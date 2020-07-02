Конец Автономной Зоны Сиэтла
09:57. 2 июля 2020 120 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Агрессоры из США вторглись в Автономную Зону в центре Сиэтла и захватили ее, разогнав ополчение CHOP в ходе недолгой баталии. 30 членов ополчения CHOP были взяты в плен.
Палаточный лагерь был уничтожен. Имущество жителей свободного Сиэтла погрузили в мусоровозы и вывезли на территорию США.
Полиция сформировала периметр, чтобы помешать возвращению свободных жителей Сиэтла и не допустить освобождения Автономной зоны от американской оккупации.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5992291.html
Вот и всё вся гибель Америки дальше как обычно в участке по почкам некоторые участники спалились неосторожно.