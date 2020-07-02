Радио НОД 01.07.2020

Добрый день. Сегодня в программе “Голос отечества” большой публицист, знаменитый человек Вассерман Анатолий Александрович. Анатолий Александрович, вы наверняка слышали такую журналистку знаменитую Ксению Собчак. Сейчас в интернете говорят, что её и её команду журналистов избили на Урале. Ваше отношение к этому?

Во-первых отмечу, что отцу Сергию было бы довольно трудно быть духовным наставником Поклонской. Просто потому, что пока Крым входил в состав Украины, там вряд ли приветствовали желание заезжих из другой страны. Точнее из другого государства, страна то всё равно одна. Заезжих из другого государства проповедников там традиционно приветствуют протестантских проповедников из-за океана. Но когда Крым вошёл в состав Российской Федерации, Поклонская была настолько загружена другими делами, что вряд ли у неё было время специально встречаться с отцом Сергием и для этого ездить на Урал. Но что касается данного конфликта, то это вполне в духе старой фразы, противоположности сходятся. Да, и отец Сергий и дочь Ксения они конечно придерживаются противоположных взглядов, но равно далеки от разумно взвешенной середины. Такие люди несомненно нужны чтобы показывать к чему может привести стремление получить всё сразу и любой ценой.

Кстати, у меня есть несколько публикаций о том, что таким стремлениям получать всё сразу и любой ценой, особо отличался Лейба Давидович Бронштейн, в связи с чем, вокруг него всегда независимо от того какие политические взгляды он в данный момент исповедовал группировались именно такие люди. И то что мы называем “троцкизмом” это не столько комплекс каких-то конкретных политических идей, сколько именно стремление получить всё сразу и любой ценой. И мы видим, что и отец Сергий регулярно критикует московскую патриархию именно за то что ни один из патриархов не стремится стать царём всея Руси и огнём и мечом искоренить всё неправославие. И Ксения Анатольевна возмущается тем, что её крестный отец Владимир Владимирович Путин не остался таким же фанатичным членом тоталитарной секты либералов, как она сама и её родители, а придерживается изначальной трактовки либерализма. То есть, как учение о поиске форм и направления проявления свободы личности совместимых с благополучием общества.