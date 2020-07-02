Главная » Невероятное в мире, Политика

Конец Автономной Зоны Сиэтла

09:57. 2 июля 2020 120 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Агрессоры из США вторглись в Автономную Зону в центре Сиэтла и захватили ее, разогнав ополчение CHOP в ходе недолгой баталии. 30 членов ополчения CHOP были взяты в плен.
Палаточный лагерь был уничтожен. Имущество жителей свободного Сиэтла погрузили в мусоровозы и вывезли на территорию США.



















Полиция сформировала периметр, чтобы помешать возвращению свободных жителей Сиэтла и не допустить освобождения Автономной зоны от американской оккупации.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5992291.html

Метки: Видео, протесты, сиэтл, США, юмор

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
О требованиях Автономной Зоны Сиэтла
Список требований коммуны Автономной Зоны Сиэтла к властям города.Народная ... и оставленная на сожжение, эта зона была осаждена анархистами, сторонниками BLM... на применение насилия.4. Положить конец патрулированию школ полицией (американские школы...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 19 января 2020
... правительственных войск в Идлибской зоне деэскалации подверглись атакам незаконных ...стороны согласились ограничить и положить конец Автономной администрации в северо-восточной ...западные окраины города, входящие в зону деэскалации «Идлиб». Таким образом,...
Богачи надеются, что выживут в элитных убежищах, если наступит конец света
... вине людей. «Если наступит конец света – и даже если... бесплатные школы, парки и зоны отдыха, искусство и здравоохранение,...и топлива для пяти лет автономного проживания. А если выращивать... цунами и расплавления активной зоны ядерного реактора. Он высматривает...
Конец независимости Бастрыкина.
... структур. Следственный комитет может потерять автономность. Источники «ФедералПресс» сообщают, что ведомство... и конфликт ушел в латентную зону», - отмечает Салин. Уже после скандала...
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ 2012 - 2018 г.г. (542 проекта)
...носителем спасательных глубоководных и автономных необитаемых подводных аппаратов. Атомоход...Хабаровск — Владивосток» — намечен на конец 2017 года. Около половины мощности... году. 476. Промышленная зона «Заволжье» Промышленная зона «Заволжье» — индустриальный ...
Крым
... будет ли Крым полностью автономной и обладающей государственным суверенитетом республикой...окончательно уничтожают Боспорское царство. * Конец VII века. Крым захватывают хазары... нефтегазовые поля. Исключительная экономическая зона — это также право на...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 2991 2241
    Игорь 2 июля 2020 в 12:45

    Вот и всё вся гибель Америки дальше как обычно в участке по почкам некоторые участники спалились неосторожно.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)