва «поможет» Киеву в вопросе восстановления инфраструктуры в регионе.
«Верим, что Россия не откажется помочь в восстановлении разрушенной территории», — заключил он.
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Из новых обязательств перед МВФ Украина выполнила только одно
Украина выполнила единственное из семи обязательств, названных в меморандуме с МВФ по новой программе stand by и срок исполнения которых истекал в июне. Это принятие Верховной Радой 19 июня закона № 2284, упрощающего инвестиции и внедрение финансовых инструментов.
Согласно меморандуму, до конца июня планировались следующее:
1. Отмена временного ограничения для зарплат госчиновников, замороженных до 47 тысяч грн на период карантина.
2. Согласование акционером и утверждение Советом финансовой стабильности планов сокращения объемов просроченных кредитов (NPL) в государственных банках, включая возможность принятия решений по урегулированию NPL, которые могут привести к окончательным убыткам.
3. Разработка надежных мер по улучшению возвращения активов бывших владельцев обанкротившихся банков и связанных с ними лиц, в том числе путем использования административных механизмов.
4. Проведение конкурсного отбора поставщика последней надежды (ПОИ) на рынке газа для населения.
5. Принятие закона, создающего частичный гарантийный фонд для обеспечения финансовой поддержки малых фермеров путем предоставления портфельных кредитных гарантий и упорядочивающего процедуру передачи земель и децентрализации управления землей.
6. Принятие закона, передающего государственные земли в коммунальную собственность, перекладывающего функции контроля за землепользованием из кадастра на соответствующие органы и устанавливающего прозрачный процесс проведения электронных земельных аукционов.
Что касается второго пункта, то проведение Совета финстабильности планировалось на 30 июня, однако информация о том, состоялся ли он и каковы его результаты, отсутствует.
Кроме того, в июне планировалось провести конкурс по отбору ПОИ, чтобы с 1 июля отменить спецобязательства НАК «Нафтогаз Украины» на рынке газа для населения. Однако конкурс был объявлен лишь в конце месяца, а действие спецобязательств продлено до 1 августа.
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