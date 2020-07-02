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1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1989. Часть 4

10:37. 2 июля 2020 117 просмотров Один комментарий Опубликовал:


01. Три женщины примеряет импортные сапоги в универмаге Люкс в Подмосковье


02. Пара женщин беседует за мороженым в кафе универмага Люкс в Подмосковье


03. Продавщица на кассе использует новые технологии в универмаге Люкс в Подмосковье


04. Мужчина возится с машиной воскресным днем ​​в Подмосковье


05. Мужчины возятся с машиной воскресным днем ​​в Подмосковье


06. Старомодные фены в большом подмосковном детском саду.


07. Учительница в классе в одной из школ Подмосковья


08. Очередь за мороженым на Арбате


09. Толпы людей на Арбате


11. Жонглер на Арбате


12. Мужчина разглядывает образцы западной культуры на Арбате


13. Сбор подписей в поддержку Ельцина на Арбате


14. Совместное финско-советское предприятие, посетители обедают на свежем воздухе за столами


18. Демонстрация протеста в Москве


19. Антикоммунистичекий митинг в Москве


20. Один из продавцов в карикатурной маске Брежнева в Измайловском парке


21. Про-Ельцинский митингующий стоит возле плаката перед толпой у здания Моссовета


22. Москвичи начинают день у здания газеты ИЗВЕСТИЯ, собираясь купить последний выпуск еженедельника Неделя


23. Москва. Статуи Ленина в одном из хранилищ


24. Ресторан на Казанском вокзале


25. Процветающая владелица бутика Марина Осадчук позирует с птичкой на плече


26. Торговля фруктами на московском рынке

Источник: https://humus.livejournal.com/7291530.html

Метки: история, Москва, Россия, фото

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