Новости Украины и Новороссии 03 июля 2020

На Украине следователи Госбюро расследований пришли с обысками в три зенитные ракетные бригады Воздушных сил ВСУ и изъяли оборудование, обеспечивающее систему противовоздушной обороны «незалежной».

В командовании Воздушных сил ВСУ возмущены происходящим и говорят, что ГБР «сделало очередной „подарок“ защитникам неба» (3 июля на Украине отмечается День зенитных ракетных войск).

«1 июля в зенитную ракетную бригаду Воздушных сил ВС Украины (воинская часть А2860) прибыли представители отдела следственного территориального управления Госбюро расследований в г. Хмельницкий.

На основании постановления судьи Хмельницкого горрайонного С.Баева, в рамках уголовного производства № 62020240000000492, следователи ГБР составили протокол осмотра и изъяли четыре СВЧ-прибора (клистрона) и соответствующую сопровождающую документацию. Следователи инкриминируют должностным лицам существенные нарушения в закупке клистронов», — говорится в сообщении пресс-службы командования Воздушных сил ВСУ.

Как отметили в пресс-службе, в упомянутом постановлении суда не говорится об изъятии, а лишь «об осмотре воинской части А2860 и подчиненных ей зенитных ракетных дивизионов».

Аналогичные процессуальные действия проводятся в зенитных ракетных бригадах в Одесской области (в/ч А2800) и Херсонской области (в/ч А1836).

«Создается впечатление, что это чья-то спланированная акция, направленная на подрыв обороноспособности государства.

В то время когда на границе с Украиной враг разворачивает огромную группировку войск в рамках масштабных военных учений “Кавказ-2020”, где даже открыто разыгрывается сценарий полномасштабного наступления на Украину, государственные институты позволяют себе подобные вещи», — жалуются украинские военные.

В командовании Воздушных сил ВСУ также сообщили, что сверхвысокочастотные приборы являются одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель, а созданный запас СВЧ-приборов, в случае выхода из строя ЗРК, позволяет быстро восстановить их боеспособность.

Отсутствие изъятых СВЧ может привести «к нежелательным последствиям и существенно увеличить сроки восстановления боевой техники, прикрывающей воздушное пространство и важные стратегические объекты страны».

«Никто не препятствует беспристрастному расследованию дела, (но) одновременно призываем все правовые инстанции принимать взвешенные решения, которые бы не противоречили национальным интересам государства», — подчеркнули в командовании Воздушных сил ВСУ.

«1 июля ГБР фактически вывело из строя часть воздушной обороны страны. Так, 1 июля следователи провели обыски в 96-й и 160-й зенитно-ракетных бригадах ВСУ в Хмельницкой и Одесской областях. Они изъяли клистроны — сверхвысокочастотные приборы в системах управления зенитных ракет С-300.

Инициатором дела стало 9-е управление Главного управления военной контрразведки СБУ, размещенное в Виннице, — это они так решили „отличиться“.

В результате на основании решения Хмельницкого районного суда следователи ГБР фактически вывели из строя действующую систему вооружений…

Но вишенкой на торте является тот факт, что клистроны для С-300 можно приобрести только в РФ, причем нелегально. И вот как раз по делу о нелегальных закупках ГБР и СБУ вывели из строя часть нашей ПВО!

Круг сюра замкнулся», — описывает происходящее автор украинского военного Telegram-канала «Дежурный по ООС».

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