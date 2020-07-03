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ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию

11:39. 3 июля 2020 63 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости
Центральная избирательная комиссия утвердила результаты голосования по поправкам в Основной закон, передает РИА Новости.
ЦИК подписал итоговый протокол.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. Явка составила 67,97% процента, жалоб на серьезные нарушения не поступало.
Согласно результатам обработки всех протоколов, за изменения выступили 77,92 процента проголосовавших (почти 58 миллионов россиян), против — 21,27 процента (около 16 миллионов человек).

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/52785-cik-utverdil-rezultaty-golosovaniya-po-popravkam-v-konstituciyu.html

Метки: Россия

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