Ефремов отказался признавать вину в ДТП
15:28. 3 июля 2020 191 просмотр 10 коммент. Опубликовал: feedmatic
Актёр Михаил Ефремов отказался признавать вину в совершении ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Об этом заявил его адвокат Эльман Пашаев.
«Более подробнее ничего пояснять не буду — это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал:« Я хочу возместить», — не возместить, а готов платить, потому что в ДТП участвовала его машина», — приводит его слова сайт «Москва 24».
Вечером 8 июня автомобиль, которым управлял Ефремов, выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон, за рулём которого находился Сергей Захаров.
В результате произошедшего водитель фургона скончался в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян.
https://russian.rt.com/russia/news/761028-efremov-otkaz-vina-dtp – цинк
"Доцент Соколов заявил, что готов платить, потому что в убийстве участвовало его ружье".
"Полковник Захарченко заявил, что готов платить, потому что в отмывании денег участвовала его квартира".
"Театрал Серебренников заявил, что готов платить, потому что в воровстве государственных денег участвовал его реквизит".
Ефремов посмотрел на приговор Серебренникову и понял, что может и у него прокатит на условку.
В принципе, такая позиция достаточно много говорит о моральном облике Ефремова, если кому-то других фактов было мало. Ну и само собой можете сами оценить нетленную ценность ролика с покаяниями Ефремова.
С интересном жду – отмажет ли элитка Ефремова также, как отмазали Серебренникова (который, кстати, уже заявил, что денег на возмещение ущерба нанесенного Минкульту у него нет). Надо понять и простить.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5995953.html
Вскормлённый в неволе орёл молодой…
Жду других эпитетов!
PS: а глаза добрые-добрые!..
Вот именно, что вскормлённый в такой бескрайней воле, что уже давно края потерял. Если бы в неволе, был бы скромным и тихим, и не ездил бы пьяным.
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала заявление адвоката Эльмана Пашаева о том, что актер Михаил Ефремов отказался признать вину за смертельное ДТП.
«По Ефремову: как я понимаю от информированного источника, адвокат Ефремова решил построить защиту на том, что ни на одной камере наблюдения нет Ефремова за рулем в момент аварии. А только после и до. Теперь обвинению нужно будет доказать, кто был за рулем. Что я об этом думаю? Без комментариев», – написала Собчак в Telegram.
Его бес был за рулём.
А машину зовут Кристина.
?
Сейчас кагал ухватится за эту соломинку… Вот, гадёныш… То он признался, то – в отказ… Типично библейская манера поведения… Сейчас и отпечатки с его руля могут пропасть… Демократия, мать её cуку… Плати и всё спишут на полтергейст…
Рафик не виновен!
Это всё машина!
С таким адвокатом прокурор не нужен!
Во-во… Типа, – не от водки помер, когда пьяным с моста упал в речку, а от воды, которой захлебнулся…
Посадить эту наркотскую гниту на все 12 лет, пусть гниёт где нибудь в занюханной зоне.