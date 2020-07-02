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Самая популярная марка в ДНР

16:11. 2 июля 2020 96 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Марка со Сталиным, согласно данным "Почты Донбасса", стала самой популярной маркой на Донбассе за 5 лет, опередив все другие выпущенные марки.
Весь тираж в 16 000 экземпляров был раскуплен за один день. Марки со Сталиным вышли в серии "Великие люди" – помимо Сталина в ней были выпущены марки с "Моторолой" и "Гиви".
С момента создания республики было выпущено уже 216 различных марок, посвященных в основном героям прошлого и современного Донбасса.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5993131.html

Метки: ДНР, донбасс, почта, сталин, филателия

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