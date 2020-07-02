1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1989. Часть 4



01. Три женщины примеряет импортные сапоги в универмаге Люкс в Подмосковье



02. Пара женщин беседует за мороженым в кафе универмага Люкс в Подмосковье



03. Продавщица на кассе использует новые технологии в универмаге Люкс в Подмосковье



04. Мужчина возится с машиной воскресным днем ​​в Подмосковье



05. Мужчины возятся с машиной воскресным днем ​​в Подмосковье



06. Старомодные фены в большом подмосковном детском саду.



07. Учительница в классе в одной из школ Подмосковья



08. Очередь за мороженым на Арбате



09. Толпы людей на Арбате



11. Жонглер на Арбате



12. Мужчина разглядывает образцы западной культуры на Арбате



13. Сбор подписей в поддержку Ельцина на Арбате



14. Совместное финско-советское предприятие, посетители обедают на свежем воздухе за столами



18. Демонстрация протеста в Москве



19. Антикоммунистичекий митинг в Москве



20. Один из продавцов в карикатурной маске Брежнева в Измайловском парке



21. Про-Ельцинский митингующий стоит возле плаката перед толпой у здания Моссовета



22. Москвичи начинают день у здания газеты ИЗВЕСТИЯ, собираясь купить последний выпуск еженедельника Неделя



23. Москва. Статуи Ленина в одном из хранилищ



24. Ресторан на Казанском вокзале



25. Процветающая владелица бутика Марина Осадчук позирует с птичкой на плече



26. Торговля фруктами на московском рынке



Источник: https://humus.livejournal.com/7291530.html