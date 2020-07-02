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В интересах расового исцеления

01:05. 2 июля 2020 77 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


В Ричмонде была демонтирована статуя "Стоунуоллу" Джексону (один из самых известных памятников Конфедерации, который пытались снести несколько лет). В середине июня местный суд запретил сносить этот памятник, но мэр Ричмонда задействовал чрезвычайные полномочия и выпустил распоряжение убрать вообще все памятники связанные с Конфедерацией в ее бывшей столице в интересах "расового исцеления".





Также сегодня в различных городах США были сняты еще несколько статуй связанных с Конфедерацией.
Конфедератопад счастливо продолжает катиться по США, но как уже можно было заметить, процесс затрагиывает на только Конфедерацию.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5991824.html

Метки: Видео, конфедерация, памятники, ричмонд, США

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