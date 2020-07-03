КОГДА КРУЧЕ ВСЕХ – Сумасшедшая тренировка от 76 летнего атлета!
13:47. 3 июля 2020 238 просмотров 9 коммент. Опубликовал: Русофил
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Располагая свободой выбора, не испытывая никакого давления со стороны, мы, тем не менее, проявляем необычайное безумие, отдавая предпочтение самой тягостной для нас доле и наделяя болезни, нищету и позор горьким и отвратительным привкусом, тогда как могли бы сделать этот привкус приятным; ведь судьба поставляет нам только сырой материал, и нам самим предоставляется придать ему форму.
То ли 76, то ли 87 лет? Чота жалко дедушку.
” Дед , а , дед , – а что такое импотенция ? А это – как гора с плеч , внучёк “.( анекдот)
Ну не скажите, это не про всякого дедушку, иной упирается и тянет, и в охотку…
А чё жалко-то?
То что не с палочкой на лавочке?
Всё у деда хорошо ))
Вертел он и красных и белых и коммунистов и фашистов и хохлов и запутинцев.
русский Йог.
И именно такие деды красавчеГи….
Да красавчег, не спорю. Сухой, мускулистый. Боязно за него, кажется, счас косточка треснет, слишком невероятно для старичка. Лучше ему угомониться чуток. Тяжело смотреть.
Так это когда было ))
Сейчас этому деду под 90 ))
Бывает. Молодец старикан.
Да просто СУПЕР.
И политическая позиция безошибочная.
Пошли все лесом.
-Я тут пресс качаю и мне без разницы Зеленский или Путин.
Такой старый, что уже вне времени. А силы ещё есть. Но я бы ему посоветовала чего полегче. А то единожды бедро треснет – и всё. Нужно поберечься.