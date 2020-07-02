Гонконгский вопрос

Расклад сил в ООН по вопросу введения китайского законодательства на территории Гонконга.Синим отмечены страны поддержавшие позицию Китая. Туда же можно добавить и РФ, которая вчера официально поддержала действия Китая, заявив, что это его внутреннее дело и что вмешательство в китайские дела недопустимо. Всего Китай поддержали 53 страны.Желтым отмечены страны поддерживающие позицию США. Против Китая суммарно выступили лишь 27 стран.С такими раскладами, у США не получится действовать от имени ООН – в СБ ООН любую антикитайскую резолюцию ветируют Китай и Россия. На Генеральной Ассамблее, США также вряд ли смогут рассчитывать на большинство в вопросе осуждения Китая.Поэтому США будут действовать без оглядки на международные институты своими силами и силами своих младших союзников и сателлитов. На текущем этапе готовятся новые санкции против Китая (против банковского сектора и отдельных чиновников китайского правительства) + Британия угрожает раздавать паспорта жителям Гонконга по упрощенной процедуре.Вполне естественно, что Китай продолжает гнуть свою линию – новые китайские законы уже начали действовать в Гонконге и по ним пошли первые задержания. Силовые механизмы переподчиняются Пекину через специальный орган выведенный из под действия местного законодательства. Гонконг возвращается в родную гавань.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5994077.html