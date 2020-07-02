Явка не подвела, Тонны амфетамина, Нахрап Мединского // Галопом по Европам #244
10:34. 2 июля 2020 155 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Самоосуществление, реализацию возможностей нельзя представлять себе как самоцель, и только человеку, утратившему действительный смысл своей жизни, осуществление себя видится не эффектом, а целью. Обращение же человека на самого себя, его рефлексия, является не только лишенной перспективы, но и просто неадекватной формой интенции.
А вот за сообщение о явке на референдум больше 100% Сёмин может и ответить…
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11643083324442029101&text=отрывок%20из%20джентльменов%20удачи%20пришить%20бы%20вас%2C%20да&path=wizard&parent-reqid=1593684845819377-1377544419369114050100309-production-app-host-vla-web-yp-323&redircnt=1593684889.1
Источник: Sputnik.by
МИНСК, 2 июл — Sputnik. Российский препарат для лечения коронавируса «Авифавир» уже был отправлен в Беларусь, сообщили сегодня в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
В июне в России было произведено первые 100 тысяч курсов препарата «Авифавир» — это заметно превысило первоначальный план.
«Поставки препарата в июне были осуществлены в 35 регионов по всей России, а также в Республику Беларусь. В ближайшее время поставки “Авифавира” также будут осуществлены в Республику Казахстан, о чем уже достигнуты договоренности. В течение месяца будет произведено еще свыше 100 тысяч курсов», — сообщили в РФПИ.
Вскоре этот препарат может быть поставлен в ряд государств Латинской Америки, заинтересованы в «Авифавире» также в СНГ, на Ближнем Востоке и в других регионах.”