Е.Ю.Спицын на радио Аврора в программе “Прямой эфир. Вопросы и ответы”

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=H2tZNNIy66Y
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Горизонт над океанской гладью завораживает, и я совершаю путешествие за путешествием, подобно безумцу, что ведро за ведром вычерпывает чёрную воду родника, чтобы схватить луну.
— Фёдор Филиппович Конюхов
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