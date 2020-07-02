1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1989. Часть 4
01. Три женщины примеряет импортные сапоги в универмаге Люкс в Подмосковье
02. Пара женщин беседует за мороженым в кафе универмага Люкс в Подмосковье
03. Продавщица на кассе использует новые технологии в универмаге Люкс в Подмосковье
04. Мужчина возится с машиной воскресным днем в Подмосковье
05. Мужчины возятся с машиной воскресным днем в Подмосковье
06. Старомодные фены в большом подмосковном детском саду.
07. Учительница в классе в одной из школ Подмосковья
08. Очередь за мороженым на Арбате
12. Мужчина разглядывает образцы западной культуры на Арбате
13. Сбор подписей в поддержку Ельцина на Арбате
14. Совместное финско-советское предприятие, посетители обедают на свежем воздухе за столами
18. Демонстрация протеста в Москве
19. Антикоммунистичекий митинг в Москве
20. Один из продавцов в карикатурной маске Брежнева в Измайловском парке
21. Про-Ельцинский митингующий стоит возле плаката перед толпой у здания Моссовета
22. Москвичи начинают день у здания газеты ИЗВЕСТИЯ, собираясь купить последний выпуск еженедельника Неделя
23. Москва. Статуи Ленина в одном из хранилищ
24. Ресторан на Казанском вокзале
25. Процветающая владелица бутика Марина Осадчук позирует с птичкой на плече
26. Торговля фруктами на московском рынке
08 – за МЯГКИМ мороженым
18 – недобитые бендеровцы и пр.